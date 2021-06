Formula Schnitzeljagd: A Very Austrian Adventure

Prendi quattro piloti di F1, due belve da strada munite di ben sei ruote, aggiungi un pizzico di natura incontaminata della Stiria e una selezione di sfide molto austriache: ecco la ricetta per la challenge definitiva.

In questa avventura tutta austriaca, Max, Sergio, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda sono partiti dal celebre Hangar 7 di Red Bull a Salisburgo: da lì sono saliti su un Cessna 208 Caravan che li ha portati nel lago più grande di Stiria, Grundlsee, dove ha avuto luogo la prima sfida sulle tradizionali barchette del luogo, le Plätte.

Visita l'Austria: Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Ma era solo un modo per passare alla sfida successiva, con in palio le chiavi per il vero cuore della challenge, da affrontare a bordo di due enormi truck Pinzgauer.

Prodotti nella vicina Graz, questi bestioni della strada sono veicoli in grado di salire su ogni tipo di terreno e salita in circolazione. Attraverso test e boschi, i nostri si sono dovuti guadagnare la strada per accedere al Red Bull Ring.

Il traguardo? Non proprio: è lì che hanno affrontato un'ultima, difficilissima sfida... ma guarda il video in alto per scoprire com'è andata!

Max e Checo su una tipica Plätte © Philip Platzer / Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda e Pierre Gasly sul Grundlsee © Philip Platzer / Red Bull Content Pool Chi lo indossa meglio? © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Vestiti a puntino! © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Pérez alle prese con una sfida "particolare" © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Che succede? © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Testa a testa nella foresta: Team AlphaTauri vs Team Red Bull Racing © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Una pausa meritata © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

“In tutta onestà non ho mai visto niente del genere. Se non sbaglio questi Pinzgauer venivano usati dall'esercito. Non sono sicuro, ma in ogni caso, è stato pazzesco guidarne uno” ha affermato Max.

È sempre bello gareggiare in Austria, e ora abbiamo l'opportunità di farlo per ben due volte. Max Verstappen

Sergio ha aggiunto: “È stata una bella sfida, l'abbiamo presa seriamente (ride). Un allenamento in pieno stile Red Bull, perfetto per prepararsi al weekend...”

Yuki Tsunoda di AlphaTauri ha detto: “È stato interessante e divertente, c'è stato un sacco di lavoro di squadra. Guidando il Pinzgauer ci siamo ritrovati spesso bloccati e non è stato semplice districarci, ma ci siamo davvero divertiti”.

Pierre conclude così: “Abbiamo esplorato la parte più selvaggia dell'Austria e scoperto tanti nuovi luoghi, prima di arrivare al Red Bull Ring. Il momento più bello? Sicuramente quando Yuki ha iniziato a urlare mentre eravamo in aereo! Scherzi a parte, è stato davvero bello vivere questa esperienza insieme agli altri piloti”.