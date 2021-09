Fabien Barel: «La EWS in e-mtb? Sarà sempre più grande»

, ha segnato prima in downhill e poi in enduro gli ultimi due decenni di storia del movimento. Il francese è ricordato soprattutto per i tre titoli mondiali conquistati in discesa: prima tra gli Junior nel 1998, ripetendosi poi tra gli Elite per due anni consecutivi, nel 2004 in casa a Les Gets e poi l'anno seguente a Livigno. Dopo la DH si è dedicato all'enduro, con ottimi risultati tra cui l'emozionante vittoria a Finale Ligure nel 2014.

Oggi gira per puro piacere, ma non ha certo abbandonato il mondo delle gare, oltre a rivestire un ruolo di primo piano nel team Canyon Collective Factory in Enduro - con l'australiano Jack Moir che primeggia - e in DH con Troy Brosnan e

. Si tratta di un format che prevede 12 speciali, per un totale di 70 km in salita e in discesa. Una gara dura a cui hanno partecipato Fabien e altri campioni come Marco Fontana e

Penso che la direzione sia giusta, ma alcune cose necessitano di essere aggiustate; specialmente da limare un po’ di dislivello in alcune salite. Ho trovato interessante il fatto che alcune salite erano super tecniche, ripide e molto rocciose. Uno stage in particolare era troppo lungo con troppa salita, molto più cross country che non e-bike riding. Ma nel complesso penso che gli organizzatori abbiano fatto un gran lavoro e stiano andando nella giusta direzione nell'evoluzione di questa disciplina.

Penso che ci sarà posto per tutti e due. Certo l’highlight sarà sempre per la bici normale, ma le eBike troveranno la loro strada, e ci saranno sempre più competizioni e nuove categorie. Penso che in futuro ci sarà sempre più offerta e questo contribuirà a plasmare una nuova generazione di rider "elettrici".

Tutte e due le cose sono interessanti. Ho amato essere un pro rider, ma ora amo anche essere parte in gioco nello sviluppo di questo meraviglioso sport. La mia posizione ora è più divertente e confortevole rispetto a prima, dove la pressione delle gare prendeva il sopravvento. L’aspetto bello ora è quello di avere molte occasione di socialità e di stare in mezzo alla gente, come qui a Finale, dove si incontrano moltissime persone e dove ci si può confrontare su questo sport e le sue evoluzioni tecniche e prestazionali.

