Prima ancora che l'87ª edizione della Hahnenkamm Races prenda il via venerdì, la Streif ha già vissuto la sua prima discesa. Una run che non ha eguali, anche perché non prevede l'uso degli sci ma di una MTB. La star austriaca di freestyle mountain bike

Fabio Wibmer: Kitzbühel e la Streif sono sempre stati qualcosa di speciale per me. Sono cresciuto a meno di un'ora da qui e da bambino facevo il tifo per le star dello sci che scendevano da questa discesa mitica. Era la gara di sci più grande e seguita. A un certo punto, mi è venuta in mente l'idea che anch'io avrei voluto percorrere la Streif, ma non nel modo tradizionale, bensì in bicicletta e con qualche ostacolo in più.

Quando ripenso alle gare di Hahnenkamm, uno dei momenti più memorabili per me è stato il cosiddetto "wall ride" di Bode Miller nell'uscita del pendio ripido. Per me è stato fonte di ispirazione. Con il suo atteggiamento rilassato, ma anche con il talento per essere in grado di fornire una prestazione al top quando era necessario. Sono stati proprio episodi unici come questo a ispirarmi a creare il mio progetto. Ecco perché ho voluto inserirli nel video e, ovviamente, non poteva mancare il mio personale giro del muro della Streif in bicicletta.

Questo progetto ha sicuramente portato la bici e il sottoscritto al limite! La messa a punto del mezzo per queste condizioni insolite con neve, ghiaccio e temperature rigide ha comportato molte modifiche, come quelle apportate alle sospensioni e alla giusta pressione degli pneumatici. Poi c'era l'aderenza, che sono riuscito a ottenere grazie a speciali chiodi applicati agli pneumatici. Li ho creati in estate insieme all'icona dello speedway su ghiaccio Franky Zorn per poter sopravvivere su questa superficie insolita. Le temperature fino a -10 gradi hanno rappresentato uno stress speciale per il materiale. Ecco perché è ancora più importante potersi fidare della propria bici come io posso fare grazie ad un partner d'eccezione come Canyon.

A prima vista, non ci si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro ogni dettaglio per realizzare un contenuto come questo. Ci sono state così tante ore di preparazione che non riesco più a contarle. Insieme al mio team, abbiamo lavorato a questo progetto per quasi due anni e gli ultimi due mesi sono stati estremamente intensi. Ma ogni minuto è stato utile e necessario perché avevamo solo una breve finestra di tempo in cui consegnare il video finale. Una buona preparazione è la base, altrimenti il tutto non avrebbe potuto funzionare.

Ad essere onesti, ogni secondo da cima a fondo sulla Streif è andato a comporre una sfida avvincente. Detto questo, il salto nel Mausefall è stato senz'altro il più complesso. In realtà volevo provarlo già il primo giorno di riprese, ma non mi sentivo pronto per un jump così alto. Così prima ho preferito acquisire ancora più feeling con altri salti. Il fatto che abbia funzionato e che ce l'abbiamo fatta è stata una conquista davvero bella per tutti noi!

