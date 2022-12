Fabio Wibmer porta la bicicletta in una realtà parallela

Ispirato dalla passione per i videogiochi, questa nuova clip vede Wibmer mescolare il suo stile di guida unico con elementi del suo videogioco d'azione-avventura preferito, Gran Theft Auto. Questa volta però l'azione è tutta reale, non simulata da un videogame.

Ispirato dalla passione per i videogiochi, questa nuova clip vede Wibmer mescolare il suo stile di guida unico con elementi del suo videogioco d'azione-avventura preferito, Gran Theft Auto. Questa volta però l'azione è tutta reale, non simulata da un videogame.

Ispirato dalla passione per i videogiochi, questa nuova clip vede Wibmer mescolare il suo stile di guida unico con elementi del suo videogioco d'azione-avventura preferito, Gran Theft Auto. Questa volta però l'azione è tutta reale, non simulata da un videogame.

Wibmer imita lo svolgimento del famoso gioco usando la bicicletta e le sue abilità di guida per superare la particolare situazione in cui si trova (compreso il tuffo nel mare da un'enorme scogliera). Il film di Wibmer si è svolto tra diverse località della Costa Azzurra, compresa Nizza.

Wibmer imita lo svolgimento del famoso gioco usando la bicicletta e le sue abilità di guida per superare la particolare situazione in cui si trova (compreso il tuffo nel mare da un'enorme scogliera). Il film di Wibmer si è svolto tra diverse località della Costa Azzurra, compresa Nizza.

Wibmer imita lo svolgimento del famoso gioco usando la bicicletta e le sue abilità di guida per superare la particolare situazione in cui si trova (compreso il tuffo nel mare da un'enorme scogliera). Il film di Wibmer si è svolto tra diverse località della Costa Azzurra, compresa Nizza.

, dai un'occhiata alle vittorie e alle sconfitte del progetto nel player in cima a questa pagina e poi vai dietro le quinte cliccando sul video qui sotto e scopri come la star delle bici da trial Fabio Wibmer e il suo team hanno creato la clip: