Non lasciatevi frenare da questi falsi miti sulla corsa!

Esistono moltissimi falsi miti sulla corsa e molti potrebbero addirittura aver impedito alle persone di mettersi in gioco e inseguire i propri obiettivi.

Scopriamone alcuni e vediamo perché la corsa può essere praticata davvero da tutti.

Alcuni partecipanti alla Wings For Life World Run a Bratislava © Filip Nagy

01 Sudare all'aperto fa ammalare

"Non uscire con i capelli bagnati o prenderai il raffreddore!". Molti di noi ricordano questa frase o si sentono pronunciare queste parole dai propri genitori. Tuttavia, per quanto questa idea ci sia stata inculcata, in realtà non è corretta. Il raffreddore è generalmente causato da virus e non si scatena solo a causa delle temperature rigide. Certo, il freddo può indebolire il nostro sistema immunitario e renderlo più vulnerabile, ma è proprio per questo motivo che si dovrebbe correre regolarmente. L'esercizio fisico a lungo termine rafforza, senza alcun dubbio, il sistema immunitario, anche se fa sudare. Perciò, uscire fuori a correre si può!

Yehia Elderaa si allena © Moataz Ibrahim/Red Bull Content Pool

02 Non serve allenare la propria muscolatura

Un corretto allenamento, dedicato alla muscolatura, fornisce le basi per una corsa efficace e di successo. L'allenamento funzionale, che si concentra sulle sequenze di movimenti e allena i gruppi muscolari piuttosto che i singoli muscoli, è l'ideale. La parte superiore del corpo garantisce la stabilità, mentre muscoli dello stomaco e della schiena impediscono una sollecitazione eccessiva della colonna vertebrale. Inoltre, un allenamento mirato sulla muscolatura può anche migliorare la propria potenza.

03 Si inizia a bruciare grassi solo dopo 30 minuti

Completamente falso. Quando si corre, si inizia a bruciare grassi fin dall'inizio. Certo, all'inizio lo si fa solo in minima parte, difatti il corpo brucia più energia quando si corre più a lungo. Di conseguenza, più a lungo si corre e più efficace sarà la perdita di grasso. Quindi, se si vuole perdere più grasso possibile, è consigliabile correre il più a lungo possibile a un ritmo lento . L'allenamento a intervalli, in cui si corre a bassa intensità con brevi scatti di velocità, è l'ideale. Come regola generale, comunque, vale sempre la pena correre, indipendentemente dalla durata o dall'intensità della corsa.

Fare stretching prima di correre: è importante? © Romina Amato

04 Importante fare stretching prima di correre

Per favore, non fatelo. A meno che non vogliate rovinare la corsa. Fare stretching statico prima di correre ostacola le prestazioni e aumenta addirittura il rischio di infortuni, perché i muscoli tesi hanno meno potenza e una forza massima inferiore. Lo stretching pre-corsa dovrebbe quindi assumere la forma di un riscaldamento dinamico, come oscillazioni delle gambe o affondi, che preparano il corpo all'allenamento successivo. Dedicare del tempo a questo tipo di stretching prima delle sessioni di corsa darà i suoi frutti.

05 Correre è dannoso per la schiena

"Non riesco a correre perché mi fa troppo male alla schiena". Questa affermazione, spesso sentita e risentita, non è altro che una scusa banale. Lo sport in generale, e la corsa in particolare, è in realtà un rimedio comprovato per i problemi alla schiena, poiché l'esercizio fisico fornisce le basi per la salute del corpo.

La corsa esercita e rilascia ritmicamente la pressione sui dischi intervertebrali, fornendo loro un buon apporto di nutrienti e liquidi. Inoltre, rafforza i muscoli della schiena e ha il vantaggio di bruciare calorie. Un peso corporeo più basso, infatti, allevia la tensione sulla schiena. Naturalmente, tutto questo dipende dall'uso di scarpe da corsa adeguate.

Sudare è un aspetto positivo? © Mine Kasapoglu

06 Sudare poco è sinonimo di essere in forma

Le persone che si allenano regolarmente sulla resistenza sudano in modo più efficiente e il loro corpo rilascia una quantità ottimale di sudore. Le persone molto in forma iniziano anche a sudare più rapidamente: migliore è la resistenza, prima inizierà la produzione di sudore. Inoltre, la quantità di sudore è determinata geneticamente, quindi un'affermazione come quella sopra riportata è estremamente dubbia. Possiamo affermare con certezza che più sforzo, equivale a più calore, che equivale, quindi, a più sudore.

Correre sull'asfalto è meglio? © Ash Narod

07 Correre sull'asfalto danneggia le articolazioni

La corsa in generale non danneggia le articolazioni, anzi. L'esercizio fisico regolare le rafforza. Inoltre, le moderne scarpe da corsa sono in grado di attutire l'impatto così bene che la corsa sull'asfalto non affatica per niente le articolazioni. Il terreno morbido e irregolare può in realtà rendere questo tipo di corsa più problematico per alcune persone rispetto alla corsa sull'asfalto. Infatti, si è più instabili e si rischiano danni alla caviglia più facilmente. Alcuni corridori preferiscono correre sull'asfalto perché riescono a correre molto meglio rispetto ai sentieri oppure sull'erba.