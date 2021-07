Allenati al meglio con il Fartlek

” è una parola sconosciuta, misteriosa. Per altri un gioco. Già, perché la parola Fartlek arriva dalla Svezia e significa “gioco di velocità”. Ed è uno dei metodi di allenamento più efficaci per migliorare nella corsa.

Per alcuni “ Fartlek ” è una parola sconosciuta, misteriosa. Per altri un gioco. Già, perché la parola Fartlek arriva dalla Svezia e significa “gioco di velocità”. Ed è uno dei metodi di allenamento più efficaci per migliorare nella corsa.

Come funziona? Inserendo nella propria sessione di allenamento cambi di intensità, velocità, distanza o pendenza, alternandoli sapientemente per massimizzare il risultato finale.

È il tuo primo Fartlek? Ecco cosa fare: inserisci una volta alla settimana questo allenamento e prova ad alternare corsa lenta e corsa a ritmo sostenuto. Fai un riscaldamento di 15-20 minuti a un ritmo che ritieni facile. Un ritmo che ti consenta di parlare mentre corri, insomma. Quando sei pronto alterna 2 minuti di corsa lenta a 30 secondi di corsa a ritmo sostenuto, per almeno 6 volte, senza interruzioni. Trova il tuo ritmo ideale e controlla la respirazione. Se è il caso rallenta e aggiusta ogni volta i tuoi 30 secondi di velocità. Il fiato non è dalla tua parte? Sei all’inizio, è normale. Termina la seduta con 5-10 minuti di defaticamento e allunga i muscoli con un po’ di stretching.

Hai già provato il Fartlek e stai cercando di perfezionare? Se pensi di aver raggiunto una buona conoscenza dei tuoi ritmi, prova questo: fai un riscaldamento di circa 20 minuti e prenditi qualche minuto per allungare i muscoli con lo stretching prima di partire con la tua sessione di allenamento. Quando sei pronto alterna 1 minuto di corsa lenta a 2 minuti di corsa a ritmo sostenuto, per almeno 8 volte. Se ti senti in forma prova ad arrivare fino a 10.

