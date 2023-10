La guida a tutte le mosse abilità di EA FC 24

Per eseguire il "Drag Back", premete prima R1/RB e contemporaneamente tirate la levetta sinistra all'indietro, partendo dalla direzione in cui sta correndo il vostro giocatore. Se state correndo dritto verso la porta destra, premete lo stick sinistro verso sinistra; se state correndo verso la porta sinistra, premete lo stick verso destra. In questo modo la palla verrà prima tirata indietro. Poi potete uscire dal Drag Back in qualsiasi direzione tenendo premuto lo stick sinistro dove desiderate andare, rendendo lo sviluppo dell'azione molto imprevedibile.

Il bello del Drag Back è che può essere utilizzato in molte situazioni di gioco. Le varie direzioni di uscita possibili rendono difficile per il vostro avversario indovinare cosa intendete fare esattamente, facciamo due esempi di possibili applicazioni: quando venite raggiunti da un difensore durante uno sprint, con un uso efficace del drag back potete far correre a vuoto l'avversario e vi create molto spazio di manovra. Nel caso in cui il vostro attaccante si trova in area di rigore, potete lasciare correre il marcatore e prepararvi al tiro.

In pratica, per eseguire una finta dovete prima premere il pulsante del tiro/cross e poi il pulsante di passaggio. Usando allo stesso tempo lo stick sinistro per decidere in quale direzione muovervi dopo la finta. In questo modo potete anche decidere se mantenere la velocità o eliminarla con un cambio di direzione completo, ad esempio. Ma è anche possibile non toccare affatto lo stick sinistro ed eseguire una finta da fermi, oppure accelerare dopo la finta. Per riuscirci dovete premere L1/LB oltre al tiro normale.

La finta può aiutarvi in molte situazioni. Ad esempio, potete usarla nell'area di rigore e intorno ai sedici metri per raggiungere posizioni molto promettenti. La finta di tiro può essere utilizzata per interrompere i duelli in corsa con gli avversari. Se l'avversario continua a correre, avete di nuovo spazio per un breve periodo e l'opportunità di creare nuove situazioni di gioco. La finta del tiro è particolarmente utile sulle corsie esterne quando avete bisogno di maggiore velocità per gli scatti con le vostre ali.

Tutto ciò che vi serve per il rotolamento della palla è lo stick destro. Premete lo stick nella direzione in cui volete eseguire il rotolamento. Esempio: se state correndo dritto verso la porta a destra e volete eseguire un rotolamento a destra, premete lo stick destro verso destra. Importante: affinché il rotolamento della palla funzioni, dovete tenere premuto lo stick per un breve periodo nella direzione desiderata. Più a lungo tenete premuto lo stick in questa direzione, più giri eseguirà la palla.

