Le carte più utilizzate di FIFA 20

In ogni gioco c'è una strada che ci permette di raggiungere l'obiettivo dello stesso in maniera più efficace di altre. Questa viene definita "META" (Most Effective Tactics Available) ed esiste ovunque, sia esso un personaggio particolare di LoL, una combo di carte su Heartstone, o per l'appunto un certa quantità di giocatori e/o tattiche su FIFA .

Non è questa la sede giusta per aprire una parentesi potenzialmente infinita a riguardo (nello specifico, sugli sviluppatori che aggiornano i propri titoli per variare o contrastare a volta il meta di gioco, in quanto esso tende a monotematizzare l'esperienza stessa - vi ricordate ad esempio i tiri a giro di FIFA 19 ?); preferiamo piuttosto andiamo a vedere quali sono le carte su FIFA 20 che meglio rientrano in questo criterio, e che sono quindi le più consigliate da acquistare per costruire le proprie rose.

Per ovvie ragioni non andremo a citare quei giocatori che sono premi di sfide SCR, ma solo carte che possono essere effettivamente acquistate sul mercato.

1. Portieri

Arrivati a questo momento in FIFA 20 ci sono chiaramente moltissime carte e sarebbe un pelino troppo scontato dirvi di spendere circa 500.000 crediti per Alisson TOTY 97. Ci sono molte altre soluzioni ben più economiche per la vostra porta come la stessa versione normale di Alisson 89 (35.000 crediti), oppure ter Stegen 90 (40.000 crediti) o ancora Neuer 88 (30.000 crediti). Non bastasse, ci sono dei portieri di costo inferiore che rendono molto bene in gioco come Szczesny 86 (15.000 crediti) e Donnarumma 85 (9.600 crediti) per finire con Areola 82 (4.200), probabilmente il miglior portiere al prezzo più basso. Se invece avete crediti da spendere nulla vi vieta di buttarvi sul sopracitato Alisson TOTY o su una delle versioni dei portieri icona van der Sar, Schmeichel o Yashin.

Donnarumma in Fifa 20 © EA

2. Difensori Centrali

Velocità e stazza: in FIFA 20 questi sono gli attributi chiave, e per quanto riguarda i difensori centrali ci sono una valanga di carte a vostra disposizione. Iniziamo con quelle meno costose e andiamo a salire: probabilmente due fra i DC più meta di FIFA 20, Lenglet 85 (15.000 crediti) ed Eder Militao 81 (2.200 crediti) vi faranno capire il vero significato di "meta". Altri buoni acquisti sono Lucas Hernandez 84 (6.700 crediti), la coppia dei centrali del Napoli Manolas 85 (11.000 crediti) e Koulibaly 89 (35.000 crediti) e l'unico difensore con velocità inferiore a 70 che ci sentiamo di elencare, ovvero Aymeric Laporte 87 (21.000 crediti, mettetegli lo stile intesa Ombra e non ve ne pentirete). Tutti questi ad un costo contenuto. Varane 85 (130.000 crediti) è la via di mezzo per chi non si vuole svenare, altrimenti sapete che ci sono molte versioni di Van Dijk e di Rio Ferdinand, se avete il cash, puntate su di loro.

I giocatori meta di FIFA 20 © EA

3. Terzini

Anche qui la velocità è il must. Può esserci qualche carta che sopperisce con buoni valori difensivi e di fisico, ma le carte con molti "polmoni" sono sempre le preferite. Sulla fascia sinistra andiamo da Theo Hernandez 76 (1.600 crediti) a Ferland Mendy 80 (9.200 crediti), da Roussillon 82 (4.900 crediti) a Telles 85 (6.100) crediti, per finire con Robertson 85 (17.500 crediti). Menzione particolare per Semedo IF 84 (94.000 crediti) che in questa versione è per l'appunto TS anziché TD. Il pesce grosso rimane comunque Roberto Carlos, del quale si consiglia la versione 88 (700.000 crediti).

Cambiando lato troviamo svariate soluzioni, dal più economico di tutti Mbabu 77 (1.200 crediti) a salire con Semedo 82 (3.900 crediti), Joao Cancelo 84 (8.800 crediti), Walker 84 (12.000 crediti), Wan-Bissaka IF 82 (39.000 crediti) e Capa 84 Headliners (153.000 crediti). Per quanto riguarda le carte costose, facciamo due nomi: Zambrotta Icon (tutte le sue versioni) e Carlos Alberto Torres Icon (90, 93 o 94). Molto costose, soprattutto le versioni "moments", ma devastanti.

FIFA 20 © EA

4. Centrocampisti

Che dire, per chi di voi ha giocato anche solo una partita a FUT, la risposta su chi sia il re incontrastato del meta a centrocampo è chiara e limpida: Sissoko 81 (2.000 crediti) è in assoluto la carta più meta di FIFA 20. No doubts. Pare brutto chiudere qua il discorso centrocampo per cui snoccioliamo qualche altro nome: Kanté 89 (220.000 crediti) fra i CDC come anche Witsel 85 (11.000 crediti) sono il top, mentre per restare in tema mezzali abbiamo Allan 85 (9.800 crediti), Ndombele 81 (1.100 crediti) e Wijnaldum 84 (4.700). Fra i trequartisti abbiamo invece Reus 88 (30.000 crediti) come massimo esponente del meta, seguito a ruota da De Bruyne 91 (119.000 crediti) e Havertz 84 (5.200 crediti) come soluzione cheap. Tra le carte speciali ancora reperibili sul mercato vi sono Doucouré IF 84 (27.000 crediti) e Delaney 86 Headliners (187.000 crediti) mentre per le icone il nome è solo uno, Gullit .

Witsel in FIFA 20 © EA

5. Le Ali

Ruolo chiave di FIFA 20: la maggior parte dei giocatori utilizza un modulo che prevede esterni o pure ali d'attacco, per qui bisogna saper scegliere. Partiamo di nuovo dalle carte economiche, dove il meglio che il meta possa offrire ce lo portano in dote Saint-Maximin 79 (AD, 1.400 crediti), Pépé 83 (AD, 4.300 crediti), Martial 83 (AS, 4.800 crediti), Ousmane Dembélé 84 (AD, 5.000 crediti), Douglas Costa 84 (ES, 5.400 crediti) e Felipe Anderson 84 (ES, 5.400 crediti). Alzando il tiro si può andare su Manè 88 (AS, 110.000 crediti), ma se volete il vero meta, Neymar deve essere il vostro obbiettivo. La sua versione meno costosa (92) è AS al prezzo di circa 780.000 crediti. Dopodiché si prosegue con Messi 94 (AD, 870.000 crediti) o anche Mbappé IF 90 (AS, 990.000 crediti). Per quanto riguarda le icon, vale la pena di nominare Best e Garrincha, il brasiliano soprattutto ha una versione AD 90 che costa intorno ai 900.000 crediti ed è fenomenale.

6. Attaccanti

Arriviamo infine al ruolo più agognato, gli attaccanti. Indipendentemente dal vostro stile di gioco, eccovi la lista della spesa: Zaha 83 (1.700 crediti), Lucas 83 (2.400 crediti), Werner 83 (2.700 crediti), Gabriel Jesus 82 (3.000 crediti), l'attaccante più meta di FIFA 20 Wissam Ben Yedder , la cui versione 83 base costa 4.000, ma se riuscite acquistatevi l'85 al prezzo di circa 160.000 crediti perché è la cosa più incredibile che sia stata vista su FIFA 20. Un altro giocatore che costicchia è Heung Min Son 87 (155.000 crediti) e ancora più in alto Mbappé 89 (681.000 crediti), Cristiano Ronaldo 93 (820.000 crediti). Capitolo icone: nel calderone degli attaccanti icona c'è molto da gustare, da Dalglish a Ronaldo, ad Henry e come non citare ovviamente Cruyff e Pelé. Se c'è una carta icona però che può essere definita "meta", quella è sicuramente Eusebio ...infatti la sua versione base 89 costa "solo" 5.000.000 di crediti.