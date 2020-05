FIFA 20 vs eFootball PES 2020: come sono oggi?

Sì, è vero, generalmente il confronto fra i due titoli calcistici viene fatto a settembre quando entrambi escono sugli scaffali. Sappiamo tutti però che dal momento dell'uscita in poi entrambi i giochi ricevono diversi aggiornamenti e ciò che abbiamo avuto modo di provare ormai 7 mesi fa è ben diverso da ciò che giochiamo ora.

Attenzione, questo articolo non vuole decretare quale fra i due sia il miglior gioco di calcio sul mercato, semplicemente perché FIFA e PES rispondo a esigenze e target differenti. Semplicemente, vogliamo analizzare per quanto possibile l'evoluzione di entrambi in base alle aspettative ed alle premesse iniziali.

Grafica

Iniziamo quindi dai comparti che meno vengono toccati dagli sviluppatori, ovvero audio e grafica. La sensazione iniziale, ovvero che entrambi i titoli dimostrino di aver spinto fino al limite le attuali generazioni di console e dei propri motori grafici, rimane. Entrambi vantano un discreto comparto audio e video, con aggiornamenti per quanto riguarda i volti reali dei giocatori (più evidente in PES, che periodicamente si tiene al passo con i look sfoggiati dai vari top player), mentre FIFA si limita ad aggiungere alcuni volti reali soprattutto in occasione del rilascio di aggiornamenti corposi (vedi la Libertadores ). A livello qualitativo, comunque, i titoli si equivalgono e la vera sfida in questo campo si potrà vedere nella prossima generazione di console.

FIFA 20 © EA

Modalità

Passiamo ora alle modalità cominciando a sentire caldo. Da una parte FIFA, che durante l'estate aveva spinto molto a livello di comunicazione su Volta Football e su una serie di aggiornamenti per Pro Club e Carriera oltre che ovviamente a rimpinguare l'offerta di Ultimate Team con una serie di obbiettivi simili ai season pass propri dei titoli battle royale. A sette mesi di distanza, appare abbastanza chiaro che se il nostro interesse principale è poter competere su Ultimate Team, non rimane tempo per il resto. FUT fagocita tutto. Volta Football rimane un po' un mistero in quanto ha grandi potenzialità ma è stroncato da modalità interne che non gli garantiscono longevità. La carriera, che presentava interessanti novità come il sistema di morale e la crescita dinamica dei giocatori, è partita con il freno a mano (se non in retromarcia) a causa di numerosi bug e problemi riguardanti proprio le nuove feature e solamente in seguito con aggiornamenti che hanno comunque tardato ad arrivare si è ripresa.

VOLTA in FIFA 20 © EA Sports

Riguardo Pro Club non c'è molto da dire in quanto fondamentalmente la modalità non è variata rispetto le scorse edizioni e i suoi affezionati hanno ricevuto giusto qualche "contentino".

Ultimate Team prosegue per la sua strada, diventando un gioco in cui il grinding si fa sempre più pesante e nel quale risulta difficile poter competere se non gli si dedica tanto tempo. Forse è il caso di dire troppo. Un orientamento sempre più competitivo e sempre meno "for fun" per questa modalità.

eFootball PES 2020 MyClub © Konami

Sul versante opposto, eFootball PES 2020 ha portato il cavallo di battaglia della Master League in versione leggermente rivisitata, con animazioni e interazioni che rendono questa modalità più coinvolgente ed appassionante, ma ripetitiva sul lungo termine (al pari di FIFA).

MyClub non vanta particolari novità se non alcune piccole migliorie, rimanendo comunque un passo avanti per quanto riguarda la qualità del sistema di matchmaking il quale però risente del volume minore di giocatori.

Pes 2020 © Konami

La novità dell'anno in PES è stata Match Day , ovvero una sorta di torneo online in cui i giocatori scelgono una "fazione", giocano le partite e ricevono ricompense (anche perdendo). Una novità interessante che fa però a pugni con la scelta da parte di Konami di limitare la possibilità di giocare solo in una finestra di ore durante la giornata, tagliando così fuori tutti quei giocatori che per diversi motivi non possono accendere consolle o PC in quel determinato lasso di tempo.

Possiamo dire che fra i due titoli la delusione più grossa l'ha riservata FIFA , che al lancio non si è presentato in linea con le aspettative create soprattutto per quanto riguarda la modalità carriera, ripresasi poi con gli aggiornamenti che sono però arrivati dopo mesi.

Gameplay

E ora alziamo notevolmente la temperatura parlando del tema caldo per antonomasia: il gameplay. Il chiaro presupposto da fare è lo stesso che abbiamo accennato all'inizio dell'articolo: FIFA e PES rispondono a esigenze diverse, o meglio offrono due prodotti ben distinti.

FIFA 20 © EA Sports

Il titolo EA Sports ha un gameplay più lento rispetto al precedente capitolo, ma che tende comunque a spettacolarizzare l'esperienza di gioco, dando sempre una sensazione (passateci il termine) di esperienza "arcade". L'evoluzione del gameplay dal momento del lancio ad oggi, facendo un chiaro e voluto riferimento maggiore ad Ultimate Team, è in linea di massima la medesima di quanto visto con FIFA 19. In parole povere, il gameplay, per quanto diverso, presenta sempre degli "exploit" che consentono ai giocatori di avere maggiori chance di vincere e la vita di FIFA è scandita da aggiornamenti che tentano di bilanciare il gameplay fino al clou della stagione, ovvero il mese di gennaio, per poi fondamentalmente lasciare le cose come stanno.

Dal lato Konami, PES 2020 ha fatto un grande salto di qualità rispetto alla precedente edizione, seppur con i suoi problemi: gli aggiornamenti sono sempre stati fatti comunque in funzione del principio di base del titolo, ovvero ricercare una simulazione quanto più realistica possibile del gioco del calcio.

eFootball PES 2020 © Konami

Da questo punto di vista possiamo dire quindi che rispetto alle premesse, P ES è rimasto il più fedele alla linea iniziale mentre FIFA è stato quasi costretto a ripetere le stesse fasi dei precedenti titoli , adattando il gameplay di volta in volta a quella che è la tendenza della community, il che suona sì come una cosa positiva, ma nella realtà si traduce in un gameplay snaturato della sua idea principale.