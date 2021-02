Le Squad Battles potranno pure non essere la parte più affascinante di FIFA 21 Ultimate Team, ma sono un modo semplice e affidabile per guadagnarsi monete extra e dei bei pacchetti. Se il lunedì ricevete anche i pacchetti pre-ordine, potete iniziare la settimana con un bundle niente male, soprattutto se a questo sommate le ricompense per aver completato le Battaglie.

In più, le Squad Battles non devono per forza prendervi molto tempo. Ecco la nostra guida per guadagnarsi un premio Fuoriclasse ogni settimana senza sudare troppo.

1. Cos è Squad Battles?

Squad Battles può essere una parte molto remunerativa di FIFA 21 © EA

Partiamo dalle basi. Le Squad Battles sono partite che potete giocare contro l'IA per guadagnare punti che poi si tradurranno in premi distribuiti ogni lunedì. Le squadre dell'intelligenza artificiale di gioco sono presumibilmente prese dalla community e vanno dal livello bronzo - alcune con giocatori regolari in porta - fino alle squadre "God mode", dove giocano solo icone. Potete giocare fino a 40 partite di Squad Battles a settimana , più le partite Featured e Team of the Week, e più punti guadagnate, migliori saranno le vostre ricompense.

Come in Division Rivals, la quantità di punti richiesti per sbloccare i diversi livelli di ricompense varia di settimana in settimana, dato che viene calcolata in base alle prestazioni dell'intera base giocatori di Squad Battles. Ciò significa che tendenzialmente, all'interno del "ciclo di vita" di un gioco FIFA, per i primi due mesi dovrete giocare molte partite per ottenere buoni premi, ma una volta che i giocatori si saranno annoiati di Squad Battles, il numero di punti necessari per ottenere premi decenti diminuirà.

In Squad Battles, potete selezionare il livello di difficoltà dell'IA prima di ogni partita , e maggiore è la difficoltà, più punti guadagnerete. Se quindi riuscirete a tenere testa all'IA in difficoltà più elevate, potete raggiungere livelli di ricompensa più interessanti in meno partite ogni settimana.

2. Quale livello di difficoltà scegliere in Squad Battles?

La difficoltà Leggenda potrebbe rivelarsi più semplice di quanto pensate © EA

La cosa curiosa di Squad Battles è che la difficoltà Leggenda , la seconda impostazione più difficile del gioco, sembra essere il livello perfetto per molti giocatori . Questa è un'ottima notizia, perché se vincete stabilmente su Leggenda, guadagnerete più di 2.500 punti per partita. Ottenete 15 vittorie a questo livello, e probabilmente sarà sufficiente per farvi strada nel livello Fuoriclasse.

Se avete qualche dubbio sulle vostre effettive capacità, i livelli inferiori di difficoltà sono molto meno punitivi, e se anche la ricompensa in termini di punti sarà inferiore, con una dozzina di robuste vittorie dovreste comunque riuscire a raccogliere dei premi soddisfacenti ogni lunedì. In ogni caso, vi consigliamo vivamente di fare qualche tentativo con Leggenda: le vostre capacità potrebbero sorprendervi!

3. Cosa sono le Squad Battles Speciali?

Sfruttate al massimo le Squad Battles Speciali della settimana © EA

Mentre giocherete la maggior parte delle partite contro squadre casuali provenienti dalla community, ogni settimana ci sono due partite che meritano maggiormente la vostra attenzione.

La squadra speciale della settimana viene solitamente scelta da una celebrità o da un calciatore famoso . Può rivelarsi una partita difficile, ma vi dà più punti ad una difficoltà inferiore rispetto alle squadre normali, quindi non contenetevi e dategli del filo da torcere.

Una volta che il Team of the Week viene annunciato il mercoledì sera, potrete giocare una partita speciale contro questa squadra. Anche questa sarà una squadra competitiva composta da buoni giocatori, ma generalmente hanno una sintonia pessima tra di loro , il che significa che gioca quasi sempre al di sotto delle aspettative. Abbiamo riscontrato che è più facile battere la squadra TOTW ad una difficoltà alta rispetto alla squadra speciale della settimana. Anche in questo caso, i punti premio sono più alti del normale su tutta la linea, quindi se preferite rilassarvi scegliendo una difficoltà inferiore, fate pure.

4. Quali sono i premi di Squad Battles?

Squad Battles offre ricompense interessanti © EA

Come in Division Rivals e FUT Champions, Squad Battles distribuisce una serie di diverse combo di monete e pacchetti in base al livello di ricompensa. A seconda delle vostre prestazioni, verrete posizionati in una classifica che parte dal livello Bronzo 3 fino ad Elite 1 e persino nella Top 200.

Il numero esatto di punti partita richiesti per raggiungere ciascun livello varierà di settimana in settimana in base al numero di persone che parteciperanno , ma in generale diventa più facile ottenere un punteggio più alto con lo svolgersi del ciclo di vita del gioco a causa del calo di interesse per la modalità e dei giocatori attivi simultanei.

Date un'occhiata alle ricompense e decidete il vostro piano di attacco © EA

Queste sono le fasce dei premi:

Bronzo 3 - Pacchetto Premium giocatori in prestito

Bronzo 2 - Pacchetto Oro

Bronzo 1 - 800 FIFA coins, 2x Pacchetto Oro

Argento 3 - 1,500 FIFA coins, Pacchetto Oro Premium, Pacchetto Oro

Argento 2 - 4,000 FIFA coins, 2x Pacchetto Oro Premium, Pacchetto Oro

Argento 1 - 7,000 FIFA coins, 2x Maxi Pacchetto Oro Premium

Oro 3 - 10,000 FIFA coins, Maxi Pacchetto Oro Premium, Pacchetto Giocatori Misti Prime

Oro 2 - 11,000 FIFA coins, Pacchetto Giocatori Misti Prime, Pacchetto Giocatori Oro Premium

Oro 1 - 11,000 FIFA coins, Pacchetto Giocatori Oro Premium, Pacchetto Giocatori Misti Prime, Maxi Pacchetto Oro Premium

Fuoriclasse 3 - 12,000 FIFA coins, Pacchetto Mega, 2x Pacchetto Giocatori Oro Premium

Fuoriclasse 2 - 15,000 FIFA coins, 2x Pacchetto Mega, Pacchetto Giocatori Oro Premium

Fuoriclasse 1 - 30,000 FIFA coins, 2x Pacchetto Mega Raro

Top 101-200 - 65,000 FIFA coins, Pacchetto Giocatori Rari, 2x Pacchetto Mega

Top 41-100 - 65,000 FIFA coins, Maxi Pacchetto Giocatori Rari, 2x Pacchetto Mega

Top 21-40 - 75,000 FIFA coins, Maxi Pacchetto Giocatori Rari, 2x Pacchetto Giocatori Rari

Top 2-20 - 87,500 FIFA coins, Pacchetto Ultimate, 2x Pacchetto Mega Raro

No. 1 - 100,000 FIFA coins, 2x Pacchetto Ultimate, 2x Pacchetto Mega Raro

5. Come sconfiggere gli avversari IA in Squad Battles?

La formazione che schierate è cruciale per la vittoria in Squad Battles © EA

Giocare contro l' intelligenza artificiale è molto differente dal giocare contro un avversario umano, e presenta vantaggi e svantaggi.

La prima cosa da fare è capire con quale difficoltà vi trovate a vostro agio. Guadagnerete decisamente più punti per le vittorie che per le sconfitte, quindi vale la pena trovare una situazione in cui possiate vincere la stragrande maggioranza delle partite senza perdere la sanità mentale . Per molti giocatori il livello ottimale di difficoltà sembra essere Leggenda , che è la seconda più alta disponibile.

Potrebbe sembrarvi ambizioso, ma è invece molto semplice: come nelle edizioni precedenti del gioco, l'IA di FIFA 21 si arrende quasi completamente una volta subiti un po' di gol. È anche molto suscettibile agli attacchi veloci e lascia enormi spazi vuoti in cui i vostri attaccanti possono inserirsi. Quindi, se sfruttate questa vulnerabilità e giocate in modo aggressivo, potrete ottenere distacchi di punteggio inattaccabili abbastanza rapidamente, per poi rilassarvi per il resto della partita.

Ecco il nostro metodo collaudato:

Partite da subito in modalità Attacco - A meno che non abbiate modificato le tattiche personalizzate in qualche altro modo, l'impostazione predefinita "Attacco" (premete una volta destra sulla croce direzionale per attivarla) rende la vostra squadra molto più aggressiva, mentre l'IA inizierà la partita in modalità passiva, soprattutto se siete a voi a dare il calcio d'inizio.

Se date il calcio d'inizio, provata a scattare oltre alla difesa "sonnolenta" dell'IA - Vi sorprenderà quanto possa essere docile la squadra avversaria, anche a livelli di difficoltà elevati. Prendete la palla con un attaccante veloce e agile e scattate attraverso le linee, usando la levetta analogica destra per spingere la palla davanti a voi e massimizzare la vostra velocità di scatto. Molto spesso, questo sarà sufficiente a spaccare in due la difesa e ritrovarvi faccia a faccia con il portiere, liberi di sorpassarlo in pallonetto, che è uno strumento sovrapotenziato FIFA 21. In questo modo potrete con frequenza trovarvi all'1-0 prima che gli avversari si rendano conto di cosa è successo.

Usate le ali e i cross bassi - Un'altra tattica OP è quella di correre fino a raggiungere il fondo del campo e provare a piazzare un cross verso la rete. Date la palla alla vostra ala, usate un passaggio uno-due con un giocatore vicino (LB / L1 + passaggio) per mandare l'ala a correre lungo la linea laterale, e lasciatelo poi libero di muoversi nello spazio raggiunto. Guardate poi come reagiscono i vostri attaccanti: in teoria, dovrebbero cercare di farsi spazio attraverso i difensori centrali. Se ci stanno riuscendo, tenete premuto RB/R1 e sparate un cross: per qualche motivo, in FIFA 21 sono come missili guidati, e il vostro attaccante li lancerà con gusto.

Fate fallo alla IA quando capite che state per subire un gol - Se giocate abbastanza Squad Battles, vi accorgerete che l'IA può essere ultra passiva per molto tempo, ma anche avere momenti in cui anche giocatori di livello bronzo iniziano a giocare a tiki-taka come il miglior Barcellona di Guardiola. Questi momenti sono molto pericolosi e spesso portano a gol assurdi. Se percepite che lo slancio dell'IA sta aumentando, non abbiate paura di eseguire un fallo osceno. Gli arbitri sono molto indulgenti in FIFA 21, perciò nel peggiore dei casi verrete ammoniti. Una volta fermata la palla e lo slancio, vedrete che il temperamento dell'IA sarà con tutta probabilità "resettato".

Se le cose non vanno, non esitate a gettare la spugna - Avete a disposizione 40 partite a settimana, con cui potete guadagnare 2500 per partita a livello Leggenda, perciò, a meno che non abbiate disperatamente bisogno di rientrare nella lista dei Top 200, è probabile che non sia necessario giocare fino alla fine e vincere ogni singola partita. Le partite in cui non riuscite ad accumulare da subito un buon distacco possono diventare molto ostiche e perfino noiose. Pensiamo che in questi casi, valga semplicemente la pena di chiudere la partita e iniziarne una nuova.

5. Altre cose utili da sapere?

Buona fortuna nel vostro viaggio verso la vetta! © EA

È sempre una buona idea tenere d'occhio la schermata Obiettivi in FIFA 21 Ultimate Team, perché EA include spesso obiettivi relativi a Squad Battles che potete completare. A volte comporteranno l'utilizzo di una squadra specifica o di raggiungere un certo punteggio in un modo particolare. Dato che le partite di Squad Battles di solito si decidono nel primo tempo, potete prendere nota di ciò che dovete fare in modo da poter passare il resto della partita a fare il necessario per raggiungere quegli obiettivi.