Volta Football ha fatto la sua prima apparizione in FIFA 20 e, nonostante alcune modifiche qua e là, questa modalità di gioco è rimasta praticamente identica alla versione dell'anno scorso.

Come successore spirituale di FIFA Street , Volta sostituisce i grandi stadi, il calcio realistico e le superstar più famose di FIFA 21 con un calcio serrato, intricato e agile giocato nelle strade. Sebbene nella modalità siano comunque inclusi alcuni nomi conosciuti, sono gli NPC casuali in abiti variopinti e frotte di abilità stilose a rendere unica questa modalità.

Nonostante i controlli rimangano invariati, in questa versione l'approccio a Volta è molto diverso, e se volete dare il meglio, dovrete impegnarvi. Fortunatamente per voi, abbiamo stilato questa lista di utili consigli.

1. Intercettate i passaggi

Intercettando i passaggi potete creare delle opportunità di contropiede © EA

La modalità Volta si basa su una versione molto più veloce del normale gameplay di FIFA , con la palla che viene regolarmente calciata lungo l'intera lunghezza del campo di gioco a velocità elevate. Spesso, se vi precipitate sul vostro avversario, vedrete la palla passarvi sopra o attraverso. È meglio giocare concentrandosi sugli spazi che sulla palla, e invece di bloccare l'avversario, cercate di bloccare i suoi passaggi. State leggermente più in profondità, cercate le intercettazioni, costringeteli a correre verso di voi e a rinchiudersi l'angolo o provare un tiro azzardato. Questo suggerimento è particolarmente utile nelle modalità di gioco senza portieri, dato che lanciarsi in avanti solo per essere sorpassati in pallonetto spesso darà agli avversari la possibilità di segnare delle reti facili.

2. Puntate sui numeri

Costringere gli avversari a un confronto impari può essere vantaggioso © EA

FIFA 21 si concentra molto sul calcio di contropiede , ma in Volta questo aspetto è cruciale. In Volta si è costantemente sul filo del rasoio con punteggi finali molto alti, e un ottimo modo per sfruttare lo slancio di un cambio di punteggio è provare a forzare i confronti 2v1 e 3v2 , impossibilitando il vostro avversario a coprire tutte le vostre mosse. Un ottimo modo per dare il via a queste mosse infatti, è intercettare i passaggi e prendere gli avversari in contropiede. Oltre a questo però, anche passando attraverso il centro e guadagnandovi un'apertura potrete superare i difensori e aggirarli con facilità.

3. Usate i pallonetti e i passaggi lunghi

Das hohe Passspiel funkioniet wunderbar in Volta © EA

I pallonetti richiedono particolare abilità e sono strumenti efficaci nel normale gameplay di FIFA 21. Palle lunghe aeree? Nessun problema. Ma piccole parabole mirate? Il più delle volte non riescono. In Volta, la questione è molto differente. I passaggi sopraelevati sono molto più efficaci e precisi , e nel gioco aperto, un pallonetto breve e mirato può squarciare la difesa di una squadra. Su campi più piccoli con porte più piccole e aperte, dovrete toccare e controllare la palla con precisione, ma nelle partite più grandi, anche i colpi di testa possono essere un altro utile strumento per segnare i gol in FIFA Volta. Ciò è particolarmente utile una volta che avete attirato verso di voi un avversario, dato che i passaggi aerei sono molto più difficili da bloccare .

4. Imparate un po' di abilità

Lo stile può essere utile - se usato con intelligenza © EA

Volta si basa sulle abilità e sulle mosse speciali , ma vincerete le partite solo segnando gol. A tal fine, pur essendo molto divertente sfoggiare tutte le mosse che riuscite ad imparare, la strategia migliore è giocare, trovare un paio di mosse che funzionano bene con il vostro stile di gioco (devono essere efficaci e semplici da eseguire ) e usarle con costanza. Correre, passare e sfruttare lo spazio è in realtà molto più efficace di acrobazie fantasiose, ma averne a disposizione un paio per farvi spazio o tirarvi fuori da un brutto tackle è sicuramente un'arma utile per il vostro arsenale.

5. Rallentate il ritmo di gioco

Imparate quando fare la vostra mossa per avere il maggior impatto possibile © EA

Volta è un gioco molto più rapido rispetto a FIFA 21, ma un modo per avvantaggiarsi è provare a rallentare il ritmo di gioco . In Volta, ci si aspetta che corriate sempre e ovunque, il che significa che è esattamente ciò a cui i difensori sono pronti a reagire. Avanzare a piccoli scatti e poi fermarsi - indietreggiando o zigzagando sui lati - è molto più difficile da prevedere e può aiutare a farvi spazio, anche se ciò significa che non vi muoverete sempre alla massima velocità possibile. Fare in modo che i difensori si fermino per seguirvi vi permetterà poi di fargli mangiare la vostra polvere con un'accelerazione esplosiva .

6. Tenete il vostro portiere tra i pali

Molto spesso in Volta giocherete senza portieri © EA

In una normale partita di FIFA 21, sapere quando far uscire il proprio portiere è un'abilità chiave. Troppo presto e verrete scartati, troppo tardi e il vostro avversario avrà a disposizione gran parte della rete. Ma un'uscita al momento giusto diminuirà le opzioni di tiro, incastrerà l'avversario in un tackle destinato a fallire, o lo costringerà a "spararla". In Volta, trovare il momento giusto è molto semplice: mai . Ci sono alcune modalità senza portieri, nel qual caso ritirarsi in profondità e intercettare i passaggi è fondamentale, ma quando ne avete uno, lasciatelo lì dov'è . Le porte in Volta sono così piccole che dopo uno o due passi in avanti, il portiere diventa semplicemente un altro giocatore che si tuffa nei contrasti e lascia la porta spalancata agli avversari. Lasciate che i difensori facciano pressione, e il portiere libero di fare il suo dovere.

7. Scegliete giocatori con la giusta intesa

La giusta intesa tra compagni di squadra è fondamentale in Volta © EA