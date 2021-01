La scena: dopo un crescendo di tensione, voi e vostri amici siete curvi sui vostri rispettivi controller, spingendo i vostri giocatori in pressing sulla palla e facendo tutto ciò che è in vostro potere per guadagnarvi o mantenere il possesso, mentre gli ultimi secondi di gioco si avvicinano . Stringete il pad più forte. Una singola goccia di sudore vi scorre lungo le tempie. Un cross sfacciato porta la palla davanti al portiere avversario, fate entrare il vostro attaccante, lui fa il stoppa la palla in volo, prepara il tiro... ed è gol!