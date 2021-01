Pro Club rimane una delle modalità di gioco più interessanti ma sottovalutate di FIFA, che consente a voi e a un gruppo di amici formare una squadra controllando ognuno un singolo giocatore, oppure creare un singolo giocatore e portarlo in una partita online contro avversari casuali. Se giocate con degli amici, potrete coordinare chi gioca in quale ruolo, con quale formazione e su quali caratteristiche concentrarsi. Nelle partite contro avversari casuali, tuttavia, raggiungere la giusta posizione potrebbe rivelarsi una corsa contro il tempo.

In ogni caso, vi consigliamo di fare in modo di che il vostro giocatore sia il migliore possibile . Ciò significa capire quali sono i tratti più utili per quella posizione, quali statistiche FIFA 21 premi maggiormente, cosa offre ogni ruolo in termini di statistiche e come influiscano caratteristiche base come altezza e peso. Tutti questi punti e molti altri sono spiegati nella guida qui sotto.

Portiere

Per i portieri è importante stabilire un buon equilibrio tra altezza e peso © EA

Statistiche chiave: POR Presa, POR Riflessi, POR Tuffo

Quando si parla di portieri , le dimensioni contano . Un portiere alto 1,90 m e dal peso di 80 kg offre l'equilibrio ottimale, conferendogli buona forza ed equilibrio ma una velocità di scatto pessima, il che non è di grande importanza dato che non dovrà mai allontanarsi molto dai pali.

Gli upgrade dei portieri sono abbastanza lineari, dato che si atterranno principalmente al loro apposito ramo di abilità. Una volta che avrete aumentato un po' le statistiche di tuffo e presa , potrete espandervi all 'elevazione in salto, ai tiri o ai passaggi - dovete solo stare attenti a dare le giuste priorità.

Difensore

I difensori sono una parte cruciale della vostra formazione © EA

Statistiche chiave: Abilità fisiche, Contrasto piedi, Intercettazione

Utilizzeremo qui il termine più ampio " difensore " piuttosto che una posizione specifica perché è meglio scegliere il terzino destro o sinistro anche se volete giocare come difensore centrale . Questo perché i terzini partono con una rapidità predefinita decisamente migliore, quindi non scegliete il difensore centrale anche se volete giocare in quel ruolo

Tuttavia, non importa quanto sia veloce il vostro difensore, è comunque probabile che gli attaccanti siano più "sprintosi", quindi avrete bisogno di un mix di rapidità e forza per prendere il sopravvento senza cedere troppo terreno. Un difensore di 77 kg e 1,80 m di altezza vi darà una fisicità rispettabile, un buon controllo aereo senza allo stesso tempo essere troppo lento e goffo.

Naturalmente, farete meglio ad aumentare le vostre statistiche di difesa e nei contrasti, oltre che nelle abilità fisiche. Anche l'equilibrio può essere utile, ma se volete giocare come terzini, aggiungete un po' di agilità, cross e dribbling per una migliore linea difensiva posteriore.

Centrocampista offensivo centrale

Il COC sarà il punto di appoggio per la vostra intera squadra © EA

Statistiche chiave: Dribbling, Passaggio corto, Tiro lungo

Il centrocampista offensivo centrale può essere uno dei giocatori più importanti nel calcio, come Kevin De Bruyne ha dimostrato facendo da regista di gioco per il Manchester City nelle ultime stagioni. In FIFA 21, tuttavia, sono i più svantaggiati: la loro rapidità potenza di tiro predefiniti sono piuttosto tiepidi, quindi scegliete ES, ED o ATT per creare il miglior COC possibile .

Un buon CAM ha bisogno di un "motore" solido. Un giocatore con una buona resistenza è necessario per spingere e guidare il gioco in avanti, quindi l'accelerazione e il dribbling sono aree chiave da potenziare, insieme a visione, passaggi e tiro . Una corporatura di circa 1,70m abbinata a un peso di circa 65kg offre un buon aumento in rapidità senza sacrificare troppa massa.

Ala

Una buona ala può rendere il gioco molto più piacevole. © EA

Statistiche chiave: Controllo palla, Velocità scatto, Agilità

Le ali sono i giocatori più divertenti ed eccentrici del calcio e crearne uno eccezionale è sempre un po' una scommessa. Tutte le altre posizioni sono caratterizzate da controlli e bilanciamenti; assicurandosi di coprire i punti deboli e rimpolpare i punti di forza. Le ali migliori, però, devono rischiare tutto . Ecco perché suggeriamo una minuscola stazza di 1,60 m con un peso di 55 kg circa .

Questo giocatore verrà spinto via dalla palla in continuazione. Non guadagnerà mai un colpo di testa. Probabilmente si frantumerebbe in mille pezzi se andasse a scontrarsi con Virgil Van Dijk. Ma si rivelerà risolutivo in più di un'occasione . Concentrate tutti i vostri upgrade su controllo di palla, agilità e cross, quindi state a guardare quest'ala volare lungo i fianchi in un batter d'occhio, troppo veloce perché chiunque gli si possa avvicinare.

Attaccante

FIFA 21 vede il ritorno trionfante degli attaccanti. © EA

Statistiche chiave: Dribbling, Finalizzazione, Accelerazione

In FIFA 19, gli attaccanti erano simili alle ali. Forse leggermente più alti e un po' meno magri, così da ottenere un aumento di forza per affrontare i grandi difensori centrali. Ma in quella edizione il cross è stato praticamente eliminato. In FIFA 21 invece, il meccanismo del cross è stato rimesso a nuovo , e per questo motivo un grande attaccante nel ruolo di Peter Crouch, Andy Carroll o Rickie Lambert è nuovamente una buona opzione per voi.