L'evento più prestigioso del ciclo annuale di FIFA è ormai alle porte, e se siete in cerca di una guida su come affrontarlo, date un'occhiata alla nostra guida completa a Team Of The Year in FIFA 21 . Ma il TOTY non riguarda solo l'apertura di pacchetti e il completamento delle SBC: se vi preparerete a dovere, potrete guadagnarvi un sacco di FIFA coins. E chissà, forse alla fine vi aggiudicherete persino un giocatore della Squadra dell'Anno! Ecco come procedere.

1. Vendete il vostro team e riacquistatelo subito prima del TOTY

La cosa principale da fare prima del Team of the Year è... vendere la vostra squadra . I giocatori del calibro di Marcus Rashford, N'Golo Kante, Rafael Varane e Ferland Mendy hanno svolto egregiamente il loro lavoro, ma avvicinandosi al periodo del TOTY, il loro prezzo sta per crollare.

Se guardate al loro equivalente in FIFA 20 in carte oro rare, hanno perso fino al 40-50% del valore in monete tra l'inizio di dicembre e l'inizio di TOTY in gennaio. Sebbene parte di questo calo sia dovuto all'arrivo inaspettato delle carte candidati TOTY, anche il periodo equivalente in FIFA 19 ha visto un calo del 15-30% per carte simili. I candidati TOTY potrebbero non tornare quest'anno, ma in ogni caso sempre di un calo si tratta.

Qualunque siano le percentuali in FIFA 21, il concetto di fondo è che se avete costosi ori nel vostro club a inizio/metà dicembre e decidete di tenerli per tutto il periodo TOTY, perderete un sacco di monete. Venderli ora significa che potrete riacquistarli a un prezzo inferiore all'inizio di gennaio mentre il sell-off pre-TOTY si intensifica, mettendo monete extra nel vostro portafoglio. Ormai avrete un sacco di carte interessanti non scambiabili nel club - come presumibilmente la maggior parte dei giocatori - quindi questa è un'opportunità per giocare con loro mentre aspettiamo che le forze del mercato si stabilizzino.

2. Investite nel prezzo di vendita dei pacchetti oro rari nei campionati principali

In FIFA, è raro trovare strategie di investimento che presentino zero rischi, ma in questo caso è proprio così.

Ci sono un sacco di pacchetti oro rari a buon mercato in FIFA che hanno un prezzo di offerta più basso di 600 monete e hanno anche un prezzo di scarto di 600 monete. In altre parole, se offrite 600 monete e vincete, potrete scartarle immediatamente e ri-ottenere lo stesso numero di monete. Il più delle volte questa è una meccanica piuttosto banale e priva di significato, ma durante un periodo in cui la domanda di pacchetti oro rari - di qualsiasi tipo - aumenta anche leggermente, significa che avete praticamente la possibilità di fare soldi gratis.

TOTY è proprio uno di questi momenti. Le SBC di Aggiornamento Serie A che compaiono durante la settimana della promozione richiedono giocatori oro rari per essere completate. Mentre la maggior parte dei giocatori ne ha un sacco di riserva nel proprio club, l' invitante richiamo dei giocatori TOTY nei pacchetti significa che molte persone strizzano le proprie squadre per poi rovinarsi comprando ori rari per completare altre SBC.

Il nostro consiglio è di agire ora . Durante il periodo di ricompense (giovedì alle 10:00 per la Weekend League, lunedì mattina subito dopo la mezzanotte per le Squad Battles), scommettete 600 monete su una tonnellata di carte oro rare. Se non avete problemi a risultare come "non assegnato" (nel gergo FIFA), potrete fare offerte per un importo superiore al limite standard di 100 della vostra lista di trasferimento (non sarete in grado di aprire pacchetti mentre non siete assegnati, ma ne varrà la pena).

Una volta che le SBC di Aggiornamento Serie A saranno disponibili, guardate il prezzo base degli ori rari. Ora sarete in grado di cercare carte oro rare proprio grazie ai nuovi filtri di ricerca specifica di FIFA 21, e dovreste quindi essere in grado di vedere il prezzo minimo aumentare gradualmente .

Se avete acquistato 100 ori rari a 600 monete ciascuno, avete speso 60.000 monete. Se il loro prezzo sale a 900 monete ciascuno, le venderete per un totale di 90.000 monete, per un guadagno netto di 30k. Se i vostri ori rari sono nei principali campionati (Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, La Liga), allora potrebbero salire anche di più. Sono letteralmente soldi gratis.

Questa strategia comporta un po' di lavoro, ma se avete abbastanza monete per metterla in pratica, ve la consigliamo vivamente. La cosa peggiore che possa capitarvi è che i prezzi non salgano. Saliranno, ma immaginiamo per un momento che non lo facciano: dovrete solamente liberarvi di tutte le vostre card e recuperare il vostro investimento, dato che il vostro prezzo di offerta originale era lo stesso del prezzo di scarto. Zero rischi! Cosa aspettate?

3. Comprate difensori In Forma dai campionati principali

Un'altra interessante componente del TOTY sono le SBC Giocatore , che quasi certamente richiederanno costose squadre composte da carte giocatori generiche SBC (84, 85, 86, 87) e alcune In Forma .

Pur non essendo una tattica dal risultato garantito, vi consigliamo di cercare difensori in forma a buon mercato nei principali campionati . I difensori sono una categoria piuttosto ristretta nella filiera SBC, quindi c'è sicuramente del valore nascosto. Il terzino destro Ruben Aguilar della Ligue 1 con una valutazione di 82 è un buon esempio: attualmente è in vendita a poco più del suo prezzo di scarto. Se una delle SBC giocatore durante il periodo TOTY richiede un giocatore in forma e si concentra sulla Ligue 1, allora questo giocatore aumenterà di valore fino a qualche migliaio di monete . Se avete comprato un buon numero delle sue card, il profitto si moltiplica rapidamente e potrete arricchirvi in maniera notevole.

State comunque correndo un rischio, in quanto i requisiti SBC sono imprevedibili, ma la domanda di giocatori in forma è tutto sommato molto affidabile (anche se non immediata), quindi se aspetterete abbastanza a lungo, le carte vi faranno sicuramente guadagnare (anche in periodi diversi da TOTY).

4. Tenete gli occhi aperti e "sniperate" nei Lightining Round

Team of the Year è uno dei momenti in cui EA mette in vendita costosi pacchetti deluxe in quantità limitate. Questo fenomeno è noto come Lightning Rounds e può prevedere, ad esempio, la vendita di qualche centinaio di migliaia di pacchetti Ultimate a 2.500 FIFA Points l'uno. Inevitabilmente, si esauriscono molto rapidamente.

Spendere i vostri soldi per questi pacchetti ha vantaggi e svantaggi: è senza dubbio emozionante, ma le possibilità di ottenere un giocatore TOTY sono piuttosto limitate . Tuttavia, molte persone ci provano, e per un breve periodo di tempo, questo ha un grande impatto sul mercato . Con così tanti pacchetti attivi in circolazione, il mercato è invaso da giocatori, facendone abbassare temporaneamente i prezzi. I venditori più scaltri possono approfittarne per racimolare non poco denaro.

Gli approcci più validi sono due, ed entrambi richiedono un po' di preparazione in anticipo. In sostanza, dovrete identificare i giocatori che compariranno più frequentemente nei pacchetti e che le persone di solito vogliono. Potrebbero essere giocatori meta come Rashford o Kante, ma più probabilmente saranno SBC fodder rari . I difensori sono una buona scelta quest'anno, con giocatori come Acerbi e Romagnoli di Serie A (entrambi con punteggio di 83) inclusi frequentemente nei pacchetti e anche ricercati per le SBC, diminuendo quindi in numero e salendo nuovamente di prezzo.

Prima dell'inizio dei lightning rounds, individuate i giocatori che sceglierete come target. Potete consultare siti web come FUThead e FUTbin per identificare il loro prezzo attuale. Calcolate di quanto dovranno calare per coprire le spese EA del 5% per la tassa di trasferimento. Quindi, una volta iniziato il Lightning Round, cercateli e guardate di quanto sta diminuendo il loro prezzo. Per i prossimi minuti si abbasserà gradualmente, consentendovi di aggiudicarveli a prezzi inferiori . Lo " sniping " implica l a ricerca di un giocatore a un prezzo leggermente inferiore al prezzo di mercato e il suo acquisto rapido prima di altri. Richiede pratica e destrezza, ma è una tecnica che vale la pena apprendere e padroneggiare.

L'alternativa è aspettare fino a un'ora dopo il Lightning Round. Dato che si svolgono ogni ora, quello che succede spesso è che i giocatori di FUT hanno listato tutte le card che non vogliono più senza specificare un prezzo di offerta minimo ragionevole , e queste aste giocatori iniziano a scadere durante il round successivo quando l'attenzione della gente è ormai altrove. Di conseguenza, spesso un numero enorme di queste carte scadono con prezzi di offerta minimi molto bassi , permettendovi di approfittarne e fare offerte su alcune di esse, ottenendole a un costo incredibilmente basso.

Dopodiché, non dovete fare altro che aspettare qualche ora o il giorno successivo e rivenderle una volta che il mercato si è ripreso dagli sbalzi dei Lightning Round.

5. Completate tutte le Sfide Creazione Rosa!

Questa non è esattamente una tattica da scienziati statistici, ma vale comunque la pena ricordarla. L'evento TOTY è accompagnato da un'ondata di SBC , comprese le normali sfide puzzle, che spesso elargiscono pacchetti. Ogni volta che i premi pacchetto sono scambiabili, assicuratevi di completare quella SBC. I requisiti necessari a partecipare di solito sono del fodder inutile che quasi sicuramente avete a disposizione nel vostro club, e guadagnando un pacchetto potete nuovamente tentare la sorte. Probabilmente non vi arriverà un giocatore TOTY, ma basterà avere qualcosa di anche solamente decente da poter poi rivendere .