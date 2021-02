5 cose che vogliamo da FIFA 22

FIFA 22 sarà a tutti gli effetti il primo gioco di calcio della serie ad essere sviluppato interamente per le nuove console PS5 e Series X, pertanto dovremmo trovarci di fronte a qualcosa di profondamente rinnovato, almeno per chi è in possesso delle ultime piattaforme Sony e Microsoft. Alcune novità sono già presenti nella versione next-gen di FIFA 21 ma si tratta perlopiù di aggiunte e accorgimenti a livello grafico. Cosa ci piacerebbe vedere nella prossima edizione?

1. Un gameplay coi fiocchi

E non intendiamo i fiocchi di neve, anche se un meteo dinamico non sarebbe male! Per forza di cose bisogna partire dalla base. Le nuove console garantiscono una potenza maggiore rispetto ai limiti ormai evidenti di PS4 e Xbox One, ed è lecito pensare ad un gameplay ridefinito, nuova fisica del pallone (invariata nel passaggio FIFA 20 - FIFA 21) e sostanzialmente un realismo nettamente migliore rispetto ai predecessori. Sarebbe quantomeno deludente ritrovarsi nuovamente con palloni che a volte attraversano letteralmente i corpi dei giocatori tanto per fare un esempio. Ma il gameplay non è solamente questo. L'intelligenza artificiale delle squadre dovrebbe essere in grado di dare una vera anima tattica alle partite, il che tradotto significa un'ampia gamma di comportamenti. Chi ama il gioco offline ha già inteso che stiamo parlando di partite in cui l'avversario ha un suo proprio gioco, una sua vera e propria identità. Le varianti attualmente ci sono, ma serve il salto di qualità definitivo.

FIFA 21 © EA Sports

2. Una modalità carriera di livello superiore

Il core dei primi FIFA, ancora amati da una moltitudine di giocatori, ha avuto un bel miglioramento con FIFA 21 e ne va dato atto. In cosa può migliorare quindi? Iniziamo dal potenziale dinamico: non sarebbe bello se questo funzionasse anche per le squadre gestite dall'IA? Oltre ad avere i nostri giocatori che crescono in maniera diversa, di carriera in carriera avremmo la possibilità di un parco giocatori interamente differente per una esperienza di gioco sempre nuova e di conseguenza che allunghi la longevità della modalità. Dopodiché ci sono delle cose che tutti chiedono a gran voce, ovvero una gestione manageriale di staff, strutture, marketing ed amministrazione del club più profonda. Centri d'allenamento e stadi da poter migliorare nel tempo, staff tecnico da migliorare con personale sempre più valido, una gestione delle giovanili più estesa... insomma, di cose da fare, volendo, ce ne sono ancora. Infine, una cosa che può passare sottotraccia ma ha la sua grande importanza: la varietà. I colloqui con giocatori, le trattative di mercato, le interviste pre e post match sono attualmente ancora troppo limitati. Talmente ridotti che dopo diversi mesi di gioco siamo in grado di ripeterli a memoria come le tabelline o le poesie, probabilmente anche con la stessa soddisfazione.

3. VOLTA Football deve dimostrare il suo potenziale

Anche Volta si è visto ben rinnovato nel passaggio da FIFA 20 a FIFA 21. Siccome di solito non c'è due senza tre, VOLTA Football in FIFA 22 deve spaccare. Deve diventare avvincente, ciò che purtroppo non è ora. A nostro modo di vedere questa è una modalità con un potenziale competitivo immenso. Le Battaglie Speciali al momento sono abbastanza semplici e necessitano di ricompense più pesanti. Che dire di togliere magari il limite di giocatori reali e Icone da poter inserire nel proprio roster? Sarebbe anche il caso di aumentare il numero di giocatori fittizzi che possono essere reclutati battendo le squadre avversarie, in quanto attualmente non sono molti. Per quanto riguarda le Rose Volta sarebbe fantastico se potessero prendere spunto da Pro Club. Vi immaginate calarci con in nostri amici in veri e propri tornei ad hoc, magari con ricompense di squadra ed individuali stile FUT Champions? E arene personalizzabili? BOMBA! A livello tecnico inoltre non sarebbe male poter salvare diverse "spec" per il nostro giocatore, in modo da poterle scegliere prima di una partita rapida così da adattare le skill sbloccate al ruolo assegnato. Una chicca, ma avere uno skill tree da attaccante e doverlo utilizzare come centrocampisti o difensori non è il massimo.

VOLTA in FIFA 21 © EA Sports

4. Un metagame di FUT più vario

Su Ultimate Team si potrebbero spendere tante parole, ma c'è il rischio di farvi invecchiare durante la lettura dell'articolo. Al di là quindi di qualsiasi desiderio o teoria c'è un solo nodo da affrontare: il gameplay. Perché può essere introdotta qualsiasi novità ma il punto focale è sempre lo stesso: il gioco non deve limitarsi all'utilizzo o ripetizione di alcune tattiche o meccaniche. Il "meta" è diventato un termine comune ai giocatori di FIFA negli ultimi anni ma attenzione, è comprensibile che ci siano su FUT delle carte meta, cioè più performanti di altre in game, ma è nostra opinione che il gameplay debba essere omogeneo. La profondità della squadra non deve sbilanciare le possibilità di vincere se è più difensiva oppure offensiva. Un tiro da fuori deve avere chance di andare a rete tanto quanto un tiro sul primo palo da dentro area, ovviamente il tutto calibrato in base alle diverse variabili in causa, dalla qualità dei giocatori al posizionamento del portiere eccetera. Il concetto è che il gioco deve essere imprevedibile, nel senso di poter dare a chi tiene in mano il controller di esprimere la sua fantasia. FIFA 21 è sicuramente sotto questo aspetto un passo in avanti rispetto ai predecessori, ma il prossimo FIFA lo vogliamo spettacolare.

5. Maggiori funzionalità per Pro Club

Il brutto anatroccolo delle modalità, un po' bistrattato dalla mamma, dovrebbe potersi trasformare in cigno. Trattandosi di una modalità che permette di giocare 11vs11, sarebbe bello potersi allenare con i propri compagni di squadra in un'arena simile a quella delle sfide abilità o degli allenamenti della carriera, in tal modo i giocatori di Pro Club potrebbero finalmente provare schemi e tattiche al di fuori dalle partite. Altra cosa utile sarebbe la possibilità di connettersi e riconnettersi alle partite in corso, così da poter raggiungere gli amici che stanno già giocando oppure rientrare in gioco dopo una disconnessione. Passando invece sul lato estetico, non c'è bisogno di dire quanto ci piacerebbe poter migliorare il look dello stadio come avviene attualmente in Ultimate Team con il FUT Stadium. E che dire di tornei ufficiali promossi direttamente da EA? Il mondo del competitive è anche qui!