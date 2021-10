Come mettere le ali alla carriera allenatore di FIFA 22

Se nella Carriera Allenatore di FIFA si potessero ingaggiare gli osservatori reali dei club, quelli del FC Red Bull Salisburgo , RB Lipsia e New York Red Bulls sarebbero probabilmente fra i più quotati. Anche quest'anno infatti la squadra austrica e quella tedesca sono stracolme di giovani giocatori con un potenziale strepitoso, che ogni giocatore della Carriera che si rispetti non può fare a meno di inserire nella lista dei giocatori osservati. Andiamo allora a vedere quali (e quanti!) sono questi top player del futuro.

01 FC Red Bull Salisburgo

Salzburg in FIFA 22 © EA

Maurits Kjaergaard - valore 64, potenziale 82

Giovane centrocampista danese classe 2003 con doppio ruolo (CC e COC), ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo acquisto. Mancino con 3* piede debole e 2* mosse abilità sulle quali bisognerà lavorare per aumentarle, ha inoltre un rendimento alto/medio, il che lo rende più adatto a giocare da trequartista o mezzala offensiva. Le sue statistiche migliori sono in velocità scatto e agilità (entrambe 74).

Daouda Guindo - valore 64, potenziale 82

Questo terzino sinistro originario del Mali ha tutte le carte in regola per diventare la vostra freccia sinistra. Mancino, quindi perfetto per i cross dalla sua fascia, 3* piede debole e 2* abilità con un rendimento alto/medio. Alto 183cm ma con bodytype snello parte già con un buon 82 velocità scatto e 77 accelerazione. Da allenare assolutamente nei cross. Ricordate che è nato nel 2002, per cui ha molte stagioni da dare alla vostra causa.

Amar Dedić - valore 66, potenziale 83

Altro terzino (con doppio ruolo sia TD che TS) sempre del 2002, il bosniaco attualmente è in prestito sempre in Austria allo RZ Pellets Wolfsberger AC. 3* sia per quanto riguarda le mosse abilità che il piede debole (il preferito è il destro), ha un rendimento alto/medio. 82 accelerazione, 78 velocità scatto, 74 agilità e resistenza per un giocatore che ha un valore di 66 possono già farvi intuire che c'è molta qualità in lui.

Brenden Russell Aaronson - valore 71, potenziale 82

Che sia lui il prossimo talento made in USA pronto a prendersi la scena nel calcio europeo? Prossimo ai 21 anni questo centrocampista duttile che ha già i tre ruoli di COC, ES e CC sembra essere il classico giocatore box to box. Destro, con 3* piede debole e mosse abilità, ha un rendimento alto/alto che unito all'81 accelerazione, 80 velocità, 85 agilità, 81 equilibrio e 71 resistenza, aggiunti ad un dignitoso 73 controllo palla, lo mettono sulla strada giusta per essere una mezzala/esterno tuttofare. Il tipo di giocatore che in mezzo al campo si fa sentire forte e chiaro.

Luka Sučić - valore 69, potenziale 83

Sempre a centrocampo nella vostra lista non può mancare lui. COC, CC, ED è un altro giocatore duttile, sempre con 3* piede debole e abilità ma stavolta un rendimento medio/medio. Il croato è quindi più adatto come centrocampista centrale e le sue statistiche di 72 passaggi corti, 74 palleggio, 72 controllo palla, 74 accelerazione e 76 velocità suggeriscono che Luka, dall'alto dei suoi 185cm, sia il prototipo del mediano moderno rapido di piede e di testa, pronto per diventare il perno del cuore della vostra squadra.

Mohamed Camara - valore 74, potenziale 83

Maliano come il compagno di squadra Guindo, questo CDC/CC classe 2000 parte già da un ottimo valore base, nonostante la giovane età. 3* piede debole e abilità, rendimento medio/alto e statistiche bomba: 82 accelerazione, 81 scatto, 86 agilità, 91 equilibrio e 83 resistenza. Difensivamente, perché stiamo parlando di un mastino da mettere davanti la difesa, si fanno notare il 75 contrasti in piedi, 71 scivolate, 72 intercettazioni e 79 aggressività. Praticamente dovrete allenare la sua forza fisica e avrete un giocatore che ricorda molto un certo Kanté. Mica male.

Benjamin Šeško - valore 68, potenziale 86

Parliamo di attaccanti, e nello specifico di torri. 196cm per questo diciottenne sloveno. Le sue statistiche dicono che c'è del lavoro da fare, spicca l'80 in forza fisica ma ha solamente 68 in potenza tiro. Nonostante questo se ha un potenziale di 86 un motivo c'è. Siete degli allenatori che prediligono avere un ariete di sfondamento, che protegge palla e sul quale fare affidamento su cross e calci d'angolo per scardinare le difese avversarie? Lo sloveno fa proprio al caso vostro. Da segnalare le 3* piede debole e abilità, con rendimento medio/medio.

Karim-David Adeyemi - valore 72, potenziale 86

Ed eccolo finalmente, il più giovane tedesco ad aver segnato due gol in Champions League. Dopo Haaland e Mbappé negli adetti ai lavori spunta il suo nome per il calcio del futuro. 3* piede debole e abilità e rendimento alto/medio ma soprattutto statistiche da velocista puro: 93 accelerazione, 92 scatto, 88 agilità, 81 equilibrio e 88 elevazione con 72 potenza tiro. Serve dire altro? Ruolo ATT ma se proprio volete potrete spostarlo sulle ali per sprigionare la sua tremenda velocità. In ogni caso assolutamente il giovane più interessante di questo FC Red Bull Salisburgo. Must have per le vostre rose.

02 RB Lipsia

RB Lipsia in FIFA 22 © EA Sports

Moriba Kourouma Kourouma - valore 73, potenziale 85

Spagnolo ex Barcellona meglio noto come Ilaix Moriba è il giovane colpo di mercato del RB Lipsia per questa stagione. 4* piede debole e abilità, rendimento medio/medio è un CC diciottenne che accarezza il pallone. Ha praticamente tutto per essere un regista D.O.C.: 76 passaggi corti, 76 palleggio, 75 passaggi lunghi, 74 controllo palla, 75 resistenza e anche una buona velocità con 70 accelerazione e 73 scatto. Considerando anche il 74 finalizzazione, 73 potenza tiro e 72 tiri dalla distanza capite che gli ingredienti ci sono e sono quelli giusti.

Joško Gvardiol - valore 75, potenziale 87

Questo DC croato ex Dinamo Zagabria vi stupirà. 4* piede debole e 3* abilità che per un difensore centrale sono oro colato, ha caratteristiche che gli permetto di fare anche il terzino, ruolo che fra l'altro ha già (è DC/TS): 78 accelerazione, 87 velocità scatto uniti a 84 forza 83 elevazione, 72 precisione di testa e 79 resistenza. Occhio solamente al rendimento alto/alto, da modificare altrimenti ve lo ritroverete troppo avanti rispetto alla linea difensiva. A parte questo è per forza di cose uno dei migliori giovani centrali da poter prendere e infatti il RB Lipsia ha messo su questo diciannovenne una bella clausola rescissoria da quasi 24 milioni di euro!

Brian Ebenezer Adjei Brobbey - valore 73, potenziale 85

Dall'Ajax U21 arriva l'attaccante talentino olandese. Andiamo al sodo dicendovi che ha 81 accelerazione e 85 velocità scatto uniti a 92 forza fisica, 89 elevazione e 84 equilibrio. A 19 anni. Capite che allenandolo nella potenza tiro e finalizzazione che comunque sono rispettivamente 72 e 75 vi ritroverete un vero bomber. Inoltre ha 4* piede debole e 3* abilità, con un rendimento medio/medio sul quale lavorare per renderlo almeno alto/medio. Dopodiché i problemi saranno solo per i vostri avversari.

Dominik Szoboszlai - valore 77, potenziale 87

Nome che sicuramente non vi suona nuovo. Il 21 ungherese sta entrando a far parte dell'undici titolare guidato da Jesse Marsch. Per averlo nella vostra squadra dovrete spendere, in quanto ha una clausola rescissoria da oltre 40 milioni, ma questo giovane ungherese prossimo ai 21 anni ha delle statistiche superlative: 88 effetto, 87 prec. punizioni, 84 potenza tiro e tiro dalla distanza, 83 controllo palla. COC ed ES, ha proprio sulla fascia la sua posizione naturale e potrebbe essere molto interessante farlo diventare un'ala pura. 4* piede debole e abilità con rendimento medio/basso sarà un aggiunta di classe cristallina al vostro team.

Mohamed Simakan - valore 75, potenziale 85

Talento francese arrivato nell'ultima sessione di mercato è candidato insieme a Gvardiol a non far rimpiangere le partenze di Upamecano e Konaté. DC e TS ha 2* piede debole e abilità e un rendimento medio/medio. Le statistiche dicono che nel ruolo di centrale è ben messo: 78 contrasto in piedi, 74 scivolata, 75 intercettazioni, 80 forza, 71 elevazione e 76 precisione di testa questo classe 2000 è in rampa di lancio per diventare un roccioso baluardo difensivo. Uno di quelli che mettono tranquillità a tutto il reparto.

Tyler Shaan Adams - valore 77, potenziale 83

A Lipsia dal 2019 l'americano classe 1999 è un CDC che sta iniziando a trovare spazio dopo la dovuta gavetta. CDC tutto corsa e polmoni ha un bel 86 resistenza, 78 accelerazione e 83 velocità scatto. Agile (79) e reattivo (77) ha anche un discreto controllo palla di 73 con infine ottimi valori di 80 passaggi corti e 74 passaggi lunghi. Difensivamente inoltre un bel 78 aggressività e 77 contrasto in piedi. Più che un box to box, il consiglio è di allenare la sua fase difensiva in modo da renderlo un grande recupera palloni.

03 New York Red Bulls

Red Bull Arena, New York © Destination Red Bull

Caden Clark - valore 66, potenziale 86

Anche in America gli osservatori ci sanno fare! Infatti vale la pena davvero di menzionare questo giovanissimo 2003 che sembra avere tutte le carte in regola per approdare in Europa e sfondare. 3* piede debole e 4* abilità ed un rendimento alto/medio è un COC/CC le cui caratteristiche in FIFA sono prettamente legati al suo fisico snello, con 78 accelerazione, 73 velocità scatto, 79 agilità e 75 equilibrio. Perché prenderlo? Perché il potenziale non mente e ad un costo contenuto (vale circa 2.5 milioni) potrete ritrovarvi un diamante grezzo. Per chi non dovesse crederci guardatevi l'eurogol segnato lo scorso anno.

Tutti questi giocatori sono dei giovani talenti (il più "vecchio" è Adams dall'alto dei sui ben 22 anni) da tenere d'occhio nel vostre sessioni di mercato. Volete costruire una rosa che possa regalarvi tante stagioni ricche di soddisfazioni? Il menù è servito!