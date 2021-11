è un modo semplice per costruire e far crescere il vostro club in

Nel ciclo finale di gioco dell'ultima edizione di FIFA, come ricompensa per gli obiettivi sono state distribuite delle card fantastiche, quindi vale sicuramente la pena dedicare delle ore per sbloccarle quando sono disponibili. Solitamente poi Squad Battles è una parte fondamentale anche degli Icon Swaps , quando vengono resi disponibili verso la fine dell'anno, quindi sapere come ottenere il massimo dalla modalità nel breve termine è molto utile.

Squad Battles è una modalità per giocatore singolo (o cooperativa) all'interno di FIFA 22 Ultimate Team che vi consente di giocare fino a 40 partite contro avversari IA ogni settimana , tra cui un paio di squadre speciali - una basata sulle scelte di una celebrità, l'altra basata sulla Squadra della Settimana in corso. Potete impostare la difficoltà per ogni squadra avversaria prima di giocare, e più alta è la difficoltà, più punti guadagnerete . I punti si traducono in premi in monete e pacchetti, che vengono distribuiti alla mezzanotte di ogni domenica (fuso orario di Londra).

