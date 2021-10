Dopo gli inizi a volte incerti, la modalità Carriera della serie FIFA è ora una delle modalità di gioco più popolari dopo L'Altra Grande Modalità. In FIFA 22 , EA ha aggiornato la modalità Carriera con una serie di nuove funzionalità, inclusa la possibilità di partire con un nuovo club da zero per la prima volta. Se volete far fruttare al meglio la vostra carriera dovrete reclutare con saggezza, quindi vale la pena comprendere appieno il potenziale dei giocatori .

"Ingaggiare giovani giocatori con un alto potenziale futuro è un ottimo modo di investire le risorse del vostro club in maniera efficiente in modalità Carriera", afferma Ryan Pessoa . "Le difese fanno vincere titoli, quindi è particolarmente utile cercare giocatori in porta e in difesa che possano creare una base solida sul lungo termine . Sarete tentati di guardare i grandi nomi, dato che saranno talentuosi fin dal primo giorno, ma un mix di giovane età ed esperienza è probabilmente il miglior equilibrio."

Eccovi uno sguardo su alcune delle migliori opzioni per le posizioni di difesa e per i (fondamentali) portieri per la vostra squadra nella modalità Carriera di FIFA 22 . Tutti questi giocatori avranno 21 anni o meno all'inizio del gioco (la maggior parte ne ha meno di 20). Buona fortuna!

Ricordatevi di investire nella difesa nella modalità Carriera di FIFA 22 © EA

01 1. Alphonso Davies (TS) - Bayern Monaco - Rating Potenziale 89, Rating Attuale 82

Alcuni dei giocatori in questa lista saranno probabilmente poco conosciuti al di fuori delle modalità di Carriera dei simulatori calcistici, ma Alphonso Davies non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Già vincitore della Champions League e più volte vincitore della Bundesliga con il Bayern Monaco , il terzino sinistro canadese è una presenza temibile sulla fascia, e gioca bene anche in sul retro a proteggere la porta della sua squadra.

02 2. Bukayo Saka (TS) - Arsenal - RP 88, RA 80

I fan dell' Arsena l non hanno molto da stare allegri nella stagione 2020-21, ma Bukayo Saka è sicuramente un buon motivo per esserlo. A questo giovane terzino dal talento esuberante piace anche giocare in attacco , e le sue ottime prestazioni estive gli hanno permesso di unirsi alla formazione che ha portato l'Inghilterra alla finale degli Europei 2020.

03 3. Jarrad Branthwaite (DC) - Everton - RP 84, RA 66

L'imponente difensore dell'Everton Jarrad Branthwaite © EA

L'anno scorso, il prestito del 19enne Branthwaite al Blackburn Rovers ha spinto il suo club di origine, l'Everton, a offrirgli un prolungamento di contratto fino al 2023. Fa già parte della formazione giovanile dell'Inghilterra , rappresentando in agosto gli Under-20 con una vittoria per 6-1 contro la Romania al St. George's Park. A 1,98 m di altezza , è una presenza imponente e visibile in ogni difesa.

04 4. Josko Gvardiol (TS) - Dinamo Zagreb - RP 87, RA 75

Già titolare per la Croazia a soli 19 anni, Gvardiol ora gioca per l' RB Lipsia in Bundesliga. Di recente si è fatto notare in Champions League nella sfortunato match contro il Manchester City all'Etihad, conclusosi con un 6-3.

05 5. Luca Netz (LB) - Hertha Berlino - RP 85, RA 68

Il giovane difensore tedesco Luca Netz © EA

Il giovane Luca Netz , già titolare per la nazionale tedesca, è attualmente impegnato con il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga, dopo aver iniziato la sua carriera nell'Hertha Berlino, passando a pieni voti dall'Hertha BSC II alla prima squadra. Nonostante giochi come terzino sinistro, ha già segnato cinque gol con la nazionale giovanile. Sicuramente da tenere d'occhio.

06 6. Nuno Mendes (AS) - PSG - RP 88, RA 78

Mendes è la nuova speranza del team di superstar del PSG © EA

Nel marasma dei titoloni su Messi, Ramos, Wijnaldum e il resto del mercato estivo, l'arrivo di Nuno Mendes dallo Sporting CP è passato in sordina. In prestito stagionale con opzione di riscatto, il veloce terzino sinistro ha un grande potenziale in modalità Carriera.

07 7. Sergiño Dest (TD) - Barcellona - RP 85, RA 76

Ultimamente al Barcellona sta andando un po' tutto a rotoli, ma se avete Dest tra i vostri titolari potrete almeno contare sulla solidità di questo terzino destro. Il giovane americano ha seguito il percorso ormai familiare dall'Ajax al Barça nel 2020, e da allora si è rivelato una colonna portante . È anche sopravvissuto ai recenti tentativi di taglio salariale di un consiglio d'amministrazione alla disperata ricerca di un precario equilibrio finanziario.

08 8. Wesley Fofana (DC) - Leicester City - R 86, CR 78

La Premier League quest'anno vanta una marea di talentuosi difensori centrali francesi , anche considerando che Raphael Varane ha deciso di rinunciare alla soleggiata Spagna per un ultimo exploit di fine carriera all'Old Trafford. Ma pur essendo il più giovane tra molti altri talenti a soli 20 anni, Wesley Fofana non se la cava per niente male. Ha affermato la sua solidità per due stagioni al Saint-Etienne , ed è stato un ingranaggio vitale nella macchina del Leicester City sotto Brendan Rodgers, arrivando alla competizione europea e quasi tra le prime quattro della Premier League. È stato anche convocato tre volte nella nazionale Under 21 francese in un ambiente in cui la competizione certamente non è mancata.

Dietro alla difesa, vi servirà anche un buon portiere. Eccovi le nostre due scelte che vi invitiamo a prendere in considerazione...

09 9. Illan Meslier (POR) - Leeds United - RP 85, RA 77

Il portiere francese del Leeds United ha solo 21 anni: dopo i primi successi con il Lorient , è andato in prestito al Leeds, che ha finalizzato il suo trasferimento dopo le promettenti prestazioni nelle competizioni di coppa. Conosciuto per la sua abilità nel parare i rigori, Meslier è un giocatore che probabilmente continuerà a scalare le classifiche negli anni a venire.

10 10. Maarten Vandevoordt (POR) - KRC Genk - RP 87, RA 71

È ancora troppo presto per sapere quale sarà il meta per i portieri in FIFA 22, ma con 1.90 m di altezza, il portiere belga Maarten Vandevoordt dovrebbe perlomeno essere in grado di coprire la porta da i tiri e i cross più prevedibili (ma non per questo meno pericolosi). Oltre ad essere primo portiere del Genk , Vandevoordt è anche noto per essere il portiere più giovane che abbia mai giocato in Champions League , a soli 17 anni e 287 giorni, quando il Genk ha affrontato il Napoli nel dicembre 2019. Probabilmente, però, quel 4-0 non è un risultato che ama ricordare.