La modalità Carriera di FIFA 22 porta dei grossi miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni, come la possibilità di partire con un club da zero - feature che gli sviluppatori ammettono essere da sempre una delle più richieste dai giocatori. Ma come assicurarsi che la vostra squadra riesca a raggiungere le vette più alte?

Un buon inizio è cercare giovani giocatori dal potenziale alto... Ryan Pessoa

"Che siate dei principianti della modalità Carriera di FIFA 22 o dei veterani di molti campionati, è importante comprendere il valore dei giovani giocatori per la costruzione del club", afferma Ryan Pessoa . "Questo non è il tipo di modalità in cui potete semplicemente comprarvi Messi, Mbappé e Neymar dal primo giorno. Dovrete prendere decisioni sensate su chi mettere sotto contratto. Un buon inizio è cercare giovani giocatori dal potenziale alto . Il centrocampo è un'area particolarmente importante, dato che un centrocampista o un esterno solido possono portare avanti la squadra per anni".

Abbiamo scandagliato il database giocatori di FIFA 22 per identificare alcuni buoni candidati su cui costruire le vostre squadre, e la seguente formazione di centrocampisti dovrebbe darvi buoni spunti di investimento. All'inizio del ciclo di gioco, ognuno di questi calciatori ha 20 anni o meno, offrendovi anni di potenziale da sbloccare man mano che si faranno strada nella Carriera di FIFA 22.

01 1. Ansu Fati (AS) - Barcellona - Rating Potenziale 90, Rating Attuale 76

Direttamente dalla rinomata accademia La Masia di Barcellona, Ansu Fati è una delle scintille luminose che ancora brillano in una stagione piuttosto turblenta al Camp Nou. Già convocato quattro volte per la nazionale spagnola , con un gol a suo nome contro l'Ucraina nel settembre 2020, Fati è un minuto attaccante esterno che in FIFA 22 può benissimo sia giocare sull'ala sinistra che attaccare.

02 2. Bukayo Saka (TS) - Arsenal - RP 88, RA 80

All you need is... Bukayo Saka © EA

I fan dell' Arsenal non hanno molte ragioni per stare allegri nella stagione 2020/21, ma Bukayo Saka è sicuramente una di queste. Anche a questo giovane terzino dal talento esuberante piace giocare in attacco, e le sue ottime prestazioni estive gli hanno permesso di unirsi alla squadra che ha portato l' Inghilterra alla finale degli Europei 2020 .

03 3. Billy Gilmour (CC) - Norwich City - RP 86, RA 72

Uno dei migliori giovani centrocampisti scozzesi degli ultimi anni, il ventenne Gilmour è un giocatore del Chelsea attualmente in prestito alla squadra di Premier League Norwich City . Il suo debutto internazionale con la Scozia è stato nel pareggio 0-0 contro l'Inghilterra a Wembley a Euro 2020 - quando si dice battesimo del fuoco - e vanta sei presenze in nazionale.

04 4. Eduardo Camavinga (CC) - Real Madrid - RP 89, RA 78

Il centrocampista francese Eduardo Camavinga è stato un giocatore popolare in FIFA durante le sue stagioni al Rennes , quindi aspettatevi che il suo profilo esploda ora che si è trasferito al Real Madrid . È il giocatore più giovane della nazionale francese in oltre 100 anni , e questa non è certo un'epoca in cui i nostri cugini d'oltralpe fatichino a trovare centrocampisti di talento. Inseritelo nella vostra squadra in modalità Carriera e potrete contare su di lui per molto tempo .

05 5. Giovanni Reyna (COC) - Borussia Dortmund - RP 87, RA 77

Figlio del centrocampista del Manchester City e del Sunderland Claudio Reyna , Gio in realtà è nato in Inghilterra, ma è cresciuto negli States. I suoi inizi sono stati nell'accademia del New York City FC , poi si è trasferito nell'Accademia del Borussia Dortmund nel 2019. Da allora, si è fatto strada nella prima squadra, ha giocato più di 50 volte e ha collezionato quasi una dozzina di presenze per a sua nazionale, il tutto a soli 18 anni.

06 6. Jadon Sancho (CD) - Manchester United - RP 91, RA 87

Sancho non è il primo centrocampista inglese molto promettente ad eccellere in Germania per poi a trasferirsi al Manchester United : è stato a lungo nel mirino dei Red Devils , e ha realizzato il suo sogno di giocare per loro dopo il suo ingresso nella nazionale inglese che è arrivata in finale agli Europei del 2020 . Il fatto che il suo cospicuo contratto sia stato messo in ombra dal rinnovo di Cristiano Ronaldo con lo United sarà utile, ma questo talentuoso giocatore sa già il fatto suo.

07 7. Jamal Musiala (CM) - Bayern Monaco - RP 88, RA 75

Arrivato dall'accademia del Chelsea , Musiala è al Bayern Monaco dal 2019 e ha già al suo attivo oltre 30 presenze e un sacco di gol da una posizione di centrocampista offensivo. Di recente le sue prestazioni in Champions League hanno illuminato le sere dei match. Tutto questo a soli 18 anni. Aspettatevi di vedere spesso il suo nome negli anni a venire, specialmente se lo metterete sotto contratto nella modalità Carriera di FIFA 22.

08 8. Jude Bellingham (CC) - Borussia Dortmund - RP 89, RA 79

A soli 22 anni, Bellingham è già una leggenda del Birmingham City © EA

Bellingham ha appena 18 anni, ma ha già lasciato un segno così indelebile nei suoi colleghi calciatori che il Birmingham City ha ritirato la sua maglia numero 22 dopo la sua partenza per il Borussia Dortmund . Se vi suona un po' folle, guardarlo esibirsi in Champions League dovrebbe aiutarvi a capire le sue effettive qualità - nel momento in cui scriviamo, ha da poco "smantellato" il Besiktas con l'aiuto di Erling Haaland . Negli anni a venire, aspettatevi che il giovane inglese prenda dimora nei club della Premier League.

09 9. Mason Greenwood (CD) - Manchester United - RP 89, RA 78

Farsi strada dall'accademia del Manchester United fino alla prima squadra non è garanzia di futuro successo con il club - basta chiedere al povero vecchio scalda-panchina Jesse Lingard - ma il diciannovenne Greenwood sembra sfruttare al massimo le sue opportunità con il passare del tempo, segnando con sicurezza gol in una squadra che ha Edinson Cavani e Cristiano Ronaldo tra le sue opzioni d'attacco. Non sarà economico come altri in questa lista, ma se riuscirete a prenderlo, avrete un'ottima alternativa a vostra disposizione.

10 10. Pedri (CC) - Barcellona - RP 91, RA 81

Pedri è il futuro del centrocampo del Barça © EA

Gli ultimi due anni di Pedro González López , detto " Pedri ", sono stati piuttosto elettrizzanti: è a malapena riuscito a riprendere fiato dopo aver giocato stagioni intere per il Las Palmas e il Barcellona , e persino nella Spagna agli Europei 2020 ... e subito dopo alle Olimpiadi . Questo versatile centrocampista centrale è un mago con la palla, e quelli del Camp Nou sperano che possa costituire le fondamenta di una nuova e gloriosa dinastia di centrocampo.

11 11. Ryan Gravenberch (CC) - Ajax - RP 90, RA 78

L' Ajax sforna giovani di talento da più tempo di quanto possiamo ricordare (anzi, più a lungo di quanto la maggior parte di noi sia stata in vita), e Ryan Gravenberch è un esempio da manuale di centrocampista difensivo intelligente e potente , totalmente a suo agio con la palla tra i piedi. Già convocato diverse volte nella nazionale senior olandese , ha trascorso tutta la sua carriera all'Ajax, ma non sarebbe sorprendente vederlo finire in qualche club di livello ancora più alto tra non molto. Portatelo nella vostra squadra in modalità Carriera di FIFA 22, e non ve ne pentirete di certo.