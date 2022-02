Il momento dell'anno che tutti i giocatori di FUT stavano aspettando

Per i giocatori di FIFA Ultimate Team l'inizio dell'anno coincide con il momento più atteso e cioè il rilascio delle carte del Team Of The Year, gli undici giocatori di fatto più forti del gioco insieme alle versioni Prime delle Icone. Riuscire a trovare un TOTY nei pacchetti è garanzia di avere una carta fortissima oppure di poter guadagnare un bel po' di crediti mettendola in vendita sul mercato. Quest'anno i TOTY sono stati scelti come negli ultimi FIFA direttamente dagli utenti (in combinazione con i voti espressi direttamente da EA Sports) mentre fino a FIFA 18 corrispondevano al FIFA World XI . Per questo motivo spesso fra le carte scelte ritroviamo dei giocatori che magari non si sono particolarmente distinti nell'anno appena trascorso mentre sono molto utilizzati nel gioco.

01 Portiere e Difesa

Il portiere TOTY è Gianluigi Donnarumma 96 , carta con ben 7 punti in più di overall rispetto alla sua versione base di 89. Diventa il portiere con valore più alto del gioco e carta davvero fortissima. I due difensori centrali sono Marquinhos (95) e Ruben Dias (97) . Il brasiliano del PSG non è probabilmente uno dei nomi cui si sarebbe pensato per la squadra dell'anno ma sicuramente in game sarà devastante, come anche il portoghese del Manchester City che alle dipendenze di Guardiola ha giocato un gran 2021. I laterali difensivi sono ancora due giocatori di City e PSG: parliamo di Joao Cancelo (TS 94) e Achraf Hakimi (TD 93) . Il terzino sinistro oltre ad avere un super strong link con l'appena citato Ruben Dias è una carta incredibile con le sue statistiche pazzesche, mentre il marocchino, terzo giocatore del PSG nel TOTY ma qui grazie al suo finale di stagione all'Inter ha giusto giusto 99 accelerazione e 99 sprint.

Salzburg in FIFA 22 © EA

02 Centrocampo

Parlano "inglese" i centrocampisti del TOTY con De Bruyne (96) , Jorginho (97) e Kanté (96) . Il belga del City strappa una carta TOTY nonostante sia stato infortunato per buona parte del 2021 e che carta. Una delle più care sul mercato e con i valori che ha, ci mancherebbe. Vincitore di Champions League, Euro 2020, UEFA Supercup e terzo classificato per il Pallone d'Oro il nostro Jorginho è il secondo italiano a figurare fra i migliori 11 del 2021 e porta in dote una carta da tutto campista mostruosa con solo il valore nell'elevazione non proprio al top. Il più ambito in questo reparto rimane comunque Kanté, che rientra a far parte del TOTY dopo una stagione di "pausa" con una carta in tutto e per tutto devastante. In assoluto il miglior centrocampista, già fra i preferiti nella sua versione normale (90).

03 Attacco

Infine il trio di attaccanti, le carte che sempre generano più hype. Vincitore del Pallone d'Oro, Messi ormai è stabilmente nel TOTY, e la sua carta 98 di quest'anno potrà essere meno ricercata, in quanto di un campionato meno interessante, ma i suoi valori sono davvero strepitosi, con 99 in ben 12 statistiche. 98 overall e probabilmente la carta più meritata per quanto fatto a livello agonistico nell'anno passato, Lewandowski TOTY è un attaccante che gli amanti della Bundesliga vorranno con tutte le forze. 4 stelle abilità e piede debole, workrate alto/medio al quale ci sentiamo di consigliare l'applicazione di uno stile intesa motore per aumentare al massimo velocità e dribbling. Arriviamo ora alla carta più forte del TOTY: Kylian Mbappé 97 . Non c'è molto da dire, il costo è proibitivo ma 5 stelle abilità, 4 stelle piede debole, workrate perfetto alto/basso, accelerazione e scatto 99, posizionamento 99, finalizzazione 99 per non parlare del resto. L'uomo immagine di FIFA 22 non poteva che avere una carta assurda.

RB Lipsia in FIFA 22 © EA Sports

04 I nostri TOTY preferiti di sempre

De Gea FIFA 18

Il portiere spagnolo del Manchester United nel TOTY di FIFA 18 parava qualsiasi cosa. Unito al fatto che giocasse in Premier League e quindi nel campionato con le carte più usate su FIFA rendevano la sua carta 97 una vera e propria sicurezza in porta.

Van Dijk FIFA 20

Non c'è un difensore centrale nel TOTY che sia stato più forte di Van Dijk 99. In assoluto e per distacco la carta difensiva più impattante in rapporto al gameplay. Se avevi Van Dijk in difesa i tuoi avversari dovevano sudare per fare gol.

Cristiano Ronaldo FIFA 17

Tante carte di attaccanti TOTY si sono susseguite nel corso degli anni ma finora la più devastante per noi è stata CR7 99 su FIFA 17. Averlo come ala sinistra era uguale a partire con un gol di vantaggio. La potenza sprigionata da Ronaldo TOTY in FIFA 17 è per noi ancora senza eguali.