, e tornarci una volta accumulato un buon patrimonio di monete. No? Ancora interessati alla Premier League? Ok, va bene, vediamo cosa ha da offrirci!

inglese. Nei casi migliori, i prezzi della lega inglese sono "pompati", e quando l'offerta è scarsa e ci sono relativamente poche opzioni disponibili per ogni posizione, finirete per pagare più del dovuto per costruire una squadra tutto sommato mediocre. Meglio concentrare le ricerche di giocatori di valore su

Gli attaccanti saranno cari, ma anche i difensori centrali oltre l'80 di rating non saranno esattamente a buon mercato. Quest'anno EA sembra aver rifornito il gioco con difensori centrali più veloci del solito - forse in risposta alla "situazione terzini" dello scorso anno che è sfuggita di mano nelle ultime fasi del ciclo di gioco - ma resta da vedere se questo farà effettivamente scendere i prezzi sul breve termine.

Gli attaccanti saranno cari, ma anche i difensori centrali oltre l'80 di rating non saranno esattamente a buon mercato. Quest'anno EA sembra aver rifornito il gioco con difensori centrali più veloci del solito - forse in risposta alla "situazione terzini" dello scorso anno che è sfuggita di mano nelle ultime fasi del ciclo di gioco - ma resta da vedere se questo farà effettivamente scendere i prezzi sul breve termine.

Quest'anno ci sono molti difensori centrali veloci in Premier League, il che potrebbe alleviare parte della pressione del mercato su Joe Gomez del Liverpool . I giocatori di FIFA restano comunque creature abitudinarie, quindi ci aspettiamo che Gomez sia molto costoso già dall'inizio. Ma a Stanley Park c'è un altro difensore inglese con velocità superiore agli 80 che può essere d'aiuto alla vostra squadra di partenza. E con un po' di fortuna, non vi costerà un rene.

Quest'anno ci sono molti difensori centrali veloci in Premier League, il che potrebbe alleviare parte della pressione del mercato su Joe Gomez del Liverpool . I giocatori di FIFA restano comunque creature abitudinarie, quindi ci aspettiamo che Gomez sia molto costoso già dall'inizio. Ma a Stanley Park c'è un altro difensore inglese con velocità superiore agli 80 che può essere d'aiuto alla vostra squadra di partenza. E con un po' di fortuna, non vi costerà un rene.

La guida di Ryan Pessoa a FUT 22: la migliore rosa titolari per la Serie A Per il pro player di FIFA Ryan Pessoa, la nostra …