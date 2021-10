Non sono state annunciate molte nuove icone per FIFA 22 , ma EA ha colmato il divario introducendo un nuovo livello di giocatori storici: gli Eroi FUT , o FUT Heroes . Secondo EA, queste carte "rappresentano i momenti indimenticabili che hanno trasformato questi giocatori in veri e propri eroi dei tifosi". È un concetto interessante, supportato da alcuni fantastici artwork personalizzati che hanno permesso agli sviluppatori di inserire nel gioco molte carte speciali interessanti e immediatamente utilizzabili.

"Il concetto dei FUT Heroes è davvero divertente e nuovo per FIFA 22", afferma Ryan Pessoa . "Durante la carriera, forse questi giocatori non hanno mai raggiunto il livello di vere e proprie Icone, ma sono stati protagonisti di momenti incredibili , ed è ciò che queste carte rappresentano. Sono associati a un campionato specifico relativo alla loro carriera, quindi ottengono link verdi ad altri club, il che crea alcune possibilità di intesa davvero intriganti".

L' intesa è quindi cruciale: prendendo per esempio Mario Gomez, vediamo che porta un forte link verde con tutti i giocatori della Bundesliga, ma non funziona allo stesso modo di un'icona e porta una buona intesa universale con giocatori di altre nazioni e campionati. Il tutto può risultare in interessanti opportunità di formazione della squadra.

Inoltre, il primo round di FUT Heroes è disponibile dal giorno uno . Vi servirà fortuna per vederne uscire uno dai vostri pacchetti iniziali, ma saranno sul mercato, e se ve lo potete permettere, potrebbe valer la pena investirci le vostre monete iniziali per acquisire un vantaggio, sempre che non siano rare come tendono ad essere le icone. Ecco alcune delle carte che, sulla carta, dovrebbero essere davvero forti. Speriamo di riuscire a portarle nei nostri club nelle settimane e mesi a venire.

01 1. Abedi Pelé (89, CAM) - Ligue 1, Ghana

Abedi Pelé è uno dei più grandi calciatori africani della storia © EA

Uno dei migliori calciatori africani di tutti i tempi, Abedi Pelé sarà costoso e non sarà divertente averlo contro nel gioco. Veloce come un fulmine e con eccellenti statistiche di tiro, passaggio e dribbling, ha anche abilità e piede debole a quattro stelle. Questo è onestamente il tipo di carta che non ci aspettiamo di vedere nelle prime settimane di un nuovo ciclo di FUT. Se riuscirete a prenderlo, sarà il giocatore offensivo perfetto per la vostra squadra di Ligue 1, sempre che non siate ancora più fortunati e troviate Mbappé, Messi o Neymar !

02 2. Antonio Di Natale (88, ATT) - Serie A, Italia

Antonio Di Natale: toto calcio © EA

Siamo abbastanza grandi da ricordare quando Di Natale era in FIFA e segnava gol in ogni partita, quindi è meraviglioso riaverlo tra noi. Ha il miglior tiro di tutti gli eroi FUT di inizio gioco, un ritmo eccellente e parte subito a quattro stelle. La Serie A potrà pure aver perso Lukaku e Ronaldo durante l'estate, ma Di Natale è più che felice di assumersi l'onere di riportarla in vetta.

03 3. David Ginola (89, ES) - Ligue 1, Francia

La Hero Card di David Ginola vale il prezzo? Mais oui! © EA

I fan del Newcastle saranno probabilmente tristi che non risulti come giocatore di Premier League, ma se riuscirete a prenderlo, Ginola sarà comunque sensazionale: 1,85 m di altezza, abilità e piede debole a cinque stelle e statistiche pazzesche su tutta la linea. Schierarlo sulla fascia sinistra vi sembrerà uno spreco: se riuscirete ad accaparrarvi Ginola, assicuratevi di metterlo in avanti dove potrà aggirare le difese e bloccare ogni contrasto.

04 4. Iván Córdoba (87, DC) - Serie A, Colombia

Iván Córdoba is an Inter Milan legend © EA

Tra il 2000 e il 2012, anno del suo ritiro, Córdoba ha accumulato più di 300 presenze con l'Inter , guadagnandosi numerosi riconoscimenti tra cui la famosa vittoria in Champions League con un certo allenatore portoghese che ora guida la Roma. La carta di Córdoba potrebbe passare inosservata per via dei suoi link nazionali, ma la sua velocità di 86 sarà molto utile in un campionato in cui i difensori più quotati sono spesso un po' lenti. In coppia con qualcuno come Manolas, potrebbe reggere una difesa per settimane, se non addirittura per mesi.

5. Jorge Campos (87, POR) - Liga BBVA MX, Messico

Parliamoci chiaro: farete fatica ad abbinare/linkare Jorge Campos , ma abbiamo comunque voluto includerlo perché ha le statistiche più complete di qualsiasi portiere che abbiamo visto finora nel database, e un unico svantaggio significativo. Per farvi capire meglio, la sua velocità da 84 è 20 punti più alta di chiunque altro, con altri portieri anche ottimi generalmente nel range dei 50-60. Resta da vedere se questo farà la differenza nel gioco e compenserà la sua altezza di 1,70m, ma sarà molto interessante scoprirlo!

05 6. Joe Cole (87, AD) - Premier League, Inghilterra

Joe Cole: always able to conjure a killer pass © EA

Un calciatore elegante come Joe Cole sarebbe stato perfettamente a suo agio nell'era del calcio moderno, ed è fantastico vederlo scendere in campo assieme agli altri eroi di FUT. Le abilità a quattro stelle sembrano un po' ingiuste su un giocatore così abile e fantasioso, ma ha una buona velocità forte e abilità solide a tutto tondo , che lo rendono un'opzione molto interessante sulla fascia destra. E se ci vedrete provare a lanciare assist volanti da quaranta metri con la maglia dell'Inghilterra, sappiate che è un omaggio a Joe.

06 7. Ole Gunnar Solskjaer (86, ATT) - Premier League, Norvegia

Ignorate la sua fama di "seconda scelta", e schierate Ole fin da subito © EA

Questa non è sicuramente la migliore carta della lista - questa versione eroica di Ole è carente di velocità, ha abilità da tre stelle e passaggi inferiori a molte altre carte - ma come attuale allenatore del Manchester United, probabilmente finirà per essere una carta popolare , e potrebbe valere la pena acquistarla durante i momenti di alta disponibilità (come i premi delle Squad Battles, per esempio) in sconto prima di FUT Champions. Se avete intenzione di usarlo nel gioco, sarebbe meglio farlo fin dall'inizio invece che nel suo iconico ruolo di super-sostituto, dato che la sua velocità base non è ottima.

07 8. Robbie Keane (87, ATT) - Premier League, Irlanda

Trovare Robbie Keane potrebbe svoltarvi la giornata... © EA

" ROB-bie Keane ", erano soliti enunciare i commentatori delle vecchie edizioni di FIFA per far capire che non stavano parlando del suo omonimo connazionale, capitano dello United. Nostalgia videoludica a parte, Keane sarà una vera e propria minaccia in attacco . Le sue statistiche di tiro e dribbling sono di livello elité, e ha più velocità di quanta ricordavamo, con abilità e piede debole a quattro stelle fin dall'inizio. Non ci sono molte opzioni migliori per le squadre della Premier League che non siano import portoghesi dai prezzi irraggiungibili. I tifosi del Liverpool con monete da spendere possono persino accoppiarlo con Fernando Morientes per assemblare la formazione offensiva "vecchie glorie".