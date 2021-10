Quest'estate la Serie A ha perso due degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni. Ma il ritorno di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo in Premier League non è necessariamente una brutta notizia per i segugi del mercato FUT. Al contrario, apre a interessanti possibilità di opportunità ibride per chiunque abbia appena iniziato la modalità Ultimate Team di FIFA 22 .

Luis Muriel dell'Atalanta sarà uno dei giocatori "must-have" della Serie A. Ryan Pessoa

“Luis Muriel dell'Atalanta sarà uno dei giocatori "must-have" della Serie A a inizio ciclo di gioco," afferma Ryan Pessoa . "Il suo ritmo, dribbling, le sue abilità e piede debole a quattro stelle lo renderanno una forza indiscussa in attacco".

Sebbene anche lui abbia lasciato il campionato, l'alchimia di Gianluigi Donnarumma lo rende perfetto dietro a buoni difensori centrali titolari come Danilo D'Ambrosio e Alessio Romagnoli , quindi vale sicuramente la pena considerarlo. Anche il portiere francese Mike Maignan , sostituto di Donnarumma al Milan , può essere una buona scelta ibrida nella Ligue 1 . Ad ogni modo, iniziamo ad assemblare la vostra prima squadra di Serie A con alcune scelte di qualità.

Lo stadio Giuseppe Meazza – o San Siro – campo casalingo di Inter e Milan © EA

01 1. Ante Rebić (ES, 82) - AC Milan, Croazia

Nella vita reale, la giovane squadra del Milan sembrava avere le carte giuste per fare cose impressionanti in Champions League in questa stagione, grazie a una bella prestazione contro il Liverpool . Nonostante la sconfitta risicata in quella partita all'Anfield, uno dei loro giocatori più affermati, il 27enne Ante Rebić , si è fatto notare. Solitamente schierato sulla sinistra del loro attacco, l'ala croata può anche giocare lungo il centro e ha un tiro molto forte per essere una card di inizio ciclo sugli 80. Sottovalutato a causa della velocità inferiore ai 90 e dei link croati, si rivelerà più che adeguato.

02 2. Fikayo Tomori (DC, 79) - AC Milan, Inghilterra

La sua "inglesità" probabilmente alzerà un poco il suo prezzo, ma se riuscirete a ottenere subito Tomori , non avrete bisogno di sostituirlo per diverse settimane. Veloce, alto e forte (per una carta di inizio gioco), è probabile che diverrà una card Team della Settimana - EA adora sfornare difensori centrali inglesi a inizio ciclo - e salirà di prezzo una volta esaurito.

03 3. Franck Kessié (CDC, 84) - AC Milan, Costa D'Avorio

Il punteggio fisico di 87 di Frank Kessié include un 94 di resistenza © EA

Se riuscirete ad aggiudicarvi Kessié ora (ci si aspetta che tra non molto se ne andrà in una grande squadra di qualche altra lega) questo razziatore di centrocampo del Milan terrà saldo il centro della vostra squadra per un buon periodo di tempo a inizio gioco. Le somiglianze con la "Gullit Gang" ci sono, quindi aspettatavi l'arrivo di carte speciali che ne faranno lievitare il prezzo.

04 4. Hirving Lozano (AD, 81) - Napoli, Messico

In questa fase del gioco, questo panchinaro super-qualificato è in realtà un titolare molto efficace . La sua velocità fulminea e le sue statistiche più che adeguate lo renderanno capace di allungare il gioco lungo le fasce, facendosi valere anche attraverso il centro , se necessario.

05 5. Luis Muriel (ATT, 82) - Atalanta, Colombia

Dall'Atalanta, Muriel offre una buona velocità e tiro © EA

Un altro pilastro della Serie A con rapidità da vendere, Muriel è un ottimo attaccante di inizio gioco, indicato per quei giocatori che vogliono muovere la palla velocemente e lasciarsi alle spalle i difensori centrali più lenti . Mettetelo in trio con Lozano e Rebić, e vi porteranno alla vittoria con il sorriso per un buon periodo di tempo.

06 6. Federico Chiesa (AD, 83) - Juventus, Italia

Nonostante il trionfo italiano agli Europei 2020 , la card di Federico Chiesa non è clamorosa come ci si sarebbe aspettato, ma non sfigurerà di certo in nessun club.

07 7. Manuel Locatelli (CC, 82) - Juventus, Italia

Fresco di acquisto estivo da parte della Juve, Locatelli è un'ottima opzione per un centrocampo di inizio ciclo . Mettetelo al fianco di Kessié e gestirà il gioco con competenza finché non sarete pronti a schierare un'opzione più potente.

08 8. Mike Maignan (POR, 84) - AC Milan, Francia

Dal Milan, Mike Maignan è l'uomo giusto per proteggere la vostra porta © EA

Il portiere francese Mike Maignan è il sostituto di Donnarumma al Milan. Come Donnarumma prima di lui, è probabile che diventi il portiere di default della Serie A per chiunque sia troppo avaro per sborsare il necessario per Samir Handanović dell'Inter. Può darsi che Maignan si riveli un'opzione migliore in generale, dato che parte da subito con i tanto ambiti link francesi.

09 9. Nicolò Barella (CC, 84) - Inter, Italia

Anche Barella si presenta con al collo una medaglia da vincitore degli Europei 2020, e una reputazione migliorata in FIFA 22 . E anche lui può essere un buon asset al fianco di Locatelli o Kessié in mezzo al centrocampo. Usate Barella come opzione a tutto campo in un 4-3-3 o 4-4-2 per sfruttarlo al meglio delle sue possibilità, ma potrebbe anche reggere il confronto come CDC.

10 10. Rafael Leão (AS, 77) - AC Milan, Portogallo

Rafael Leão si presenterà pure come oro non raro, ma non sottovalutate il giovane attaccante portoghese del Milan, che ha velocità da vendere e skill di dribbling più che decenti in questa prima fase del gioco. I suoi passaggi sono una nota dolente, ma se riuscite a schierarlo al centro avrete a disposizione un'alternativa economica ed efficace ad altre opzioni d'attacco più dispendiose.

11 11. Roger Ibañez (CB, 76) - Roma, Brasile

All'inizio del ciclo di gioco di FIFA, tutti sono alla ricerca di difensori centrali con un rating di 80 o più. Questo potrebbe rendere Ibañez un po' più caro rispetto ad altre opzioni di Serie A, ma sicuramente ne varrà la pena. E chissà, magari la relativa popolarità di carte come Manolas e Tomori manterrà il suo prezzo un po' più basso.

12 12. Sandro Tonali (CDC, 77) - AC Milan, Italia

Forse l'opzione più debole in una posizione che tra le rose titolari Serie A può vantare delle scelte molto valide, Tonali è ancora abbastanza adeguato a coprire il suo ruolo. Se preferite spendere le vostre coin altrove, agli inizi potrebbe rivelarsi un'alternativa più economica a giocatori del calibro di Locatelli e Barella.

13 13. Zlatan Ibrahimovic (ATT, 84) - AC Milan, Italia

Qualche paragrafo più sopra ci siamo riferiti ai rossoneri come a una squadra giovane... con l'eccezione del sempre ottimo 39enne Zlatan , ovviamente. Con un'altezza di 1,98m, un rating di 84, 87 di punteggio tiro e passaggi, dribbling e forza più che solidi , è il tiratore ideale in un attacco a due punte. Mettetelo con Muriel o simili, dategli la palla e sparate a vista ogni volta che si trova a 20 metri dalla porta. Quest'anno Zlatan ha ricevuto un +13 di boost velocità così da raggiungere un 64 di base, quindi sicuramente merita la vostra attenzione.