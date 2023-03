Le tattiche per il 4-2-3-1 in FIFA 23

Iniziando dalla difesa, ai vostri due terzini date le istruzioni di rimanere dietro in attacco e di sovrapporsi, lasciandovi la facoltà di poter dare magari a partita in corso l'attacco equilibrato ad uno solo dei due, con il risultato di aumentare la presenza nella trequarti avversaria ed avere una opzione offensiva in più (questo solo se vi renderete conto di poter "spingere" di più). Coppia di centrali di centrocampo con copertura al centro per entrambi, mentre impostate resta dietro in attacco al giocatore più difensivo ed attacco equilibrato a quello più offensivo: in questo modo il secondo potrà staccarsi e supportare l'attacco quando conveniente. La

linea dei trequartisti va settata secondo questi dettami

: al vostro COC centrale dite di restare davanti in attacco al fine di fare da punto di riferimento ed ai due esterni date l'istruzione di rientrare in difesa per supportarvi una volta persa palla. La punta può essere lasciata libera di muoversi a seconda di come si comporteranno i compagni non andando a dare alcuna istruzione diversa da quelle standard, al limite potreste dirle di tentare inserimenti alle spalle qualora giocaste un po' più arretrati con il COC.