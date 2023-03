Le tattiche per il 4-4-2 in FIFA 23

Il 4-4-2 è uno dei moduli più utilizzati nel calcio. Esploso durante gli anni ottanta, si è imposto per la sua semplicità ed equilibrio in ogni reparto, cosa che si può riproporre anche in Ultimate Team su FIFA 23. Modulo sicuramente adatto a chi è alle prime armi, esprime il suo massimo con un impiego di tutti i giocatori con rapidi scambi e cooperazione fra i reparti ed è perfetto quindi anche per chi ama tenere il pallino del gioco. Dopo avervi illustrato come organizzare la vostra squadra utilizzando il

Lo stile consigliato è equilibrato, per far sì che rimanga adattato all'assetto del modulo. Per quanto riguarda l'ampiezza impostatela a 40, in modo che i giocatori già larghi in campo non tendano ad aumentare ancora di più la distanza fra loro mentre la profondità va settata a 70, per agevolare il pressing sull'avversario.

Passando alla fase offensiva, la costruzione della manovra deve rimanere equilibrata mentre la scelta per la creazione occasioni deve ricadere sui passaggi diretti. In questo modo i vostri giocatori tenteranno di inserirsi alle spalle della difesa (cercate quindi di avere il centrocampista centrale offensivo con workrate alto in attacco). L'ampiezza può essere settata a 60 mentre in merito ai giocatori in area il minimo consigliato è 6: così facendo avrete sempre almeno tre giocatori pronti a ricevere i vostri cross, sia alti che bassi. Su calci d'angolo e punizioni sentitevi liberi: per i piazzati dalla bandierina il valore 3 è più che sufficiente, mentre le punizioni sono un qualcosa di personale pertanto decidete voi quanti uomini spedire in avanti.

