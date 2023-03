Le tattiche per il 5-2-1-2 in FIFA 23

Quello che all'apparenza è uno dei moduli più difensivi all'interno di Ultimate Team, è stato riscoperto in FIFA 23 da moltissimi utenti e ora vogliamo dimostrarvi perché il 5-2-1-2 si può trasformare in una scelta azzeccata e letale . Analizzando la formazione, i ruoli di cui tener conto sono in primis i terzini, che dovranno essere molto veloci, con tanta stamina e buone doti di passaggio. Importanti anche i centrocampisti, con una combinazione di un giocatore box-to-box, un centrale più difensivo e un trequartista dotato di grande tecnica, dribbling, velocità e almeno 4* nel piede debole (se siete amanti delle skill questo è il ruolo in cui posizionare il vostro beniamino). Alle punte infine si richiede grande velocità, finalizzazione e anche qui la soluzione ideale è quella di schierare giocatori con 4* piede debole.

DIFESA

Lo scopo della nostra fase difensiva è quello di creare un muro contro il quale il vostro avversario verrà a trovarsi in difficoltà. Impostate quindi lo stile su equilibrato, riducete l'ampiezza a 40 (avrete già una linea di 5 giocatori che non è il caso di allargare) e la profondità fra il 60 ed il 65, in quanto non è necessario tenere la linea troppo alta proprio perché dovrete attendere l'avversario.

ATTACCO

Cruciale sarà la fase offensiva: una volta recuperata palla infatti dovrete ribaltare la situazione il più rapidamente possibile. Impostazioni quindi adatte ad un rapido contropiede e non al possesso palla, scegliendo manovra veloce nella costruzione di gioco e passaggi diretti per la creazione occasioni. Ciò significa scaricare subito la palla dalla difesa verso il centrocampo e avere attaccanti e trequartisti pronti ad inserirsi nella zona centrale del campo, mentre come accennato prima saranno i terzini la vera arma in più. Riducete quindi l'ampiezza fra il 40 e il 45, lasciate pure 5 su giocatori in area e abbassate almeno a 2 sia i giocatori per gli angoli che per le punizioni.

ISTRUZIONI

Vediamo quindi le istruzioni personalizzate da dare ruolo per ruolo. Iniziando dalla difesa, i tre centrali dovranno tutti restare dietro in attacco mentre ai terzini va detto di partecipare alla manovra offensiva e di sovrapporsi, al fine di lanciarli larghi sulle fasce. I due centrocampisti dovranno avere impostata la copertura sulle fasce per andare a sopperire al vuoto lasciato dai terzini in caso di pallone perso, ed a quello più difensivo dei due inoltre date l'istruzione di restare dietro in attacco. Il trequartista e le due punte devono assolutamente rimanere in avanti e i due terminali offensivi del vostro gioco avranno necessità anche di rimanere centrali ed inserirsi alle spalle.

6 min Agge e la sua passione per il calcio August Rosenmeier, aka Agge, ci ha svelato cosa ama della serie FIFA

Così facendo avrete trasformato un modulo sulla carta prettamente difensivo in un'arma devastante che vi permetterà di avere sempre almeno cinque giocatori in costruzione offensiva, con i vostri terzini ad allargare le maglie difensive dell'avversario per permettere alle vostre punte di inserirsi fra gli spazi che verranno a crearsi, ovviamente supportate da un trequartista di qualità pronto anch'egli all'occorrenza a tentare la conclusione. Ricordatevi però che in fase difensiva è importante gestire la posizione dei centrocampisti cercando di coprire le linee di passaggio evitando di farli correre troppo per il campo.