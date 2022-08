La nuova modalità carriera di FIFA 23

Per quanto riguarda il nuovo titolo calcistico la carriera giocatore si evolve in maniera significativa. FIFA 23 infatti introdurrà il sistema della Personalità : le azioni che compiremo sia dentro che fuori influiranno sul carattere del nostro avatar. Dal semplice tirare in porta piuttosto che fornire un assist al decidere di investire i nostri guadagni acquistando auto o investendo sul mercato azionario, ogni decisione porterà allo sviluppo di uno fra tre "rami" di personalità. La "Maverick" per calciatori ambiziosi e decisi, "Heartbeat" per chi fa gioco di squadra e "Virtuoso" per i calciatori più efficienti. Ognuna di queste può essere sviluppata allo stesso tempo, ovviamente in percentuali diverse in base alle nostre scelte. Raggiungendo però il massimo in una di queste, sbloccheremo in quello specifico ramo dei vantaggi ulteriori.