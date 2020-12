13 film sulla mountain bike che ti ispireranno per l'anno nuovo

Ci sono Tahnée Seagrave, Veronique Sandler, Casey Brown, Micayla Gatto, Hannah Bergemann e Vaea Verbeeck, che costruiscono linee e si lanciano su trail fantastici. Come nella Rampage è tutta una questione di lavoro di squadra, supporto e abilità. Questo film è un'opportunità per scoprire esattamente cosa è successo in quello che molte persone chiamano l'Anno 0 per la creazione di un evento di Rampage femminile.