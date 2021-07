Nel 2020, migliaia dei migliori atleti di tutto il mondo si sono visti costretti a sospendere la loro preparazione mentre i loro obiettivi venivano messi in stand-by, proprio come tutti noi. One Extraordinary Year segue una manciata di loro mentre affrontano un anno diverso da tutti gli altri e si preparano ad affrontare le loro sfide - un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, ma ancora pieno di speranze e aspettative .

Tra gli atleti ci sono lo schermitore statunitense Miles Chamley-Watson , ex campione del mondo che sta affrontando un momento decisivo per la sua carriera, e il duo velico argentino composto da Santiago Lange e Cecilia Carranza , già vincitori a Rio che ora tracciano la loro rotta attraverso un mare di ostacoli imprevisti.

Il film approfondisce anche il mutevole panorama dell'atleta di eptathlon britannica Niamh Emerson , e le vite dei "vichinghi" della pallavolo mondiale Anders Mol e Christian Sørum della Norvegia.

C'è anche il tennista 25enne Matteo Berrettini , nona posizione nel ranking mondiale e appena reduce dalla vittoria contro il polacco Hurkacz, che gli ha garantito l'arrivo in finale a Wimbledon: sarà il primo italiano nella storia a giocarla.

Compaiono poi una serie di altri talenti sportivi, tra cui il velocista e fenomeno del Rugby a 7 Carlin Isles , il detentore del record mondiale di salto con l'asta Mondo Duplantis e la plurimedagliata star del badminton Ashwini Ponnappa : atleti di caratura mondiale che negli ultimi 12 mesi hanno dovuto affrontare i problemi e gli ostacoli più disparati.

Eccovi un assaggio delle storie che vengono esplorate in One Extraordinary Year :

Anders Mol e Christian Sørum (Beach Volley)

Anders Mol e Christian Sørum © Frode Sandbech / Red Bull Content Pool

Come forze dominanti del beach volley , Mol e Sørum hanno concluso il 2018 e il 2019 da numeri uno mondiali, e avevano pochi dubbi su cosa il 2020 avrebbe avuto in serbo per loro.

I loro piani sono però andati in pezzi, con Mol che ha sofferto di un problema all'anca, oltre a una serie di piccole micro-fratture ad entrambe le gambe, che hanno messo in dubbio la sua partecipazione alle gare già pianificate. È dura osservare Sørum costretto a giocare senza il suo partner abituale, mentre Mol osserva agonizzante da bordo campo.

Riguardo alle loro sventure, Mol dichiara, "Il futuro sembra incerto". Riuscirà il duo a superare questo anno di avversità e tornare a brillare nel momento decisivo?

Miles Chamley-Watson (Scherma)

Lo smart-working di Chamley-Watson è leggermente diverso dal nostro © Parableworks/Red Bull Content Pool

Per questo 31enne americano nato a Londra, la scherma è stata una salvezza : una disciplina che ha finalmente catturato la sua attenzione mentre lottava con i suoi problemi comportamentali dentro e fuori dalla scuola.

Quando questa valvola di sfogo vitale per il suo ADHD è venuta meno a causa della chiusura delle palestre, Miles ha comprensibilmente iniziato a preoccuparsi delle ramificazioni di questi eventi nel 2020 e oltre.

Come racconta lui stesso: "Quando la pandemia è arrivata, ha cambiato la mia vita . Niente palestra, niente allenatore, niente scherma, niente di niente. Quando indosso quella maschera, mi sento un supereroe . Quando ti viene portata via, è dura. Non avere un programma o un calendario è davvero strano. L'incertezza è terrificante. Tutto quello che puoi fare è rimanere positivo , o si rischia di impazzire".

Il suo viaggio lo porterà in Canada e nel Qatar con l'obiettivo di continuare i suoi allenamenti, e un incidente potrebbe mandare a gambe all'aria le sue ambizioni sportive...

Niamh Emerson (atleta di eptathlon)

Niamh Emerson © Greg Coleman / Red Bull Content Pool

È passato molto tempo da quando Niamh Emerson è stata in grado di competere regolarmente nell' eptathlon , dopo una serie di infortuni e battute d'arresto, inclusa una lesione al tendine della rotula del ginocchio nel 2019.

Quando la maggior parte delle competizioni principali è stata posticipata di un anno, la 22enne ha guadagnato 22 cruciali mesi extra per rimettersi in forma e tornare ancora più veloce per quello che probabilmente è l'evento più impegnativo dell'atletica femminile.

"Ha cambiato tutto", ci racconta Niamh. "All'improvviso il calendario era vuoto . Tutte le gare sono state annullate. È stato spaventoso, ma in compenso avevo del tempo che prima non potevo permettermi, un anno in più per raggiungere nuovamente il massimo ".

Un ritardo che in seguito ha definito una "grande benedizione", e l'ha anche portata a rivedere il suo intero approccio all'allenamento , e a passare ad una nuova configurazione di coaching.

Nel film andremo a scoprire se il suo nuovo approccio all'atletica leggera e il tempo extra sono effettivamente stati utili nel fornirle la base necessaria ad affrontare i migliori atleti del mondo .

Santiago Lange e Cecilia Carranza (Vela)

Santiago Lange e Cecilia Carranza © Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool

Lange ha già fatto un lungo ed emozionante percorso nello sport e nella vita, reduce da un cancro che lo ha costretto a farsi asportare un polmone, per poi vincere l'oro a Rio con la compagna di barca Carranza .

Quattro anni dopo, è il percorso di Carranza ad essere tortuoso, dopo che i piani per avere un bambino nel 2021 sono stati costretti ad una momentanea pausa , con mesi interi trascorsi sulla strada lontano dalla sua famiglia. Insieme, Lange e Carranza cercano di concentrarsi sugli aspetti positivi . "Abbiamo ancora un anno per prepararci e cercare di scegliere le opzioni migliori", dice. "Ma un anno in più è un grosso problema. È come se stessi correndo una maratona, stai per finire e all'improvviso ti dicono che devi correre altri 20 chilometri" .