5 film sullo snowboard da non perdere!

Anna Gasser – The Spark Within Un documentario personale su Anna Gasser e su come ha stravolto per sempre lo snowboard.

The Spark Within

Abbiamo selezionato per te 5 film Red Bull TV che ti porteranno direttamente in montagna!

In un momento in cui il tempo scorre veloce e Internet è dominato da video di breve durata, "Driven" decide di andare controcorrente. Preparati per 50 minuti di neve, freeride e scenari magici con John Jackson, Gigi Rufus, Victor Davieto e Manuel Diaz. È esattamente il tipo di film che ti calma e che fa sorridere.

Ti stai chiedendo com'è l'interno del training camp di uno snowboarder freestyle professionista? Il film Chasing Winter ti darà la risposta! Il leggendario Mark McMorris e il suo team ti porteranno dietro le quinte dei preparativi per la stagione 2022 per poter confrontare e capire se hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

La storia di Mark McMorris vi farà emozionare: a 23 anni si trova ad affrontare i momenti più difficili e, al tempo stesso, più importanti della sua carriera. Come è riuscito a superare gravi ferite e una profonda crisi esistenziale? Il film Unbroken ci mostra che lo snowboard non coinvolge solo il corpo, ma anche la mente.

