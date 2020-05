Le migliori specializzazioni in Final Fantasy 7 Remake

Il nuovo remake targato Square Enix è lineare nella progressione quanto profondo nelle meccaniche di combattimento. I protagonisti possono essere personalizzati in mille modi diversi e spesso è difficile capire quali sono le milgliori build e materia da portare in battaglia. Contro i boss del gioco (come la temibile Casa Infernale ) è sempre consigliabile modificare le capacità della vostra squadra in base alle debolezze dell’avversario, anche se spesso per scoprirle dovrete vedere la schermata di game over, mentre negli scontri minori ci sono delle strategie che riescono a prevalere sulle altre in maniera costante e affidabile a prescindere dalla situazione. Vediamo quali sono le migliori build e materia per ogni personaggio di Final Fantasy 7 Remake .

Cloud

Cloud è il combattente in prima linea preferito dai fan e in quanto tale dovete fornirgli un arsenale che offra il giusto rapporto tra attacco e difesa. Come accennato qualche riga più in alto, la prima materia che bisogna assegnargli è Analitica : conoscere forza e debolezza degli avversari che non si sono mai affrontati in precedenza è di fondamentale importanza in questo remake. Dal punto di vista difensivo, l’ideale sarebbe fornirgli la materia Meditativa per permettergli di curarsi da solo senza spendere MP ed eventualmente sfruttare la combo Elementale + materia dell'elemento corrispondente a quello del boss di turno, in uno slot equipaggiamento della protezione, per diventare letteralmente immuni ai danni magici di quell'elemento.

Per migliorare le sue capacità offensive vi consigliamo di usare la materia Aggirante , che aumenta la sua mobilità in battaglia, e Preventiva , che vi permette di iniziare gli scontri con una carica ATB a disposizione. Se usando Cloud avete difficoltà a schivare gli attacchi, ricordatevi che in assetto offensivo potete sempre parare e contrattaccare automaticamente la maggior parte degli attacchi in corpo a corpo.

Tifa

Tifa © Square Enix

Tifa è in grado di generare danni enormi nelle giuste condizioni. Fin dai primi minuti di gioco vi consigliamo di memorizzare il tasto rapido dell’abilità Tallonata per abusare della combo montante con triangolo seguito da tallonata con il personaggio a mezz'aria: questo non solo vi permette di colpire i bersagli con più costanza ma elimina anche il tempo morto che segue il montante. Per massimizzare le cariche ATB di questo personaggio dovreste usare le materie Trincerante , Premonitrice e Temporale e, visto che i suoi MP spesso rimangono inutilizzati, potete anche sprecare uno slot per eventuali magie di recupero e protezione, soprattutto se state per scontrarvi con un mostro che Tifa fatica a raggiungere in corpo a corpo. A difficoltà normale potreste darle anche la materia Raffinante per potenziare l’utilizzo degli oggetti in battaglia.

Barret

Barret © Square Enix

Dall’aspetto non si direbbe ma per noi Barret è il curatore migliore del gioco . La sua gatling gli permette di generare ATB velocemente anche quando i nemici sono troppo pericolosi da avvicinare in corpo a corpo, e se abbinate questa capacità alla materia Votiva , vi ritroverete con un party praticamente sempre a piena vita. Ricordatevi che utilizzando l’attacco base di Barret, potete sfruttare l’animazione di caricamento per premere triangolo e ridurre il tempo di attesa della sua abilità speciale. Se specializzate nelle cure questo personaggio, allora non potete che fornirgli anche la materia Rianimante , per riportare in vita i compagni caduti, e la materia Curativa , per eliminare gli status negativi.

Aerith