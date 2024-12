Cosa c'è dopo Arcane? Tutte le risposte alle vostre domande

Avete appena finito gli ultimi episodi di Arcane e volete sapere come andrà avanti la serie? Siete nel posto giusto! Se invece per qualche motivo non avete ancora finito la seconda stagione di Arcane, conservate questo articolo per dopo: ci sono importanti spoiler da evitare.

La seconda stagione di Arcane ci ha regalato ore di narrazione mozzafiato e di caos sfrenato, con un'escalation di episodi che ha portato la serie a un finale straziante. Riot Games e Fortiche hanno intenzionalmente mantenuto vago il destino della maggior parte dei campioni, ma hanno anche lasciato molti indizi per permetterci di mettere insieme i pezzi.

Dopo aver scavato a fondo nella storia di League of Legends, negli easter egg di Arcane e nelle teorie dei fan, abbiamo le risposte a tutte le vostre domande: scopriamole assieme.

01 Jinx è morta alla fine di Arcane?

Il più grande mistero di Arcane: Jinx è sopravvissuta all'esplosione? Il colpo di scena più grande e il momento più controverso è stato il coraggioso sacrificio di Jinx per salvare Vi proprio alla fine della stagione, uccidendo uno dei personaggi più amati del franchise.

Tuttavia, alcuni dettagli chiave suggeriscono che Jinx sia miracolosamente sopravvissuta.

È l'ultima volta che vedremo Jinx? © Netflix

In primo luogo, alcuni degli spettatori più attenti hanno notato una piccola linea formata da scie viola una frazione di secondo prima dell'esplosione. Questa linea assomiglia alla solita scia scintillante di Jinx quando sfreccia in aria.

Poi, abbiamo un altro grande indizio quando vediamo Caitlyn indagare sulle planimetrie dell'edificio edificio e nota i condotti dell'aria che sbucano sul lato. Con un sorriso di circostanza, mentre tiene in mano una parte della granata di Jinx, Caitlyn sembra credere che Jinx sia fuggita utilizzando questi condotti e che probabilmente sia ancora viva. E avrebbe senso che Jinx stia nascosta, perché vuole che Vi si goda la vita senza preoccuparsi di lei.

Anche le inquadrature finali suggeriscono che Jinx sia ancora viva. Probabilmente avrete notato il classico testo in stile Jinx che indica "la fine" nell'ultima inquadratura, ma avete anche colto il riferimento alla nave Piltovan? È un'inquadratura molto simile alla stessa nave del primo episodio di Arcane, in cui una giovane Powder dice: "Un giorno, salirò su una di quelle".

Questo potrebbe far pensare che Jinx abbia lasciato Piltover per iniziare una nuova vita. Forse apparirà in una nuova regione? In ogni caso, sembra molto probabile che sia ancora viva.

02 Cosa è successo a Jayce e Viktor nel finale di Arcane?

Jayce e Viktor sono vivi? © Netflix

Il destino di Jayce e Viktor è molto meno chiaro. Dopo essersi sacrificati per fermare l'anomalia e salvare Piltover e Zaun, i due scienziati scompaiono nel nulla. Pur essendo apparentemente morti, non vediamo i loro corpi, il che ha ovviamente portato a delle speculazioni.

Alcuni fan ritengono che entrambi possano essere ancora vivi, solo in una linea temporale diversa da quella che abbiamo visto sperimentare a Ekko, Heimerdinger e Jayce nell'Episodio 7 dopo essere stati risucchiati dall'anomalia. In ogni caso, Riot ha lasciato spazio al ritorno di Jayce e Viktor, ma è difficile prevedere come.

03 Heimerdinger è morto?

Buone notizie, probabilmente Heimerdinger è vivo pure lui.

Heimerdinger era così felice nella sua nuova linea temporale © Riot Games

Nonostante LoL sia uscito 15 anni fa, si sa molto poco degli Yordle. Tuttavia, una parte della loro misteriosa tradizione è che gli Yordle sono immortali. Invece di morire, si ripresentano nella loro casa, Bandle City. Anche in questo caso, non sappiamo quasi nulla di questa regione, se non che ci sono molti portali che permettono agli Yordle di viaggiare in tutta Runeterra.

Quindi, c'è la possibilità che Heimerdinger torni a Piltover ma è difficile sapere in quale linea temporale. Per lo meno, ovunque si trovi, siamo certi che il professore troverà nuovi studenti a cui insegnare.

04 Ambessa è sparita per sempre?

Finalmente abbiamo un campione che è davvero tale. Ambessa Medarda è stata uccisa da Le Blanc nell'episodio finale, nonostante gli sforzi di Mel.

Ambessa era la scelta più sicura da uccidere, considerando che era appena uscita nel gioco. Non c'è lo stesso attaccamento emotivo che la circonda rispetto a personaggi come Vi o Warwick, che con i suoi poteri rigenerativi è presumibilmente ancora vivo. Inoltre, visto che Ambessa ha terrorizzato i campi di battaglia di LoL, la maggior parte dei giocatori è probabilmente felice di vederla sparire.

Ambessa non è mai scappata da un combattimento © Netflix

Ma per coloro che amano Ambessa, siete fortunati. La sua storia non è finita qui: l'anno prossimo verrà pubblicato un romanzo dedicato a lei, intitolato Ambessa: Chosen of the Wolf.

E mai dire mai. Potrebbe in qualche modo tornare in vita nei prossimi contenuti di Riot. Potrebbero verificarsi altri scherzi della linea temporale, oppure ricordiamoci che è alleata con Singed, che è appena riuscito a riportare in vita sua figlia: la possibilità è molto concreta.

05 Ci saranno altri Arcane?

Togliamo subito di torno la cattiva notizia: Riot Games ha già confermato che Arcane, come serie, è finita. Non hanno intenzione di continuare su quella scia.

Rivedremo qualcuno dei personaggi di Arcane? © Netflix

Tuttavia, Riot ha anche confermato di essere già al lavoro su diverse nuove serie e che stanno già lavorando alla prossima da un anno.

Inoltre, anche se Arcane potrebbe essere finita, Riot ha chiaramente lasciato la porta aperta per la continuazione delle storie dei suoi personaggi. Singed e Mel andranno entrambi a Noxus. Orianna è appena stata introdotta. Vi e Caitlyn si batteranno ancora per proteggere Piltover e Zaun. Jinx potrebbe comparire e creare scompiglio da qualche altra parte.

06 L'universo di Arcane si espande: esploreremo nuove regioni nei prossimi spettacoli

Noxus arriverà presto sul vostro schermo © Riot Games

Riot Games ha già confermato che tre nuove regioni saranno oggetto delle prossime serie. Parlando con il creatore di contenuti Necrit, lo showrunner di Arcane Christian Linke ha rivelato che Noxus, Ionia e Demacia saranno le protagoniste dei prossimi contenuti.

Noxus sarà già familiare ai fan di Arcane. È un impero temibile e brutale governato da signori della guerra e combattenti affamati di potere ed espansione. Come ha detto Ambessa, la convinzione principale dei noxiani è che la maggior parte dei problemi possa essere risolta sul campo di battaglia.

Ionia è per lo più l'opposto: un'isola spirituale con magia naturale ovunque. Tuttavia, sappiamo che Noxus invade Ionia e inizia un'altra guerra crudele, lo possiamo capire dal video cinematografico di League of Legends Awaken che trovate qui sotto.

Questa guerra sarà probabilmente il punto focale della prossima serie: la continua collaborazione di Singed con Noxus porterà ad alcuni eventi terribili a Ionia e proprio qui potrebbero iniziare i legami di Arcane con la nuova serie.

Nel frattempo, Demacia è un regno legittimo creato come rifugio dalla magia. Ha una storica rivalità con Noxus e le due nazioni hanno combattuto numerose guerre l'una contro l'altra. Jarvan IV, che appare su uno striscione per uno spettacolo teatrale in Arcane, diventa Re dopo la scomparsa del padre e potrebbe essere la chiave di una serie futura.

07 Gli astri nascenti di Runeterra: i potenziali nuovi personaggi

Con tre nuove regioni su cui concentrarsi, ci sono moltissimi personaggi che potrebbero apparire.

Uno di quelli che è stato fortemente suggerito, anche se non confermato, è Swain. È un generale che prende il controllo di Noxus utilizzando i poteri magici ricevuti da un demone, Raum.

Nel corso della serie sono apparsi dei corvi che hanno lasciato intendere che Swain stesse tenendo d'occhio gli eventi di Piltover e Zaun. Ora sappiamo che è proprio così, perché abbiamo visto il suo caratteristico corvo a tre occhi nei momenti finali della serie. Questo suggerisce anche che ha già i poteri di Raum, cosa che dovrebbe accadere dopo che l'invasione di Ionia è già iniziata, il che potrebbe complicare la linea temporale del prossimo show.

Swain ha osservato © Netflix

Il guerriero che guida una delle divisioni principali di Swain è Darius, uno dei combattenti più temuti della regione. E se dovesse apparire, il suo presuntuoso fratello gladiatore Draven lo seguirebbe sicuramente.

Arcane ha già fatto riferimento a Riven, un campione fondamentale per lo scontro tra Ionia e Noxus. Le rune verdi incandescenti che Ambessa usa per combattere sono estremamente simili ai frammenti di lama di Riven, presenti nel gioco di carte Legends of Runeterra.

Per quanto riguarda gli Ioniani, Irelia e Akali sono personaggi popolari e importanti per l'invasione di Noxus e potremmo anche avere la trama secondaria dei ninja Shen, Zed e Kennen dell'Ordine Kinkou. E si può immaginare che la Riot voglia inserire anche Ahri, un altro dei suoi campioni più popolari.

Le rune di Ambessa sono molto simili a quelle di Riven © Riot Games

Nel frattempo, qualsiasi cosa riguardi Demacia includerà quasi sicuramente gli iconici fratelli Garen e Lux. E con la loro inclusione, ci sarebbe una grande opportunità di inserire Sylas e la storia ben accolta della sua ribellione contro il regno e la sua retorica anti-magia.

08 Cosa fare dopo aver finito Arcane?

È difficile non sentirsi svuotati dopo aver concluso una serie così brillante, ma la continua espansione del mondo di Riot significa che ci sono molti altri modi per godersi Runeterra in attesa della prossima serie.

LoL ha una storia incredibilmente profonda e le trame di tutti i 169 campioni del gioco che possono essere consultate gratuitamente sul sito web dell' universo di Runeterra .

Naturalmente, potete anche iniziare a giocare a LoL, il gioco che ha ispirato Arcane, e ci sono molti motivi per cui dovreste farlo . Pur essendo impegnativo, il gioco è estremamente divertente e ha mantenuto la sua popolarità per 15 anni per molte buone ragioni.

L'evento esports Red Bull League of Its Own inizierà a breve © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Infine, se preferite guardare piuttosto che giocare, la scena del gioco competitivo (esports) di LoL potrebbe essere perfetta per voi. Che siate già appassionati di sport o meno, essere parte di una folla, sia virtualmente che di persona, può essere incredibilmente emozionante.

L'evento Red Bull League of Its Own è il punto di partenza perfetto per la vostra nuova passione per gli esports. Durante l'evento del 15 dicembre, le migliori squadre del mondo si riuniranno per sfidarsi in un ambiente più rilassato rispetto alla solita stagione competitiva, con colpi di scena divertenti e imprevedibili per spingere al limite il talento dei giocatori professionisti.