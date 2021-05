Gli Angry Titans trionfano al Red Bull Campus Clutch

Alle finali nazionali si sono guadagnate l'accesso solamente 4 squadre , alcune di recente formazione altre già rodate: gli Angry Titans, gli FDP University, i Reply Totem Next e gli Esport Empire. Dopo un equilibrato showmatch per gli spettatori da casa, che ha visto scontrarsi i ragazzi di Machete Gaming con il team di creator di Stermy , siamo entrati nel vivo delle partite che dovevano dissipare ogni dubbio sulla migliore formazione dello stivale. Contro ogni pronostico la prima semifinale è stata vinta dagli Esport Empire, usciti vittoriosi dallo scontro con i favoriti della competizione, i Reply Totem Next, con un 13-7 molto combattuto. La seconda semifinale è finita in maniera simile, 13-6, ma ad uscirne vittoriosi sono stati gli Angry Titans, che sono riusciti ad imporsi sugli inossidabili FDP University.