Fingers Cross 2019: la più bella di sempre

Caro Prorider, sono venuto alla Fingers Cross per il secondo anno consecutivo. Quest'anno hai stravolto il format. Hai cambiato la data, anticipato l'orario e il format della competitiva. Solo il percorso rimaneva più o meno lo stesso. Ai "competitivi" hai riservato un tracciato corto, ma tostissimo. Fiducioso, ma un po' dubbioso, ho caricato la gravel in macchina e sono venuto a Vernasca. Sempre bello tornarci. La partenza della Fingers sul picco della collina con la torre medievale che ci fa sentire quasi re per un giorno è stata top. Poi il percorso, super fangoso, con una prima parte tosta dove si tribolava cercando di rimanere in sella. In più c'era anche la neve, scesa qualche giorno prima, che ha sporcato un po' le traiettorie e reso tutto più scivoloso, dandoci quel brividino in più, soprattutto sul ghiaccio. Poi c'era gente simpatica, alcuni in costume, altri no, tutti con il sorriso. E non è cosa da poco. C'era il ristoro a metà del percorso con il salame e pure la Red Bull calda alla fine, che non avevo mai provato. Insomma, un gran bell'evento, una gran bella Challenge. Caro Prorider, ci è piaciuta talmente tanto che volevo chiederti se potevamo rifarla presto.