Football Manager è famoso per l'effetto che ha su chiunque inizi a giocarci. È avvincente, coinvolgente e se glielo permettete, può potenzialmente inghiottire ogni secondo del vostro tempo libero. Parte dell'attrattiva infinita del gioco è la libertà che vi lascia e le ricompense che elargisce se gestite le vostre risorse e il vostro budget nel modo giusto. Non ci sono scariche di dopamina paragonabili al raggiungere la vetta del campionato con solo una o due partite rimaste nella stagione e guadagnarsi finalmente il titolo.

Stephen Davidson è un features producer per Football Manager 2021 © SEGA

Ma vittorie del genere non sono sempre semplici da ottenere. Per aiutarvi a comprendere meglio le sottigliezze e le sinergie da cui potete trarre vantaggio per diventare un manager migliore, il produttore Stephen Davidson e il game designer Seb Wassell elencano alcuni dei suggerimenti chiave su Football Manager 2021 .

1. Dati e statistiche vi aiutano a vincere

Usate i dati a vostro vantaggio per arrivare in vetta © SEGA

In FM21 c'è una suite di nuove statistiche e un'analisi più approfondita dei dati che possono aiutarvi a guadagnare un vantaggio sul vostro avversario. Da rapporti più dettagliati sugli avversari a maggiori informazioni nell'analisi post-partita, c'è un nuovo livello di informazioni a portata di mano. Tuttavia, c'è una statistica che si distingue dalle altre: gli xG .

Gli xG, ("Expected Goals", i gol previsti) , sono un ottimo modo per vedere la situazione del vostro team per quanto riguardo le reti. Questo fattore viene evidenziato come parte fondamentale delle statistiche delle partite in tempo reale, e presenta molte funzionalità nell'analisi post-partita. Tenete d'occhio le tendenze xG, in quanto rendono facile comprendere se dovete intensificare il vostro gioco in finale di partita o se invece concentrarvi sulle retrovie.

Ad esempio, se state costantemente segnando meno goal di quanto suggerito dall'xG, forse dovreste considerare la possibilità di rivedere le vostre tattiche per concentrarvi sulla creazione di una quantità minore di possibilità gol, ma di aumentarne la qualità. Anche il personale atletico potrebbe essere il problema! È probabile che i giocatori con buone statistiche di Finalizzazione, Freddezza, Controllo, Intuito e Decisioni stiano già sfruttando al massimo le proprie possibilità.

2. Imparate a conoscere i "Gesti" più adatti

Sapere come utilizzare al meglio i Gesti vi condurrà alla vittoria © SEGA

Una delle aggiunte più significative in Football Manager 2021 è il sistema Gesti . Si tratta di una marcata evoluzione rispetto al sistema Tono, che è stato uno punto fisso dei precedenti Football Manager. In FM20 , in tutte le interazioni erano presenti gli stessi sei toni. FM21 introduce invece oltre 30 nuovi gesti , ciascuno adatto alla situazione specifica in cui vi trovate. Non solo avrete a vostra disposizione diverse opzioni a seconda che vi troviate in una conferenza stampa o in un colloquio di squadra, ma queste opzioni cambieranno in base allo scenario : le domande positive di un giornalista vi daranno l'opportunità di reagire altrettanto positivamente, mentre un approccio negativo vi permetterà di rispondere a tono.

I gesti che sceglierete, combinati a quello che dite, avranno determinati effetti sui presenti, ma come sapere quale sarà quell'effetto? Abbiamo aggiunto alcuni suggerimenti per darvi un'idea dell' intenzione dietro ogni gesto . Passate semplicemente il mouse sui vari gesti e vi verrà presentata una breve descrizione dell'intenzione dietro di essi, come per esempio "un sorriso caldo e genuino, per accattivarsi i presenti in sala".

3. Un perfetto sviluppo dei giocatori

Accudite i vostri giocatori a dovere, e vi godrete i risultati © SEGA

Uno degli aspetti più gratificanti di Football Manager è la possibilità di massimizzare il potenziale di un giocatore . È un gioco di equilibri, dato che i giovani giocatori richiedono un delicato mix di tempo sul campo di allenamento e azioni regolari in partita.

Come indicazione generale, i giocatori di età inferiore ai 18 anni traggono maggiori benefici dal tempo trascorso in allenamento , sia che si concentrino sul miglioramento nel loro ruolo o che si allenino strenuamente sui loro punti deboli. Naturalmente, migliori saranno le vostre strutture di allenamento e più competenti i vostri allenatori, più il giocatore ne trarrà beneficio. Una volta che quei giovani giocatori raggiungeranno i 18 anni, il tempo di gioco regolare diventa cruciale . Potreste non avere spazio nella vostra formazione titolare per ogni giovane ad alto potenziale, quindi prendete in considerazione dei prestiti adatti per loro ad un livello calcistico che presenti una sfida adeguata e consenta loro di eccellere.

4. Sfruttate le Icone

Se affrontato alla cieca, Football Manager 2021 può rivelarsi complicato © SEGA

Football Manager può essere un gioco complesso. In FM21, abbiamo aggiunto molte icone utili che comunicano istantaneamente le informazioni necessarie sugli aspetti del mondo calcistico in cui siete immersi in ogni determinato momento.

Per esempio, la condizione di un giocatore veniva prima presentata tramite una percentuale . Ci siamo accorti che non solo non era realistico - i veri allenatori non hanno una scala da 1 a 100 con cui giudicare le condizioni di un giocatore - ma nascondeva il vero problema: quando devo agire sulla forma fisica del mio giocatore? Per FM21, abbiamo introdotto una nuova icona "cuore" che ve lo comunica chiaramente. Per uno sguardo più dettagliato, passate con il mouse su questa icona ed avrete a disposizione un' analisi dettagliata dei vari fattori - come il recente affaticamento - che si combinano per descrivere lo stato fisico di un giocatore.

A proposito dell' Affaticamento , quest'ultimo è un ottimo indicatore per capire quando un giocatore potrebbe avere bisogno di un po' di riposo. Ciò diventa particolarmente importante durante le pause internazionali , dove i giocatori che tornano da lunghi viaggi possono esserne particolarmente affetti - anche questa una nuova aggiunta in FM21.

Anche la Lucidità è stata resa più chiara con una varietà di icone per mostrare se un giocatore è lucido, se sta perdendo o guadagnando lucidità o se semplicemente mantiene un livello costante. Tenete conto di queste icone quando selezionate la vostra squadra, poiché un giocatore con lucidità carente sarà più incline a commettere errori o ad essere colto in fallo.

Infine, anche la pagina Tattiche ha ricevuto la sua buona dose di attenzioni. Potete visualizzare una griglia di analisi della tua tattica in campo, che può mostrarvi i punti deboli della vostra formazione attuale . È utile cliccare sui quadrati arancioni o rossi per visualizzare un'analisi dettagliata dei motivo per cui vengono evidenziati come problematici. Potete anche utilizzare gli "interruttori" nell'angolo in alto a sinistra della schermata di campo per vedere la familiarità di ogni giocatore con la vostra tattica, le informazioni rilevanti sul giocatore e i ruoli e i compiti della vostra formazione titolare.

5. Imparate l'arte dell'Ingaggio Giocatori

In Football Manager 2021, la politica conta quanto la strategia © SEGA

Lo scouting e l'ingaggio di nuovi giocatori è sempre stato uno degli elementi più gratificanti di Football Manager, e in FM21 ci sono alcune novità che vi aiuteranno a dominare il mercato.

Tra queste, una delle opzioni più utili è "Chiedi informazioni sulla disponibilità all'agente" , che potete utilizzare per valutare l'interesse di un giocatore ad entrare a far parte del vostro club, insieme alle condizioni che dovreste raggiungere per garantirvi la sua firma. Alcuni giocatori potrebbero volere la garanzia di giocare in una competizione continentale, o che gli venga promesso un tempo di gioco specifico. Questo è anche un buon metodo per ottenere una visione approfondita delle richieste salariali del giocatore. Costruire una relazione positiva con l'agente può risultare in un accordo contrattuale più vantaggioso .