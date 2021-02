Quando ci si imbarca in una nuova avventura di Football Manager , una delle prime priorità è scoprire i talenti della nuova generazione . La caccia ai famigerati "wonderkids" è diventata parte integrante della costruzione della squadra in FM, sia che vogliate sviluppare dall'interno o che vogliate setacciare il globo nella speranza di scovare il prossimo Erling Håland.

Per assicurarvi di trovare il meglio del meglio, nel creare questa lista abbiamo preso in considerazione più del semplice potenziale. La personalità, il valore, le clausole di rescissione minime, la determinazione e l'idoneità naturale di un giocatore sono stati tutti esaminati per assicurare che siano presenti tutti gli ingredienti necessari a formare un campione di caratura mondiale. Quindi preparate i taccuini, e scopriamo assieme i prossimi fuoriclasse ruolo per ruolo.

1. Maarten Vandevoordt (KRC Genk)

Vandevoordt potrebbe diventare il nuovo grande portiere europeo © SEGA

Membro della nazionale Belga Under 19 e fiore all'occhiello dello sviluppo giovanile del KRC Genk, Maarten Vandevoordt sembra destinato a diventare uno dei giovani portieri più brillanti di FM21. Già in possesso di buone capacità di "disturbo" e nell'uno contro uno, questo diciottenne potrebbe essere plasmato in un portiere di alto livello. La sua agilità dovrà essere migliorata e avrà bisogno di una quantità adeguata di tempo di gioco per raggiungere il suo pieno potenziale. Sarà necessario decidere in anticipo se farlo giocare e rischiare inconsistenze di prestazione o trovare un prestito adatto a questo giovane. Ma se decidete di perseverare, con Vandevoort avrete tra le mani un portiere di livello mondiale tra le mani prima che compia i 21 anni.

2. Riccardo Calafiori (Roma)

Calafiori è un giocatore a tutto tondo © SEGA

Con un buon mix di giovani e veterani, l'AS Roma ha una squadra equilibrata esicuramente in grado di finire tra i primi 6 posti della Serie A. Mentre Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante sono due stelle nostrane che stanno già facendo notizia nella capitale italiana, i giallorossi potrebbero avere un'arma segreta di nome Riccardo Calafiori . Con statistiche a tutto tondo, una buona dose di determinazione e solo Leonardo Spinazzola davanti a lui in ordine gerarchico, ci sono molte ragioni per usare Calafiori al più presto nelle vostre tattiche. Assicuratevi che goda di una consona quantità di tempo in partita , e questo giovane potrebbe non sfigurare accanto a una ex leggenda della Roma come Cafu.

3. Josko Gvardiol (RB Lipsia - In prestito al Dinamo)

Gvardiol è un robusto difensore abile nei passaggi © SEGA

Josko Gvardiol ha firmato per il Lipsia questa stagione prima di tornare in prestito alla Dinamo - il suo team di gioventù -, e ha le caratteristiche per diventare in futuro un difensore di prima categoria nella Bundesliga. Con una competizione del calibro di Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté, Gvardiol dovrà trasformarsi nella miglior versione di se stesso se vorrà diventare titolare nella squadra Red Bull. Sebbene possieda buone qualità difensive, sono le sue statistiche di passaggio a farlo spiccare per davvero . Migliorate la sua concentrazione e il suo processo decisionale e Josko Gvardiol sarà senza dubbio il miglior difensore di FM21.

4. Eduardo Quaresma (Sporting)

Quaresma ha bisogno di qualche modifica, ma è ancora un buon giocatore © SEGA

L' abbondanza di giovani talenti in Portogallo rende l'esperienza manageriale nella Liga NOS un sogno in termini di sviluppo giovanile. In quanto a difensori, Eduardo Quaresma dello Sporting potrebbe essere il migliore in un team già ottimo. Le sue capacità difensive sono più che adeguate, anche se il lato fisico del suo gioco andrà migliorato se si vuole ottenere il massimo da lui. C'è molta profondità nella rosa dello Sporting, e con il 18enne considerato solo un giocatore marginale, potreste riuscire attirarlo nella vostra squadra con la promessa di più tempo sul campo. La clausola di rescissione da 41 milioni può sembrare alta, ma se Quaresma finirà per sollevare un paio di Coppe dei Campioni nella vostra squadra , potrebbe rivelarsi un ottimo affare.

5. Tariq Lamptey (Brighton)

Tariq Lamptey è un'ala laterale di tutto rispetto © SEGA

Acquistato dal Chelsea per 3 milioni di sterline nella stagione 2019/20, Tariq Lamptey ha spiccato nelle prime fasi della stagione 2020/21. La rapidità da velocista, il dribbling decente e il ritmo necessario per tornare in fretta in difesa fanno di Lamptey un terzino eccezionale in Premier League. Il suo sviluppo è ancora incompleto, il lato difensivo del suo gioco deve essere migliorato, ma a 19 anni c'è tutto il tempo che serve ad affinare il suo talento grezzo. Ottenere il missile londinese potrebbe essere difficile, e dovrete essere pronti a pagare molto di più rispetto a quanto ha sborsato il Brighton la scorsa stagione. Se il suo rapido miglioramento manterrà la stessa parabola, Lamptey sarà sicuramente un titolare nella nazionale inglese e un possibile vincitore della Premier League prima ancora di raggiungere il suo apice calcistico.

6. Eduardo Camavinga (Rennes)

La mente tattica di Camavinga gli dà un vantaggio in campo © SEGA

Prima ancora di compiere 18 anni, Eduardo Camavinga aveva al suo attivo 53 partite in prima squadra, esperienza sia in Europa League che Champions League, 3 scudetti e un gol in nazionale . Rimanere all'altezza dei suoi successi nella vita reale sarà difficile, ma il centrocampista del Rennes ha tutti gli strumenti per riuscirci in FM21. Come intelligente regista di gioco, sono gli attributi mentali di Camavinga a renderlo un talento tanto speciale. Ci sono tutte le ragioni per credere che in futuro indosserà la fascetta di capitano; rimane solo da capire con quale maglia. Non è a buon mercato, con un valore iniziale di 20 milioni, un nuovo contratto firmato in estate e la garanzia di un posto in prima squadra nel suo club attuale. Se siete in possesso dell'abilità di toccare le giuste corde e di un portafoglio abbastanza pieno, Eduardo Camavinga dovrebbe essere in cima alla vostra lista dei desideri.

7. Dominik Szoboszlai (RB Salisburgo)

Dominik Szoboszlai è rapido, presente e creativo © SEGA

L'odierno "Magico Magiaro" Dominik Szoboszlai è uno dei nomi più in voga del calcio europeo. Questo playmaker è l'ultimo arrivato dal nastro trasportatore di talenti del Salisburgo, sulle orme di Sadio Mané ed Erling Håland. Con un' istinto per il gol letale, veloce sui piedi e avventuroso con la palla , Szoboszlai sta attirando l'attenzione dell'élite europea in Champions League. L'ungherese sembra pronto a fare il prossimo passo della sua carriera, ma chi è interessato ai suoi talenti dovrà essere pronto a sborsare cifre impegnative. Che si tratti di Bundesliga, Liga o Premier League, non c'è dubbio che Dominik Szoboszlai sarà a suo agio ovunque si troverà.

8. Michael Olise (Reading)

Con un po' di lavoro, Olise potrebbe diventare una supersta © SEGA

Una clausola di uscita da 8 milioni rende Michael Olise il più grande affare in questa lista. Nato in Francia con seconda nazionalità inglese e terza nigeriana, Olise è un centrocampista creativo attorno al quale qualsiasi club potrebbe strutturare la propria squadra . Se gestite il Reading, farete meglio a rinegoziare il contratto del diciottenne il prima possibile, mentre gli altri team dovranno muoversi in fretta per approfittare di una clausola di rescissione tanto bassa. Olise ha il potenziale per essere un titolare della Premier League, anche se i suoi attributi mentali avranno bisogno di più lavoro nel tempo. In termini di investimento, il giovane trequartista potrebbe esserela vostra più grande risorsa nella carriera di questa stagione.

9. Ander Barrenetxea (Real San Sebastian)

Barrenetxea vanta ottime statistiche di dribbling, movimento e controllo © SEGA

Nativo di San Sebastián, Barrenetxea è l'ultimo di una lunga serie di "wonderkids" baschi. Le 17 presenze con la prima squadra nella Liga della scorsa stagione dimostrano l'intenzione del suo club di utilizzarlo come una parte importante della squadra per questa stagione. E' affiancato sul lato opposto del campo dall'altro talento di casa Mikel Oyarzábal, mentre il vincitore della Coppa del Mondo David Silva completa questo tridente di centrocampo offensivo che incute timore alle difese di tutto il campionato. Il movimento, dribbling e controllo palla di Barrenetxea partono già ad un livello elevato per qualcuno di tanto giovane. Strappare il diciottenne al suo club di gioventù può rivelarsi arduo: una clausola rescissoria da 55 milioni sarà necessaria per aprire le trattative, ma spetta a voi offrire un accordo abbastanza allettante da attirare questo giovane di belle speranze lontano dai Paesi Baschi.

10. Gonzalo Plata (Sporting)

Gonzalo Plata è bravo nei calci piazzati e pericoloso sulla lunga distanza © SEGA

Diciannovenne nativo dell'Ecuador, Gonzalo Jordy Plata Jiménez è uno dei giocatori più accattivanti di questa lista. Plata ha giocato 21 partite la scorsa stagione, e per quest'anno potete aspettarvi lo stesso se non addirittura di più. Dotato nei calci piazzati, veloce, letale sulla lunga distanza e con un ottimo dribbling , Plata dovrà migliorare il suo processo decisionale e il movimento senza palla per continuare il suo sviluppo come nuova forza creativa. Pianificate il suo allenamento, gestite il suo tempo in campo e potrebbe diventare uno dei migliori giovani sudamericani in FM21.

11. Kaio Jorge (Santos)

Kaio Jorge sembra decisamente pronto a seguire le orme di Neymar © SEGA