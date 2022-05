Scopri le 10 più grandi corse downhill di sempre a Fort William

Fino al 2020, Fort William aveva ospitato ogni anno dal 2002 la gara annuale della Mercedes-Benz UCI Downhill Mountain Bike World Cup o del Bike World Championships.

Lo status mitico della sede britannica è stato scolpito nella pietra fin dal primo evento: una grande e sfacciata montagna scozzese e un percorso inesorabile e, a volte, insidioso hanno fornito alcune delle corse più drammatiche con una folla enorme e gasata. E da allora le cose sono migliorate ogni anno.

Per conquistare Fort William ci vuole abilità e determinazione. I rider spesso affrontano le tradizionali condizioni scozzesi (aka tempo brutale) e la pista è una delle più lunghe del circuito, molto varia, dove ci sono solchi profondi, un groviglio di radici e fango nel mezzo e uno sprint da cardiopalma in basso. Il successo qui è il segno di un atleta completo.

Fort William è sempre un dramma per il tempo © Bartek Woliński

Anche tra i vari vincitori nel corso degli anni, però, ci sono alcune corse che sono passate alla storia. In vista del ritorno di Fort William nel calendario della Coppa del Mondo il 22 maggio, ecco le prime 10 corse di tutti i tempi.

1. Chris Kovarik fa saltare la concorrenza

La vittoria di Kovarik è stata una delle quattro in una carriera lampo © Stefan Postles/Stringer

Il primo Fort William nel 2002 presentava un percorso più grezzo di quello che vediamo oggi. C'erano enormi buchi ovunque e la sezione superiore era torbosa, paludosa e aperta, con fango denso tra isole di erba e roccia. La pista era unica nel calendario delle corse; una bestia che richiede coraggio.

L'australiano Chris Kovarik era ben noto per la sua guida senza paura e per aver superato i limiti percepiti: Kovarik, un uomo proveniente da un paese caldo e secco completamente diverso dalle Highlands, stava per fare una corsa che non era mai stata eguagliata.

Kovarik irruppe in vista all'estremità inferiore del percorso, circa 10 secondi prima di quanto ci si aspettasse, cogliendo tutti alla sprovvista. Con solo un paio di centinaia di metri di pista rimasti – l'ormai famigerato muro che scende nell'arena, una rapida curva a destra e diversi salti fino al traguardo – Kovarik ha guidato la sua bici attraverso le ultime sfide di un percorso implacabile e ha tagliato il traguardo anni luce davanti a chiunque altro con oltre 14 secondi di vantaggio.

2. Tracy Moseley diventa la prima vincitrice casalinga del Regno Unito

Moseley ha ottenuto la sua prima vittoria d'élite a Fort William © Stefan Postles/Stringer

Non è stata solo l'enorme vittoria di Kovarik ad esaltare la folla quel giorno di giugno 2002. La britannica Tracy Moseley è stata in grado di affrontare tutte le condizioni e di gestire la pressione - tratti caratteriali che l'avrebbero vista vincere a Fort William ben sei volte, l'ultima volta nel 2011.

Un mare di occhi erano su Moseley al festival inaugurale di Fort William della Coppa del Mondo. Moseley ha raccolto la sfida, domando il percorso e scatenandosi con un enorme margine di vittoria. La folla si scatenò: le gare di downhill erano già un grosso successo nel Regno Unito e per la prima volta gli spettatori di Fort William, alcuni dei quali avevano viaggiato molte ore per vedere i loro eroi correre da vicino, furono accontentati con una vittoria britannica.

3. Steve Peat conquista una vittoria a Fort William

Steve Peat in splendida forma © Dude.IT

Se i risultati fossero misurati in decibel, la prima vittoria di Steve Peat nel 2005 potrebbe essere l'unica a superare quella di Moseley. L'immagine di Peaty in piedi nell'arena del traguardo, con una bici di fabbricazione britannica (una Orange) tenuta sopra la sua testa, con la folla che esulta, è indimenticabile. Fort William non ha mai avuto un picco nella sua popolarità come evento per spettatori, ma ogni volta che un britannico vince gli spettatori sono ancora più esaltati.

Peaty era al top, ma fino a quel momento aveva perso tre volte la vittoria di Fort William, vincere qui era importante per Peaty. Come ultimo corridore giù per la montagna, Peat ha fatto il miracolo regalando un'immagine duratura nella storia del downhill.

4. Il doppio Atherton

2 min UCI DH Fort William 2013 recap The best action from the women's and men's races at the UCI DH World Cup at Fort William

Nel 2011, Tracy Moseley era arrivata prima di una certa Rachel Atherton, che finì a meno di due secondi da lei al secondo posto. Nel 2013, la Atherton era finita sul podio in sette delle otto gare di Coppa del Mondo e Campionati del Mondo. Ed è stato l'anno in cui finalmente si è assicurata la sua spettacolare vittoria di debutto davanti a un'altra britannica, Manon Carpenter.

Ma non è stato solo il successo di Rachel a distinguersi in questa gara. Più tardi quel giorno, il fratello Gee Atherton mostrò il suo coraggio mentre saliva sulla collina e sfidava tutte le probabilità sostenendo la vittoria di sua sorella con una delle sue. Questa è stata anche la seconda vittoria di Gee e il quinto podio a Fort William: la famiglia ha talento.

5. La prima vittoria di Troy Brosnan

2 min Rivivi la DH World Cup del 2014 a Fort William Review of the action from the women's and men's races at the 2014 UCI DH World Cup at Fort William.

Per i discesisti professionisti, ci sono pochi risultati più grandi della vittoria di una gara di Coppa del Mondo. Per alcuni succede all'improvviso. Altri trascorrono anni cercando di agguantare il gradino più alto del podio, non riuscendoci mai del tutto. Due volte campione del mondo junior (2010 e 2011) Troy Brosnan era finito numerose volte nella top 10 elite nelle gare di Coppa del Mondo prima del 2014, ma non aveva mai trovato la velocità giusta per rovesciare quelli in cima.

Il suo stile basso, veloce ed energico era inconfondibile mentre pompava, pedalava e la velocità si faceva strada lungo il percorso di Fort William. Tagliato il traguardo, scoppiarono le emozioni di Brosnan; ora era in cima con tutto il supporto della folla più bella e rumorosa della Scozia.

6. La toccante corsa finale di Stevie Smith

La World Cup downhill ha vissuto un anno buio nel 2016. Una delle stelle più brillanti di questo sport, Stevie Smith, è scomparso tragicamente in un incidente motociclistico in Canada durante una pausa nel calendario delle gare di Coppa del Mondo. Il prossimo evento in programma era Fort William, e sarebbe stata la prima volta per molti amici, concorrenti e fan di Smith di riunirsi e celebrare la vita - e piangere la perdita - di un brillante talento.

Per celebrare il momento in cui Smith avrebbe dovuto scendere in pista per la sua corsa, la folla ha taciuto per diversi minuti mentre le telecamere della Red Bull TV attraversavano il percorso alla ricerca di uno Smith invisibile. Alla fine della sua corsa, la folla è scoppiata in applausi per un uomo che mancherà sempre sulle pendici di Fort William.

7. Greg Minnaar conquista una settima vittoria da record

3 min La run finale di Greg Minnaar a Fort William Gustatevi la settima vittoria di Greg Minnaar in Coppa del Mondo DH a Fort William, in Scozia

C'è solo un pilota che sa come gestire Fort William meglio di Tracy Moseley, ed è Greg Minnaar. L'alto sudafricano ha iniziato a vincere gare di DH nel 2004 e non si è mai guardato indietro.

Nel 2017, circa due decenni dopo gli inizi della sua carriera in Coppa del Mondo, Minnaar ha dimostrato di essere ancora una seria minaccia (come continua ad essere) e di poter gestire la pressione di un percorso come FW. Con una corsa pulita e potente, Minnaar ha collezionato una settima vittoria record a Fort William.

8. Tracey Hannah ritrova quella sensazione vincente

2 min La Winning Run di Tracey Hannah a Fort William Watch Tracey Hannah's winning run in Fort William, Scotland.

Tracey Hannah non vinceva una gara di Coppa del Mondo dal 2012 prima di scendere sulle piste di Fort William nel giugno 2017, e ha vinto la sua terza gara di Coppa del Mondo in grande stile tagliando il traguardo al primo posto con più di 10 secondi di anticipo sulla seconda classificata Myriam Nicole.

9. La prima vittoria di Tahnée Seagrave a Fort William

4 min La run vincente di Tahnée Seagrave a Fort William Tahnée Seagrave conquista la seconda tappa della UCI DH World Cup a Fort William.

L'immenso talento di Tahnée Seagrave l'ha spinta sul gradino più alto del podio di Fort William nel 2018. Seagrave ha messo in scena una performance spettacolare di fronte al pubblico di casa da mettere nei libri di storia. Aveva anche avuto il tempo di lanciare un one-hander sul grande salto nell'arena e finire con un enorme margine di vittoria su Myriam Nicole. La folla, e l'entourage di Seagrave, giustamente si scatenarono. Di nuovo.

10. Il ritorno di Amaury Pierron al top

3 min La discesa vincente della DH maschile – Fort William Watch the men's winning run at the second downhill stop of the 2019 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup in Fort William, United Kingdom.

Dopo una sorprendente vittoria in Coppa del Mondo a Fort William nel 2018, la vittoria che ha spinto il francese verso il titolo assoluto di Coppa del Mondo quell'anno, Pierron si è spinto oltre nel 2019.

Non ci volle molto perché il senso di Pierron per la velocità tornasse, volando nell'area del traguardo con l'orologio che mostrava il verde. Ha quasi dato un po' troppo sull'ultimo grande salto, quasi superando il manubrio in uno dei climax di gara più spaventosi che si ricordino. Fortunatamente, si se la cavò e attraversò il traguardo vittorioso per la seconda volta consecutiva a Fort William.