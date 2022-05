Se correre su un tracciato di cinque minuti non è abbastanza per mettere alla prova i riders, Madre Natura da queste parti tende sempre a ravvivare la situazione, costringendoli a inventarsi traiettorie per affrontare condizioni della pista in costante mutamento. Un minuto prima è asciutto e soleggiato, un minuto dopo piove a dirotto e tira vento. Bentornati in Scozia per il round 2022 della Coppa del Mondo di Fort William che, come da previsioni, è stato freddo e umido.