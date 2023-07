Dal 2017 milioni e milioni di giocatori si sono sfidati per vincere le partite del Battle Royale più giocato al mondo, ma come tutti sappiamo non basta essere forti su Fortnite per fare colpo, bisogna anche avere la skin giusta. Se l'intera economia del gioco si basa su questo concetto, non è di certo un fattore secondario. Quindi prendiamoci qualche minuto per scoprire quali sono le skin più rare di Fortnite e come mai lo sono diventate.

01 Reaper

Reaper in Fortnite © Epic Games

La leggendaria Reaper è stata introdotta su Fortnite con la Stagione 3 nel 2018, per ottenerla bisognava raggiungere il livello 100 con il Battle Pass, il livello massimo. Fa parte del set "Hired Gun" ma la community l'ha subito soprannominata "John Wick" per ovvi motivi. Nel 2019 è poi uscita una vera skin di John Wick ma non è riuscita a sostituire Reaper nei cuori dei giocatori.

02 Galaxy

Galaxy Skin © Epic Games

Questa skin è dedicata a chi ha comprato uno smartphone o un tablet Samsung Galaxy nel 2019, ma a causa dell'elevato costo dei prodotti dell'epoca (circa 900 euro), solo pochissimi sono riusciti ad accaparrarsela. Seguendo questa logica non sarebbe sbagliato affermare che la skin Galaxy è anche la più "costosa" di questa lista.

03 Honor Guard

Honor Guard © Epic Games

Una cosa simile è successa con la skin Honor Guard, dato che era legata ad una campagna promozionale degli smartphone Honor. Il prezzo era molto più abbordabile (circa 500 euro) ma in giro se ne vedono comunque pochissime.

04 Black Widow

Black Widow Skin © Epic Games / Marvel

Quando è uscito nelle sale il film Avengers: Endgame, in Fortnite si è svolto un evento crossover che ha portato con sé alcune skin esclusive. Per due settimane i giocatori hanno avuto la possibilità di comprare la skin di Black Widow per 1500 V-Buck, dopodiché l'outfit non è mai più tornato nel negozio degli articoli.

05 Sledge

Sledge Skin © Epic Games

Nonostante sia solamente una skin rara (blu), quella di Sledge è stata introdotta nel corso della stagione 10 per sole 24 ore come parte del set "Heavy Hitters". Nel 2022 è tornata brevemente disponibile, ma per un momento è stata senza dubbio tra le più rare.

06 Black Knight

Black Knight © Epic Games

Il Black Knight è una skin leggendaria che veniva sbloccata solamente raggiungendo il livello 70 nel primissimo Battle Pass del gioco nel 2017. Nel 2019 è uscita un'armatura simile, l'Ultima Knight, che tuttavia non può reggere il confronto con la splendida versione originale.

07 Demogorgon

Stranger Things © Epic Games

Durante la Stagione 9 di Fortnite si è tenuto un evento crossover per celebrare la serie Stranger Things. In quel contesto hanno aperto le vendite della skin Demogorgon a 1200 V-Bucks per solo 3 giorni, riaprendole solamente a novembre dello stesso anno per un periodo molto limitato.

08 Blue Team Leader

Blue Team Leader © Epic Games

Non è di certo la skin più bella di questa lista, ma è particolarmente rara in quanto sbloccabile solo nel 2018 dai membri abbonati anche al servizio PlayStation Plus di Sony. In seguito sono comparsi altri pacchetti gratuiti, ma il Blue Team Leader non si è più visto.

09 Special Forces

Special Forces © Epic Games

Un'altra skin poco impressionante ma particolarmente rara è quella che risponde al nome di Special Forces. È comparsa sullo store solo due volte, nel 2017 e nel 2019, al costo di 1200 V-Bucks.

10 Renegade Raider

Renegade Raider © Epic Games

La skin Renegade Raider è tanto bella quanto rara e alcuni giocatori arrivano a spendere cifre assurde pur di recuperare un account che la contenga. Questa skin si poteva sbloccare raggiungendo il livello 20 durante la prima stagione di Fortnite, oppure comprandola per 1200 V-Bucks sempre in quel periodo. Tuttavia, dal 13 dicembre 2017 è sparita dal gioco senza mai tornare.