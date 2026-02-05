Gaming
Forza Horizon 6: guida totale al nuovo gioco di corse open-world
È ufficiale, Forza Horizon 6 continuerà la famosa serie di giochi di corse open-world: continua a leggere per scoprire l'ambientazione e tutto ciò che devi sapere.
Non poteva esserci cornice più appropriata del Tokyo Game Show del 2025 per l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft di un nuovo capitolo della serie Forza Horizon, Forza Horizon 6. Il gioco di corse open-world per PC e iPad è stato presentato in anteprima mondiale. Il gioco di corse open-world per PC e console Xbox continuerà la tradizione della famosa serie di corse. Continua a leggere per scoprire tutte le informazioni che abbiamo al momento su Forza Horizon 6.
01
Quando uscirà Forza Horizon 6?
Forza Horizon 6 uscirà nel 2026, ma oltre a questo Microsoft non ha ancora fornito una data di uscita più specifica. Come per i precedenti titoli della serie, tuttavia, ci si può aspettare un'uscita autunnale o invernale, probabilmente a ottobre o novembre.
Anche i dettagli sulle piattaforme sono ancora in sospeso, ma l'uscita per le console Xbox Series X/S è altrettanto certa quanto quella per PC. Forza Horizon 6 uscirà anche per PlayStation 5, dopo la disponibilità del suo predecessore sulla console Sony. I fan di PlayStation dovranno però aspettare più a lungo per Forza Horizon 6, probabilmente non prima del 2027.
02
Chi sta sviluppando Forza Horizon 6?
Forza Horizon 6 sarà ancora una volta sviluppato dal team britannico di Playground Games, supportato da Turn 10 Studios, i creatori di Forza Motorsport.
03
Dove è ambientato Forza Horizon 6?
Gli appassionati della serie hanno motivo di rallegrarsi, perché Forza Horizon 6 avrà finalmente un'ambientazione che i fan desiderano da tempo : il Giappone.
"Il Giappone è stato a lungo in cima alla lista dei desideri dei fan di Horizon, quindi siamo entusiasti di poter finalmente mostrare questa ambita location in Forza Horizon 6", ha rivelato il direttore artistico Don Arceta a Xbox Wire.
Come nei precedenti capitoli della serie, gli sviluppatori vogliono assicurarsi di rendere giustizia al paese in termini di rappresentazione autentica e di un'esperienza open-world divertente. Soprattutto, la cultura unica del Giappone in termini di auto, musica e moda sarà accuratamente rappresentata nel gioco di corse.
Non ci sono ancora dettagli specifici sul mondo aperto del gioco di corse, ma Arceta ha rivelato che l'esperienza del team con il DLC Hot Wheels di Forza Horizon 5 è stata incorporata nello sviluppo delle strade sopraelevate di Tokyo.
04
Mappa di Forza Horizon 6: Quali luoghi ci saranno?
Forza Horizon 6 offrirà ancora una volta un mondo di gioco aperto e vario che potrà essere percorso liberamente. Tradizionalmente, la serie si affida a un mondo compresso che non corrisponde all'ambiente reale, ma cattura molti elementi del rispettivo paese per offrire la massima varietà possibile.
Questo sarà il caso anche dell'ultimo capitolo. Il Giappone, con i suoi luoghi così diversi e familiari, offre un'enorme gamma di possibilità. Nel gioco saranno rappresentati i dintorni del Monte Fuji , ma ci saranno anche le strade di Tokyo e le regioni rurali e montuose meno conosciute del Giappone. Si dice che Tokyo offrirà l'ambiente più dettagliato e stratificato mai visto in un gioco Forza Horizon.
05
Quali auto offrirà Forza Horizon 6?
Non si sa ancora nulla dei veicoli presenti in Forza Horizon 6 e, purtroppo, nemmeno il video teaser rilasciato permette di trarre conclusioni. Tuttavia, per il team di sviluppo era molto importante riflettere fedelmente la cultura automobilistica giapponese.
"Anche se non possiamo ancora rivelare alcun dettaglio specifico, seguiremo ovviamente le orme di Forza Horizon 5 e offriremo un'ampia gamma di auto che i giocatori conoscono e amano", ha dichiarato Arceta.
Tutti gli aspetti della cultura automobilistica giapponese troveranno spazio nel gioco di corse. Le auto e i furgoni Kei, gli sport motoristici di precisione, le radici del drifting e la passione per il tuning avranno probabilmente un ruolo centrale.
06
Il cambio di stagione in Forza Horizon 6
Sin da Forza Horizon 4, i cambi di stagione sono stati parte integrante della serie di giochi, quindi è naturale pensare che torneranno anche in Forza Horizon 6. Il Giappone, in particolare, è predestinato ad ambienti variegati, poiché la Terra del Sorriso offre alcuni dei cambiamenti stagionali più famosi e belli del mondo: estati afose, inverni nevosi e, naturalmente, l'iconica stagione dei sakura.
L'alternarsi delle stagioni in Forza Horizon 6 non dovrebbe solo offrire una varietà visiva, ma anche cambiare radicalmente il gameplay. Il team ha sviluppato un sistema in cui i cambiamenti stagionali caratterizzano realmente il mondo e questo vale sia per le attività che per i suoni e altri aspetti.