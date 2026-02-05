Forza Horizon 6: guida totale al nuovo gioco di corse open-world

Non poteva esserci cornice più appropriata del Tokyo Game Show del 2025 per l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft di un nuovo capitolo della serie Forza Horizon, Forza Horizon 6. Il gioco di corse open-world per PC e iPad è stato presentato in anteprima mondiale. Il gioco di corse open-world per PC e console Xbox continuerà la tradizione della famosa serie di corse. Continua a leggere per scoprire tutte le informazioni che abbiamo al momento su Forza Horizon 6.

Gli appassionati della serie hanno motivo di rallegrarsi, perché Forza Horizon 6 avrà finalmente un'ambientazione che i fan desiderano da tempo : il Giappone.

"Il Giappone è stato a lungo in cima alla lista dei desideri dei fan di Horizon, quindi siamo entusiasti di poter finalmente mostrare questa ambita location in Forza Horizon 6", ha rivelato il direttore artistico Don Arceta

Come nei precedenti capitoli della serie, gli sviluppatori vogliono assicurarsi di rendere giustizia al paese in termini di rappresentazione autentica e di un'esperienza open-world divertente. Soprattutto, la cultura unica del Giappone in termini di auto, musica e moda sarà accuratamente rappresentata nel gioco di corse.

Non ci sono ancora dettagli specifici sul mondo aperto del gioco di corse, ma Arceta ha rivelato che l'esperienza del team con il DLC Hot Wheels di Forza Horizon 5 è stata incorporata nello sviluppo delle strade sopraelevate di Tokyo.

