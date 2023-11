Guida rapida a Forza Motorsport

Sei anni dopo il settimo capitolo, la simulazione di corse Forza Motorsport torna in pista sotto forma di reboot. Grazie alla nuova fisica di guida, alla maneggevolezza rivista e al gameplay modificato, questo simulatore di corse è molto diverso dai suoi predecessori. Nella nostra guida vi forniamo i migliori trucchi e consigli per padroneggiare il nuovo Forza Motorsport .

01 Personalizzate la difficoltà

Grazie ai diversi livelli di difficoltà , agli otto livelli di IA degli avversari e agli aiuti alla guida opzionali , Forza Motorsport può essere adattato perfettamente alle vostre abilità o preferenze. Queste impostazioni non influenzano solo il livello di difficoltà delle gare, ma anche le possibili vincite sotto forma di crediti ed esperienza. Al livello più alto e alla difficoltà Drivatar otto, per esempio, vi spettano il 60% in più di crediti per gara . Tenete presente che potete modificare il livello in qualsiasi momento.

Per i principianti: Iniziate a difficoltà Drivatar due o tre e con le regole sportive. Questa è la via di mezzo ideale tra il realismo e la facilità d'uso per i novizi, in quanto i danni sono solo visivi e potete correggere gli errori di guida utilizzando la funzione di riavvolgimento se necessario.

02 Gli aiuti alla guida

Se lo desiderate, Forza può anche mostrarvi i limiti della pista. © Turn 10 / Philipp Briel

Come nella maggior parte dei giochi di corse, il nuovo Forza Motorsport offre ai principianti una serie di aiuti alla guida opzionali . I giocatori alle prime armi possono persino essere assistiti in frenata o in curva, ma anche chi sta muovendo i primissimi passi nel genere dei giochi di corse dovrebbe apportare alcune modifiche prima della prima gara . Dovreste disattivare il prima possibile il Brake Assist, l'Accelerator Assist e lo Steering Assist, perché questi aiuti alla guida interferiscono fortemente con il gioco e vi tolgono il controllo del mezzo. Nelle impostazioni degli aiuti alla guida, alla voce "Freni", attivate solo l'ABS (o spegnetelo completamente). Per il pedale dell'acceleratore selezionate "Non assistito", mentre per lo sterzo potete scegliere tra "Normale" e "Simulazione". I principianti dovrebbero iniziare con l'opzione normale. È utile anche l'opzione "Limiti del tracciato" , con la quale il videogioco vi mostra i limiti dei percorsi : se li superate, a volte vi verrà inflitta una pesante penalità in termini di tempo.

03 Modalità carriera: Il potenziamento delle auto

Forza Motorsport offre 800 componenti per il tuning © Turn 10 / Philipp Briel

La modalità carriera di Forza Motorsport presenta nuovi elementi che ricordano i giochi di ruolo . Per gli obiettivi completati durante gli eventi, raccoglierete esperienza che vi fornirà dei crediti. Potete usare questi crediti per potenziare la vostra auto con nuove parti di ricambio. Prima di ogni evento avete la possibilità di installare nuovi componenti alla voce "Prestazioni" e migliorare così, ad esempio, la velocità, l'accelerazione, la maneggevolezza o la frenata delle vostre auto. Assicuratevi di utilizzare queste opzioni prima di ogni gara per portare il miglior veicolo possibile alla partenza dell'evento successivo, perché anche gli avversari gestiti dall'IA equipaggiano le loro auto con potenziamenti nel corso del campionato .

Suggerimento Premi "X" per eseguire un aggiornamento rapido che applica automaticamente gli aggiornamenti a tutte le sezioni.

04 Aggiornate gli pneumatici

Gli pneumatici spesso sono decisivi © Turn 10 / Philipp Briel

Una delle modifiche più importanti che dovreste fare in Forza Motorsport è quella relativa agli pneumatici . Nella maggior parte dei casi l'opzione pneumatici viene sbloccata a livello 11 dell'auto , quindi dovrete aver guidato l'auto per un po' di tempo prima di poterlo sfruttare. Ma a quel punto dovete assolutamente acquistare gli pneumatici da corsa, perché hanno un impatto enorme sul comportamento di guida e sulla velocità. Evitate gli aggiornamenti automatici e montate pneumatici migliori, perché è qui che potrete trarre i maggiori benefici dagli upgrade.

05 Non saltate le sessioni di pratica

Durante le prove ottenete un sacco di esperienza aggiuntiva © Turn 10 / Philipp Briel

Nella modalità carriera di Forza Motorsport, ogni gara è preceduta da una sessione di allenamento con due obiettivi: completare tre giri completi e (facoltativamente) battere un determinato tempo sul giro. Potete anche saltare la sessione di allenamento dal menu iniziale , tuttavia, anche se conoscete già i percorsi come le vostre tasche, dovreste sempre completare le sessioni di allenamento , perché in questo modo raccoglierete molti punti esperienza che potrete utilizzare per far salire di livello la vostra auto più velocemente. Le sessioni di allenamento sono anche un buon modo per testare i nuovi aggiornamenti e l'assetto modificato e vedere se le modifiche apportate danno i loro frutti.

06 Attenzione ai punti segmento

I punti dei segmento e i tempi dei settori dicono quanto andate veloci © Turn 10 / Philipp Briel

Una nuova caratteristica di Forza Motorsport sono i cosiddetti punti segmento , che vengono visualizzati nell'angolo superiore destro dello schermo durante le prove e le gare. Ogni percorso è suddiviso in un numero diverso di segmenti e i punti variano da 1 a 10 . Più alto è il valore, migliore e più pulito sarà stato il vostro stile di guida nell'ultimo segmento. Tenete sempre d'occhio il display per vedere se e come potete migliorare nei singoli segmenti.

07 Aumentate il livello delle auto: Il metodo più veloce

Accumulare XP velocemente © Turn 10 / Philipp Briel

Un modo eccellente per aumentare rapidamente il livello della vostra auto e accumulare XP è quello di utilizzare la modalità Hot Lap in Free Play o Rival . Idealmente è meglio selezionare i percorsi suddivisi in un numero particolarmente elevato di segmenti, tipo il Nürburgring , Suzuka e Silverstone .

08 Adattate la strategia di pneumatici e carburante

Tenete d'occhio la quantità di carburante © Turn 10 / Philipp Briel

Con le regole Sport o Expert attivate, Forza Motorsport simula il consumo di pneumatici e carburante . Prima di ogni gara, potete scegliere tra diversi set di pneumatici dal menu iniziale e determinare la quantità di carburante da immettere nel serbatoio della vostra auto. Ma le impostazioni predefinite, che la simulazione di gara effettua automaticamente, non sono ideali . In pratica, l'auto viene riempita troppo rispetto al numero di giri della gara, quindi controllate quanti giri ci sono nella prossima gara e regolate la quantità di carburante di conseguenza per risparmiare qualche centesimo di secondo a giro. A proposito, gli avversari della CPU partono sempre con il serbatoio pieno.

Dovete anche fare attenzione alla scelta degli pneumatici . Le gomme morbide, ad esempio, sono molto più veloci, ma si consumano anche prima. Nella maggior parte dei casi dovete andare ai box dopo due o tre giri per montare nuovi pneumatici. Le gomme medie sono sempre la scelta migliore. Lo stesso vale per gli pneumatici da pioggia: prestate attenzione alle condizioni meteorologiche della prossima gara e montate gli pneumatici da pioggia se necessario.

09 Impostazioni per l'assetto

Più parti si sbloccano, più regolazioni si possono apportare alle auto . Tuttavia l'enorme numero di opzioni può rapidamente sopraffare i principianti tra stabilizzatori, sospensioni, ammortizzatori e differenziale. Fortunatamente, Forza Motorsport spiega ai neofiti quali sono gli effetti delle rispettive impostazioni sulla velocità, sull'accelerazione o sulla maneggevolezza. Questo perché l'assetto ha un'enorme influenza sul comportamento dell'auto in pista, quindi è importante assicurarsi di testare diverse impostazioni. Ma fate attenzione a non regolare troppi parametri in una volta sola e provate solo piccole modifiche in modo da sapere quali impostazioni avete cambiato se non vi piace l'assetto.

Se avete problemi a mantenere l'auto in pista, vale la pena provare a montare e regolare spoiler posteriore e splitter anterioe . In questo modo potete migliorare notevolmente la maneggevolezza e l'aderenza a discapito della velocità massima.

10 La pratica rende perfetti

Se fate molta pratica, alla fine arriverete in cima al podio. © Turn 10 / Philipp Briel

Nessuno nasce imparato . Questo vale sia per il motorsport reale che per i giochi di corse. Il tre volte Campione del Mondo di Formula 1 Max Verstappen non è riuscito a vedere la bandiera a scacchi nella sua prima gara nella classe regina e si è piazzato al 12° posto nella classifica piloti alla fine della stagione 2015 di F1 , ma ora è protagonista indiscusso e dominatore incontrastato del Circus.

Come Verstappen, non lasciatevi scoraggiare dai primi insuccessi. Usate le sessioni di allenamento, le prove a tempo e la modalità carriera per migliorare gradualmente . I duelli contro i fantasmi di altri giocatori nella modalità Rival vi aiuteranno a prendere confidenza con i percorsi e a diventare più veloci. In una simulazione di corse come Forza Motorsport, il controllo dell'auto e la conoscenza del tracciato sono indispensabili per essere sempre veloci.