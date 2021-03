Nessuno mette la parola “free” in “freeskiing” come Arianna Tricomi

non ha paura di ammettere di non seguire alla lettera tutte le regole. Ha iniziato con lo sci alpino, salvo poi saltare le lezioni per darsi alla libertà sfrenata che solo il freeskiing sa regalare, una sensazione in grado di farla sentire eternamente giovane e spensierata.

Ma non bastano salti e trick per tenere a distanza pensieri e preoccupazioni della vita reale. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lei in occasione del Freeride World Tour, per saperne di più su di lei e su una recente tragedia che ha plasmato i suoi progetti e le sue ambizioni.

Lo sci è la sua vita, non un semplice lavoro