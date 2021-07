Svelato il nuovo gameplay di FIFA 22

La possibilità di avere a disposizione delle macchine più performanti ha permesso agli sviluppatori di adottare una nuova tecnologia, denominata Hypermotion, tramite la quale si è potuto andare a catturare le animazioni di gioco direttamente da partite reali 11 contro 11 e non più quindi in studio come in passato. A questa componente si aggiunge la "Machine Learning" ovvero un nuovo algoritmo tramite il quale l'IA del gioco è in grado di apprendere ed imparare in tempo reale come comportarsi e proseguire il gioco.