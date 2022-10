Com'è il gameplay di FIFA 23?

. Ne deriva quindi una sorta di indirizzamento verso uno stile di gioco più ragionato che consenta di scardinare le difese avversarie, anche per quanto riguarda le conclusioni a rete: tirare da fuori risulta infruttuoso, un tentativo forse di dare più risalto alla nuova meccanica dei tiri potenti che però richiedono una non poca dose ti abilità e tempismo per essere portati a termine. Il risultato è che spesso e volentieri la soluzione è quella di entrare in area ed eseguire tiri ravvicinati che il più delle volte vanno a segno. Per quanto riguarda la fase difensiva, il maggior difetto di FIFA 22 rappresentato dalla gestione dell'IA negli interventi automatici sembra essere stato arginato rendendo il controllo dei difensori molto più manuale.

Le nuove animazioni introdotte con l' HyperMotion2 garantiscono tutta una serie di nuove casistiche di gioco, fra deviazioni, scontri e movimenti dei giocatori, tuttavia si nota una certa distanza fra i top player che hanno ricevuto uno studio sui movimenti tale da renderli molto simili alla controparte reale e il resto dei calciatori, per i quali le movenze risultano meno realistiche. Questa differenza si ripercuote quindi sul gameplay e - soprattutto per quanto riguarda FUT - probabilmente la conseguenza sarà quella di un abbattimento delle opzioni fra i giocatori da inserire nelle proprie rose. I vari Mbappé o Neymar, infatti, consentono una "gestione" del gioco ben diversa da altri giocatori pur blasonati che non hanno però lo stesso impatto, non solo a livello statistico ma proprio per il fatto di non essere così "adatti" al nuovo gameplay.