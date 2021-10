Erena è il paradiso del simracing

Welcome To The Erena

La zona Console è il posto in cui i piloti vanno a rilassarsi. Al suo interno troviamo una TV Philips OLED da 65" connessa ad una Xbox Series X e due Playseat PUMA Active Gaming. Mentre la componente audio è gestita da un Sonos Arc e un Sonos Sub attaccati a due Sonos One SL.

sembra aver apprezzato la sorpresa: "Questo posto è fantastico. La Erena è molto moderna ma ha anche degli elementi retro. Sono un fan incallito di Star Wars e passare attraverso quella porta mi ha fatto sentire come un bambino sul set di un film. Non posso credere che questa sia la nostra nuova base per gli allenamenti".

"Avevo visto delle foto di questo posto, ma entrarci fisicamente è tutta un'altra cosa" ha ammesso Sebastian Job , campione dell'edizione 2020 del Porsche TAG Heuer Esports Supercup. "I led colorati, le rifiniture, la porta d'ingresso, tutto sembra pensato per una navicella spaziale. È davvero incredibile". Anche Marcel Kiefer sembra aver apprezzato la sorpresa: "Questo posto è fantastico. La Erena è molto moderna ma ha anche degli elementi retro. Sono un fan incallito di Star Wars e passare attraverso quella porta mi ha fatto sentire come un bambino sul set di un film. Non posso credere che questa sia la nostra nuova base per gli allenamenti".

