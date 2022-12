Gee Atherton è quello che si dice un uomo abituato alle sfide. È stato due volte campione del mondo di mountain bike downhill, facendo carriera andando più veloce degli altri, superando enormi salti e affrontando i percorsi più difficili, estremi e insidiosi per il puro gusto della sfida.

Come allenatore di Gee per molti anni, gli infortuni sono stati qualcosa che abbiamo sempre dovuto considerare e affrontare: sono fondamentalmente un rischio professionale. Gli infortuni precedenti non sono sempre stati minori, ma sono stati superati con disinvoltura. A volte abbiamo persino trovato il modo di aggirare il problema per farlo recuperare più velocemente: rafforzare il corpo in modo diverso per compensare il dolore, lavorando duramente per renderlo il più robusto possibile e per cercare di mitigare gli infortuni permettendo così a Gee di correre ai massimi livelli.

Tuttavia, la sua orribile caduta da un dirupo durante le riprese del film Ridge nel 2021 è stata molto diversa. L'incidente ha provocato molte ferite gravi, tra cui la rottura della gamba, del polso, delle costole, del naso e della cavità oculare. Oltre a una commozione cerebrale e una degenza di due settimane in ospedale.

Il momento sul Knife Edge che ha cambiato tutto per Gee © Dan Griffiths

Questa è stata una battuta d'arresto per Gee molto più grande di quelle sperimentate in precedenza. I chirurghi hanno paragonato le ferite a quelle osservate in gravi incidenti motociclistici e persino militari. Quando una delle lesioni include un femore che si spezza e si fa strada attraverso 15 cm di muscoli per sfondare la pelle, sai che la strada da percorrere per tornare in piena salute sarà lunga e tortuosa.

Le mie prime conversazioni con Gee riguardavano obiettivi a lungo termine. La bici era da dimenticare: volevo solo che fosse in grado di usare completamente entrambe le braccia e camminare normalmente.

La strada di Gee verso il pieno recupero è per lui un'altra sfida da affrontare. Lo sta facendo nello stesso modo in cui ha affrontato qualsiasi altro allenamento e preparazione: con impegno e determinazione.

Gee al Royal Stoke University Hospital © Atherton Family

Sebbene è improbabile che il ciclista medio di mountain bike subisca lesioni così pericolose per la vita, ci sono molte cose che possiamo imparare da Gee per quanto riguarda il processo di recupero da un infortunio.

1. Rimani positivo

Anche se tutti sorridono, il recupero sarebbe stato duro © Dan Griffiths

Per molti corridori, questo livello di infortunio sarebbe stato una sfida troppo grande. Ma ciò che stupisce sempre degli atleti professionisti, sopra ogni altra cosa, è la loro mentalità.

Sono spinti a spingersi oltre, comprendere le sfide e affrontarle. Sono anche positivi e cercano di non lasciarsi abbattere dagli aspetti negativi. Ad esempio, quando stavamo discutendo di quanto fosse in forma Gee prima dell'incidente, ho notato che era forte come non lo era mai stato e ho pensato che fosse un vero peccato che non potesse mostrare a tutti questa forma fisica. La sua risposta fu che se non fosse stato così forte, probabilmente quello schianto avrebbe avuto un esito diverso e ancora più grave. Sentiva che il lavoro precedente era tutt'altro che "perso", e che anzi era proprio grazie a esso che aveva la possibilità di riprendersi completamente. Questo atteggiamento si è esteso a ogni sessione, appuntamento e consultazione: vuole informazioni, dettagli e i passaggi necessari per andare avanti.

2. Chiedi consiglio

I massaggi erano una parte regolare delle sessioni di fisioterapia © Dan Griffiths

Negli anni ho lavorato con molti piloti che hanno subito infortuni. Il loro ritorno alla competizione, la piena salute e la forza sono legati alla loro comprensione di ciò che è necessario e alla loro volontà di investire tempo e denaro in servizi professionali.

Gee ha sempre cercato supporto e consigli per essere certo delle sue necessità. La fisioterapia, riabilitazione e cure regolari sono cose che alcuni rider sono riluttanti a fare, sia dal punto di vista finanziario sia a causa dello sforzo richiesto per vedere lo specialista più appropriato.

Consiglio spesso ai ciclisti dilettanti di cercare una fisioterapista bravo, ma spesso ciò non viene fatto a causa dell'esborso finanziario che comporta. Tuttavia, sono felici di spendere soldi per una bici che non possono ancora guidare o per qualcos'altro che non porta nessun reale vantaggio.

3. Concentrati su ciò che puoi fare

Gee ha ricostruito le sue forze gradualmente © Dan Griffiths

Per un atleta professionista, l'infortunio ti allontana dai tuoi gruppi di amicizia, dalla tua comunità e dalla normale routine quotidiana. La risposta emotiva può essere molto simile al dolore.

Gee ha dovuto astenersi dall'andare in bici per così tanto tempo che la frustrazione doveva essere enorme. La risposta emotiva all'essere messo in disparte è una ferita che può essere trascurata quando si guarda solo al puro danno fisico.

Hardcore cardio sessions © Dan Griffiths

In qualità di allenatore cerco di concentrarmi su ciò che possono fare, al contrario di ciò che non possono. Gee ha mostrato un'incredibile resilienza facendo proprio questo: lavorando alla sua riabilitazione, rafforzandosi con sessioni della parte superiore del corpo mentre il suo polso guariva e fissando obiettivi per la forza quando era in grado di farlo.

Molti sentono che non abbia senso allenarsi perché sono feriti. La realtà è che se hai una caviglia rotta, puoi comunque allenare il resto del corpo con il lavoro su una gamba sola e con esercizi per la parte superiore del corpo.

4. Grinta

Ricostruire le sue forze dopo essere stato fuori dai giochi per lungo tempo © Dan Griffiths

La motivazione e la determinazione sono relativamente facili da trovare se ci si focalizza su un obiettivo a breve termine, ma quando l'obiettivo del ritorno è a un anno o più di distanza, avere la giusta grinta è fondamentale.

Lesioni come quella di Gee sono complesse e si vedono raramente. Trattamento, chirurgia e riabilitazione non sono sempre semplici. Ci sono battute d'arresto, obiettivi che vengono mancati o operazioni extra inaspettatamente necessari, e queste possono davvero essere un duro colpo nella progressione.

Sarebbe una lunga strada per tornare in cima per Atherton © Dan Griffiths

In questi momenti, è importante ricordare qual è il tuo obiettivo finale, che si tratti di una gara, di un evento o semplicemente di essere in grado di percorrere di nuovo i sentieri della tua zona. Anche se potresti aver subito una leggera battuta d'arresto, mostrare determinazione e perseveranza renderà il tuo ritorno ancora più dolce.

Anche la grinta di Gee sta chiaramente funzionando. È fantastico rivederlo in sella a una bicicletta: vederlo affrontare la Red Bull Hardline e saltare salti di 90 piedi davanti ai suoi compagni per incoraggiarli è stato semplicemente sbalorditivo. È una straordinaria lezione di determinazione, un ottimo esempio di come combattere le avversità: tutto ciò non fa altro che consolidare ulteriormente il posto di Gee come esempio per i mountain biker di tutto il mondo.