In questo video Gee Atherton ha girato davvero grosso e affilato

è giustamente considerato uno dei migliori mountain biker di DH di tutti i tempi. Vincitore assoluto della Coppa del Mondo UCI, due volte campione del mondo e vincitore di più eventi di Coppa del mondo, non c'è molto che non abbia ottenuto durante la sua quasi ventennale carriera professionale.

Ma Gee non gira solo sui percorsi curati, costruiti nei bike park. Il 36enne inglese ha affrontato alcune linee spaventose e difficili nel corso degli anni - in particolare assicurandosi il secondo posto alla

Ma Gee non gira solo sui percorsi curati, costruiti nei bike park. Il 36enne inglese ha affrontato alcune linee spaventose e difficili nel corso degli anni - in particolare assicurandosi il secondo posto alla Red Bull Rampage nel 2004 e 2010 - e l'evento iconico che aiuta a organizzare, vinto nel 2018, la Red Bull Hardline . Roba davvero tosta.

Quest'anno con la bassa stagione estesa fino a giugno, Gee ha rivolto la sua attenzione ad alcuni progetti extra. Il suo ultimo, The Slate Line , alza la posta rispetto a The Ridgeline di dicembre 2020 e lo vede intraprendere "qualcosa di più naturale".

Girato in Galles appena lungo la strada dal Dyfi Bike Park (progettato dal fratello di Gee, Dan), il film vede Gee scendere una montagna di ardesia nella cava in disuso di Wincilate. Mentre la superficie si sposta sotto le sue ruote e gli ostacoli lo portano attraverso enormi dislivelli verticali, scogliere e pozzi, non c'è davvero spazio per errori nella sua discesa verso la valle.

Guarda il film e leggi la nostra intervista con Gee di seguito per saperne di più su The Slate Line.

L'ispirazione è nata come la maggior parte di questi grandi progetti di montagna: cercare un po' di avventura. È così che iniziano i migliori progetti. Non stai cercando nient'altro che qualcosa per spingere i tuoi limiti, e questo lo era.

The Slate Line is the latest big mountain project from Gee Atherton

Conoscevo questa cava da molto tempo: l'abbiamo sempre ignorata perché è intimidatoria, così ripida e aggressiva che non ho mai giocato con l'idea che si sarebbe potuto fare qualcosa lassù. È stato solo quando siamo arrivati e abbiamo iniziato ad esplorarla che ho iniziato lentamente a pensare che forse c'è qualcosa da fare. Una volta che sono stato attirato in quella cava e ho iniziato a esaminarla, non ho potuto tornare indietro.

Questa è stata una delle parti più difficili. Questo posto è assolutamente folle. Ma mentre ti abitui a quanto sia esposto e roccioso lassù, la linea si mostra e inizi a metterla insieme. Inizi a scavare e gradualmente, lentamente, esce. Ma c'erano alcune sezioni che, fino al momento in cui le ho percorse a piedi, non ero sicuro che sarebbero state possibili farle in bici.

Probabilmente siamo rimasti lassù per sei settimane in totale. Molto di questo era perché non c'era un piano, c'era un processo di tentativi ed errori, e si trattava di costruire cose e vedere cosa funzionava.

Ero terribilmente spaventato. Puoi vedere il fondovalle e quando scendi e diventi sempre più veloce sei fuori controllo finché non raggiungi il fondo. Non sapevo se sarei stato in grado di controllare la velocità o se sarei riuscito a fermarmi, o se sarei stato in grado di guidarla. Era una cosa sconosciuta e l'unico modo per scoprirla era letteralmente farla.

Inoltre, è un sito unico su cui costruire. Ci sono solo enormi lastre di ardesia. L'intera montagna è ammucchiata e non appena la tocchi o ci cammini sopra, puoi muovere qualcosa e inizia a scivolare tutto. È stato un progetto abbastanza fluido, perché le cose sarebbero cambiate mentre si guidava - le linee cambiavano di giro in giro, il che è folle.

Dovevo solo assicurarmi di essere assolutamente in forma e pronto per questo. Dovevo davvero concentrarmi e assicurarmi fisicamente e mentalmente di essere pronto per fare qualcosa di piuttosto aggressivo.

Quando guidi qualcosa del genere e stai guidando con cautela e sulla difensiva, non ne hai davvero il controllo. Sei in balia della montagna è può essere pericoloso perché se vaghi fuori linea può costarti caro.

Alcuni piccoli scivoloni e piccole cadute ma niente di grave. Tuttavia, non c'era spazio per gli errori. Le rocce sono taglienti, quindi ci fossi caduto sopra, avrei potuto farmi davvero male.

