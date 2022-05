Del tempo passato tra il 2020 e il 2021 Gemitaiz ha fatto tesoro. Mentre il mondo si fermava, il rapper romano ne approfittava per affinare le sue skills da produttore, fare scorpacciate di musica cantata (oltre che rap) e ovviamente scrivere e registrare nuovi pezzi. Il risultato si chiama Eclissi, sesto album nella sua carriera se contiamo anche i due col socio Madman.

Ed è forse uno dei suoi dischi più importanti. Non solo per il peso specifico degli ospiti al suo interno, da Sfera Ebbasta ad A$ap Ferg, ma anche per il grado di maturità pop che hanno raggiunto i suoi pezzi. Complice anche il fatto che, dicevamo, Davide ascolta un botto di musica cantata ultimamente.

Da quanto lavori al disco?

Più o meno un paio d'anni. Una traccia in realtà me la portavo dietro da tanto tempo, la volevo far uscire a tutti i costi. Secondo me è speciale, è l'ultima della tracklist: Qua Con Me. Me la sono comunque presa comoda, perché tanto negli ultimi due anni la situazione era quella che era.

Quando ci eravamo sentiti due anni fa, per il mixtape, mi avevi detto di aver prodotto tantissime tracce del disco. E in questo?

In questo ho solo un beat mio. Contando che alla fine ci sono 13 pezzi, uno mi va bene. Non ho fatto altre basi così belle da metterle sul mio disco. Quindi mi sono limitato a un solo pezzo prodotto da me. Doveva essere in linea col resto dei pezzi e, ti dirò, non pensavo che avrei messo un mio pezzo in tracklist. Dopodiché, dei pezzi finiti, ne ho escluso uno solo dal disco. Il risultato finale è praticamente identico all'idea iniziale.

Hai lavorato molto sui pezzi cantati?

Diciamo che non vengo da quello, ma ascolto moltissima musica cantata. Quindi è normale che a un certo punto il mio cervello non generi più solo rime. Ma delle melodie. Quando sono belle le uso. Non rimpiango il rap. Pezzi come KO e Pochette sembrano usciti dal 2008. Sono ancora un sottone del rap, però ascolto tanta musica cantata.

Perché Eclissi?

Il titolo puoi associarlo al periodo di buio degli ultimi due anni. Io nel mio non me lo sono vissuto neanche tanto male, perché ho avuto modo di concentrarmi sulle produzioni e su come farle meglio. Ho viaggiato, per quanto ho potuto. Mi sono tenuto occupato. Ora la mia vita sta andando bene, non mi posso lamentare. A parte un mal di schiena.

Io consiglio a tutti di nuotare.

Sto facendo pilates, zio! Mi trovo bene, è una figata. Ho una personal trainer solo per me. Poi tra l'altro io faccio quello con le macchine che si chiama Reformer. Ti fai un culo così. Sto vedendo risultati, perché ora come ora sento meno dolore. E poi mi rilassa, perché devi essere concentratissimo.

Tornando al disco. Non trovi che ormai i dischi dei big si stiano un po' standardizzando con la sfilza di feat e poi l'ospite straniero?

Mah, alla fine uno nel disco o non fa collaborazioni o le fa con chi trova sia giusto farle. Quindi di base anche l'ospite americano ci sta, perché abbiamo fatto una traccia che era perfetta per A$ap Ferg. Gli abbiamo mandato il pezzo e dopo due settimane avevamo la strofa, quindi forse era perfetta davvero, anche secondo lui. Poi, io quando chiedo una collaborazione è perché me la detta la base. Se ho un pezzo adatto a qualcuno glielo mando, non faccio un pezzo perché devo assolutamente fare un featuring con una persona specifica.

Pensa che, per esempio, con Sfera Ebbasta ne avevamo fatto un altro in realtà. Poi ci siamo sentiti e lui mi ha detto: "Secondo me possiamo fare una hit più grossa" e io gli ho detto: "Dai, proviamoci". E aveva ragione. Anche l'altra era una bella hit, ma non ci penso molto. È una roba passata.

Volevi proprio uscire a maggio col disco, prima dei live d'estate?

In realtà volevo uscire già ad aprile, ma non ero contento. Non ero convinto, c'erano delle cose che volevo cambiare. Perciò ho temporeggiato. Ho dovuto aspettare anche dei featuring non poco. Ma quello non lo puoi mai sapere: a volte te lo mandano dopo tre giorni, a volte ci vuole più di un mese. È un terno al lotto. Con me non è così. Se mi chiedi un feat. dopo massimo una settimana arriva ed è quasi sempre bello [ride].