Slavik conquista il Red Bull Genova Cerro Abajo in un tripudio di pubblico

, oggi in finale ha messo in scena una run impeccabile e pedalata fino all'ultimo metro dei 2,2 km del percorso che si è snodato da Monte Peralto fino a Largo della Zecca, passando per alcuni dei luoghi più iconici della città.

: «Ancora non mi sembra vero. Il percorso era difficile e selvaggio, ti spingeva al limite in ogni istante. Ormai sono tanti anni che corro e gareggiare con così tanti nuovi giovani mi dà una spinta particolare. La cosa che mi interessava più di tutte era vincere oggi, davanti a questo fantastico pubblico, che mi ha accolto come fossi a casa».

In una combattutissima sfida per il podio il colombiano Sebastian Holguín ha colto il terzo posto, davanti al cileno Felipe Agurto e al tedesco Johannes Fischbach. Il migliore degli italiani in gara è stato

In una combattutissima sfida per il podio il colombiano Sebastian Holguín ha colto il terzo posto, davanti al cileno Felipe Agurto e al tedesco Johannes Fischbach. Il migliore degli italiani in gara è stato Davide Cappello , 14°.

In una combattutissima sfida per il podio il colombiano Sebastian Holguín ha colto il terzo posto, davanti al cileno Felipe Agurto e al tedesco Johannes Fischbach. Il migliore degli italiani in gara è stato Davide Cappello , 14°.