George Ntavoutian in BMX ha fatto un salto mortale tra barche in movimento

L'atleta greco di BMX George Ntavoutian ha realizzato uno dei trick più audaci mai tentati sull'acqua, eseguendo un salto ad anello in barba alla gravità da una barca in movimento a un'altra mentre le imbarcazioni navigavano a un metro di distanza l'una dall'altra sul lago Gooi, nei Paesi Bassi. Si è trattato di un'acrobazia che lasciava poco spazio agli errori, con il rischio di finire in acqua, che a nessuno era mai riuscita prima.

Guarda il video qui sotto, poi leggi la storia di come Ntavoutian ha trasformato un'idea quasi impossibile in realtà.

La storia di un'impresa imponente

È stato un incontro casuale con la BMX nella sua città natale, Kalamata, a far nascere in Ntavoutian la passione di una vita. Ispirato dal padre, un affermato ciclista su strada e in MTB, si è avvicinato alle sfide tecniche e alle manovre adrenaliniche della BMX, tra cui la conquista del giro completo più grande del mondo nel 2024 .

Nervi d'acciaio - George Ntavoutian è noto per le sue imprese audaci © Keenan Meyer/Red Bull Content Pool

Oggi, considerato il principale "maestro del loop" al mondo, Ntavoutian sa come gestire un open loop, un'acrobazia impressionante in cui un rider raggiunge un'enorme velocità, percorre un gigantesco loop rovesciato e si lancia per atterrare dall'altra parte.

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Ma in acqua tutto è diverso e ancora più complicato. Invece di decollare da una rampa fissa, il ventisettenne ha dovuto affrontare il vento, le onde e la velocità variabile delle barche, aggiungendo strati di incertezza a un trick per lui ormai "semplice".

George Ntavoutian esamina la situazione prima del suo salto © Jason Broderick/Red Bull Content Pool Quotation Ho dovuto dimenticare tutto quello che faccio di solito e reinventare la ruota". George Ntavoutian

Come Ntavoutian ha superato gli ostacoli per avere successo

Il percorso verso questa prima mondiale non è stato tutto rose e fiori, come è comprensibile. Nel corso della giornata, Ntavoutian ha dovuto affrontare una serie di contrattempi, procurandosi una contusione allo stinco in un tentativo fallito e perdendo addirittura una scarpa a metà corsa in un altro. I numerosi tentativi falliti hanno richiesto un tributo sia fisico che mentale, dato che il margine di errore era sempre più ridotto. "Mi sono davvero spaventato", ha ammesso in seguito.

Tuttavia, nonostante il dolore, la frustrazione e la pressione crescente, non ha voluto tirarsi indietro. Dopo ogni tentativo, ha trovato la combinazione perfetta di velocità, tempismo e coraggio per realizzare lo storico trasferimento da barca a barca.

George Ntavoutian ha perseverato fino a realizzare il suo grande numero. © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

"Non posso fare paragoni, non ho mai fatto niente di simile prima d'ora", ha detto Ntavoutian dopo il suo tentativo riuscito. "Il mio atterraggio si è allontanato sempre di più da me. Solo a mezz'aria, mentre ero già appeso a testa in giù, ho capito se ce l'avrei fatta. In pratica ho dovuto dimenticare tutto quello che faccio di solito e reinventare la ruota".

Un trucco che ha stupito anche gli esperti

Anche per gli alti standard di Ntavoutian, si è trattato di un risultato notevole e gli esperti sono rimasti stupiti dalla complessità del progetto. L'ex professionista di BMX e allenatore nazionale Daniel Wedemeijer ha assistito alla performance sul lago Gooi con profondo rispetto.

George Ntavoutian e Daniel Wedemeijer fanno un check della bici © Jason Broderick/Red Bull Content Pool Quotation È davvero l'unico al mondo in grado di fare una cosa del genere. Daniel Wedemeijer

"George è bravissimo nel trick che fa qui, lo sanno tutti nel mondo della BMX", ha spiegato Wedemeijer. "Ciò che ha reso questa impresa incredibilmente difficile è il tempismo. E, ovviamente, il vento e le onde. È davvero l'unico al mondo a poter realizzare un numero del genere".

Il fatto che questa prima mondiale sia avvenuta nei Paesi Bassi non è una coincidenza. Ntavoutian ha un legame di lunga data con il paese: da adolescente si è innamorato della BMX nello skatepark Area51 di Eindhoven, prima di fare il suo primo backflip a Rotterdam. Una visita ai Paesi Bassi l'anno scorso e ai suoi iconici corsi d'acqua ha fatto scattare l'idea di quella che sarebbe diventata una storica acrobazia in BMX che sembrava sfidare la logica ma, grazie a lui, ora è realtà.